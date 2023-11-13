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Четверг 30 ноября

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Подсветку фонтанов на Манежной площади законсервировали

Подсветку фонтанов на Манежной площади законсервировали
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Комплекс состоит из 12 фонтанов.

Зима совсем близко, поэтому коммунальные службы российской столицы активно готовятся к сезоны холодов. В дома москвичей уже пришло тепло, специальная техника переведена в режим борьбы со снегопадами и гололедом, городские цветники удобрены и засыпаны древесной щепой. Работы по консервации фонтанов продолжаются.

Так, подсветку фонтанного комплекса на Манежной площади подготовили к зиме. Специалисты проверили приборы и заменили на новые те, которые уже вышли из строя. Также светильники закрыли специальными коробами.

Комплекс фонтанов на Манежной площади состоит из 12 объектов. Система архитектурно-художественной подсветки комплекса теперь законсервирована. В зимний период это поможет защитить приборы от негативного влияния низких температур.

Специалисты комплекса городского хозяйства совокупно проверили около тысячи осветительных приборах, установленных в фонтанах. Кстати, все устройства — светодиодные, – поэтому работают дольше и потребляют меньше электроэнергии. В целях безопасности их панели покрыты каленым стеклом, а напряжение составляет всего 12 вольт.

Главным элементом комплекса фонтанов на Манежной площади является открытый в 1996 году "Гейзер". В центре композиции установлена скульптура "Времена года" в виде четырех бронзовых коней. Также москвичам нравится гидроустройство "Завеса", которая создает водяную арку.

В конце октября фонтаны отключили для подготовки к зиме. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"После отключения фонтанов из чаш слили воду, промыли все гранитные поверхности и скульптуры, демонтировали струеобразующие элементы", – подчеркнул чиновник.

Далее, по его словам, специалисты приступили к плановому ремонту оборудования и профилактическим работам по подготовке фонтанного комплекса к новому сезону.

Кроме того, на Манежной площади пройдет капитальный ремонт фонтана "Часы мира", построенного в 1997 году. Достопримечательность представляет из себя стеклянный купол с изображением карты Северного полушария, на котором расположена скульптура Георгия Победоносца.

13 ноября 2023, 09:14
Фото М. Денисова. Mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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