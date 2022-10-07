Между станциями метро "Коньково" и "Беляево" стало больше пешеходных маршрутов и мест отдыха

Район Москвы Конько развивается благодаря программе "Мой район".

Несколько лет назад в Москве по инициативе мэра Сергея Собянина была запущена программа благоустройства "Мой район". Этот проект про комфортное проживание в развивающемся мегаполисе. В каждом районе создаются уютные зеленые дворы, скверы для прогулок, спортивные площадки, игровые комплексы, удобные пешеходные дорожки к станциям метро.

Так, в рамках этой программы преобразились несколько кварталов района Коньково – в границах улицы Островитянова, улицы Профсоюзная и улицы Введенского. Как сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства, здесь обновлено покрытие тротуаров и проложены удобные пешеходные маршруты между жилыми кварталами и станциями метро "Коньково" и "Беляево".

Кроме того, преобразились 24 двора, появилось комфортное пространство для отдыха возле Большого и Малого Коньковских прудов (там благоустроили набережную, поставили шезлонги и парковые качели). А еще специалисты обновили в этом районе 11 детских площадок, на которых установили качели, игровые комплексы с горками, тоннелями и канатами.

"На обновленных территориях поставили более 700 новых опор освещения с энергоэффективными светильниками. Дополнительно высадили почти 44 тыс. кустарников", – рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Говоря о развитии Конькова, стоит добавить, что здесь по программе "Мой район" построены блок начальных классов на 325 мест, несколько детских садов и подземных переходов, открыты центр госуслуг "Мои документы" и каток с искусственным льдом на улице Введенского.

Кроме того, в этом районе благоустроены парки "Соловьиная роща" и "Яблоневый сад", пешеходные зоны, микрорайоны (улицы Генерала Антонова, Бутлерова, Профсоюзная, Введенского), сквер "Беляево-Богородское" и сквер рядом с храмом Живоначальной Троицы.

Но и это еще не все. В Конькове по программе "Мой район" запущено порядка 10 новых маршрутов транспорта, созданы детский технопарк "Наукоград", около десятка пунктов проката велосипедов, свыше 1,2 километра велодорожек, порядка 15 велопарковок, свыше трех тысяч парковочных мест.