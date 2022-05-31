Досуговый центр "Триумф" обзавелся новыми помещениями на Большой Косинской улице

Город выделил дополнительные помещения (578,5 квадратных метров) спортивно-досуговому центру "Триумф" в районе Косино (улица Большая Косинская, 16к1) после многочисленных просьб местных жителей. Они собрали свыше 1,5 тысячи подписей. Об этом сообщает пресс-служба департамента городского имущества Москвы.
Раньше люди, живущие в этом районе, добирались на кружки и секции транспортом, поэтому появление собственного спортивно-досугового центра стало большим событием для них. А с недавних пор благодаря увеличившейся площади "Триумфа" его смогут посещать еще больше москвичей.
Спортивно-досуговый центр "Триумф" проводит творческие кружки и студии, спортивные секции, включая занятия по йоге, хоккею и рукопашному бою. Данное учреждение сотрудничает с проектом "Московское долголетие", чья аудитория состоит из многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Сотрудники "Триумфа" в новом филиале будут развивать не только спортивно-досуговое направление, но и клубы по интересам. В рамках проекта "Московское долголетие" здесь начнутся занятия по английскому языку, откроется клубы по шахматам и йоге.
"Наш новый филиал станет местом притяжения, где москвичи самых разных возрастов смогут общаться в клубе по интересам, ходить на познавательные мероприятия, развиваться интеллектуально и физически", – приводит слова руководителя ГБУ "Спортивно-досуговый центр "Триумф" Ирины Кувшиновой пресс-служба департамента.
При создании программы центра учитывается тот факт, что в Косине живет много людей старшего поколения. Но и не забывают про юных жителей района. Они смогут посещать развивающие занятия, а также готовиться к школе.
Кстати, скоро город выделит детско-юношескому центру "Крылья" новое просторное помещение на улице Свободы. Раньше филиал центра находился на территории дома на улице Героев Панфиловцев, однако то здание было включено в программу реновации. Новое помещение гораздо просторнее и с хорошим ремонтом. Подробнее об этом писали "Дни.ру".