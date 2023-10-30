На пересечении Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда построят новую эстакаду

Проект также предполагает благоустройство территорию площадью около четырех гектаров.

Транспортная система Москвы состоит из тысяч километров автомобильных дорог, наземных и подземных железных дорог, а также многочисленных объектов инфраструктуры. Все это обеспечивает непрерывную каждодневную жизнедеятельность многомиллионного мегаполиса.

При этом власти города стремятся обеспечить максимальный уровень комфорта как для водителей, так и для пассажиров. Поэтому они активно развивают дорожно-транспортную сеть, модернизируют действующие и строят новые объекты.

К примеру, на пересечении Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда появится новая автомобильная эстакада. Строительные работы планируется завершить летом 2026 года.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он подчеркнул, что новая эстакада протянется на 600 метров при ширине 28 метров.

"Заключен государственный контракт с подрядной организацией на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации и проведение строительно-монтажных работ", – отметил Андрей Бочкарев.

Дорожный объект после ввода в эксплуатацию позволит увеличить пропускную способность шоссе Энтузиастов, Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда.

Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов добавил, что проект предполагает обустройство нового подземного перехода, переоборудование коммуникаций и благоустройство территории общей площадью около четырех гектаров.

"Проект предусматривает строительство нового подземного пешеходного перехода с двумя лестничными сходами длиной 89 метров в районе дома № 2 на Магнитогорской улице", уточнил глава профильного ведомства.

Параллельно специалисты займутся прокладкой и реконструкцией 3,16 километра дорог. И все это в совокупности улучшит транспортную доступность района Ивановское.

Подземные переходы также планируется построить в районе Северное Бутово. Дорожные объекты возведут в рамках проекта создания трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Всего же на новом участке оборудуют 21 пешеходный переход.