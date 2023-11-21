Праздничная программа ко Дню матери пройдет в центрах "Мои документы"

Участников обучат рисованию, рукоделию и даже изготовлению косметики.



В следующее воскресенье, 26 ноября, Москва и вся Россия будут отмечать один их самых добрых и светлых праздников в году – День матери. В этой связи столичные центры "Мои документы" подготовили для граждан интересные мероприятия.

Праздничная программа стартует уже завтра, 22 ноября. Центры госуслуг приглашают всех желающих на акции, конкурсы и мастер-классы, на которых можно будет сделать подарки для своих любимых мам. Участников обучат рисованию, рукоделию и даже изготовлению косметики.

К примеру, с 22 по 26 ноября во всех центрах госуслуг пройдет конкурс "Открытка для мамы". Лучшие работы станут основой для дизайна открыток ко Дню матери в 2024 году.

24 ноября к праздничным мероприятиям присоединится "Почта России". В рамках акции "Поздравь маму" москвичи получат праздничную открытку, заполнят ее и опустят ее в специальный ящик. Поздравление будет доставлено в любую точку страны абсолютно бесплатно.

Юных посетителей центров "Мои документы" ждет мастер-класс по изготовлению аппликации в виде чашки для мамы. Вдохновить мастеров смогут рисунки детей сотрудников – их будут транслироваться на экранах.

Во всех флагманских офисах "Мои документы" появятся фотозоны "Селфи с мамой". А во флагманском центре на юго-западе Москвы 25 ноября с 14:00 до 15:30 можно будет написать картину на холсте акриловыми красками.

Аналогичный мастер-класс пройдет 26 ноября с 14:00 до 15:30 во флагманском центре на юго-востоке столицы. Зато посетители флагманского центра госуслуг в СЗАО освоят азы изготовления косметики 25 ноября с 17:00 до 18:30.

26 ноября с 15:00 до 16:30 состоится во флагманском центре на севере Москвы участников праздничной программу научат плести косички. В этот же день с 17:00 до 18:30 во флагманском офисе "Мои документы" в ЗАО состоится мастер-класс по изготовлению украшений в технике макраме.

Для участия в мастер-классах необходимо предварительно зарегистрироваться. Центры "Мои документы" работают по удобному графику: районные офисы — с 08:00 до 20:00, флагманы — с 10:00 до 22:00.