В Москве капитально отремонтируют фонтан "Часы мира"

Достопримечательность была построена в 1997 году.



Власти российской намерены провести капитальный ремонт фонтана "Часы мира" на Манежной площади. Достопримечательность была построена в 1997 году и представляет из себя стеклянный купол с изображением карты Северного полушария, на котором расположена скульптура Георгия Победоносца.

В летнее время москвичи очень любят отдыхать рядом с этим сооружением, однако его необходимо привести в порядок. В частности, специалисты заменят поврежденные элементы, промоют скульптуру, модернизируют подсветку и инженерные коммуникации.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, власти уже утвердили проект капитального ремонта фонтана.

"Специалисты очистят купол от загрязнений, заменят отдельные бронзово-алюминиевые элементы фонтана, а также проведут локальный ремонт стальных конструкций", – отметил Андрей Бочкарев.

Также планируется привести в порядок кольцевую площадку, остекление фриза и отлива купола, а также обработать каркас и ограждения прозрачным полиуретановым лаком.

"Кроме того, специалисты заменят поврежденные элементы, промоют скульптуру и отремонтируют чашу фонтана: стены, основание дна и покрытие из натурального камня", – добавила глава столичного комитет по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анна Яковлева.

В ходе модернизации инженерных коммуникаций фонтана "Часы мира" планируется привести в порядок системы электро– и водоснабжения, водоотведения и вентиляции. Также социалисты установят новую систему освещения, в том числе, светодиодные трубчатые лампы, подводные светильники, светодиодные прожекторы и встраиваемые фонари.

Кстати, коммунальные службы Москвы продолжают работы по подготовке столичных фонтанов к зимнему сезону. Ранее об этом сообщал "Дни.ру".

В частности, специалисты комплекса городского хозяйства очищают и консервируют сооружения. Они промывают чаши и скульптуры с помощью специального раствора, демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки.

Фонтаны, оснащенные сложными инженерными коммуникациями, а также украшенные декоративными элементами, на зиму закрывают с помощью специальных конструкций.

