Возле ММДЦ "Москва-Сити" завершается монтаж самой длинной железнодорожной эстакады города

Стрельба в казанской школе Цены на продукты Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Ответ России на санкции США оценили американцы: Никого не боится
Петросян показал сдавшую Кадышеву
Больше не Алина: Кабаева официально сменила имя после развода
Шепелеву предложили покинуть Россию из-за возмутительных слов в День Победы
партнеры
Четверг
13 мая
Лента новостей
18:22
Полуголая Андреева похвасталась фигурой в бассейне
17:55
"Нашла парня с нормально подходящим размером": прооперированная Бузова оседлала жеребца
17:51
Машина депутата Госдумы попала в ДТП на Кутузовском проспекте
17:49
Полз между оградами к могиле: близкий друг Пугачевой умер страшной смертью
17:35
"Украл и обаял": звезды сериалов Лагашкин и Стулова отметили серебряную свадьбу
17:10
Перенесшая инсульт Водонаева вышла в люди: Я всегда за риск
16:57
Не узнать: беременная Арзамасова удивила кардинальным преображением
16:56
Счастье "паромщицы" Глафиры Тархановой вновь оказалось под угрозой
16:32
Спит и видит: Юдашкин захотел вышвырнуть Васильева из "Модного приговора"
16:26
"Не все в порядке с головой": плюнувшей в мужчин Наргиз поставили неутешительный диагноз
16:09
Ида Галич влипла в судебные тяжбы
16:08
"Она меня оскальпировала": журналистка "Пусть говорят" заявила о нападении невменяемой жены Полицеймако
15:51
А как же Фриске? Шепелев поделился воспоминаниями о связи с темнокожей моделью
15:46
Россияне вынуждены брать микрозаймы из-за нехватки денег на еду – депутат Ганзя
15:43
Матвейчук плюнул в лицо Макеевой с ее женатым работягой-любовником
15:37
"Сдох как собака": Распутина ехидно высказалась о смерти близкого мужчины
15:08
Есть данные: Муцениеце готовит дочь к участию в шоу "Голос. Дети"
15:08
"Назначили бездаря": разъяренный Садальский объяснил уход Дроздовой из "Современника"
14:54
"Бараны и ораторы": Наргиз оскорбила российских мужчин
14:52
В Подмосковье установили мировой рекорд по силовому экстриму
14:47
Примерный семьянин Киркоров о своей бурной сексуальной жизни: Так шалю, что мама дорогая
14:46
"Что я такого сделала?!": Рязанова расплакалась во время беседы с Кудрявцевой
14:43
Патриарх Кирилл призвал россиянок отдавать детей в церковь
14:32
Звезда сериала "Не родись красивой" Уварова изменилась до неузнаваемости
14:31
Шокирующий выбор имени для дочки Маркл вызвал оторопь
14:27
В Кремле ответили на вопрос о присоединении Донбасса
14:18
Мерьем Узерли о тайном женихе: Раньше никогда такого не чувствовала
14:12
"Претензий к нему не было": директор школы в Казани об устроившем стрельбу
13:53
Сколько россиян работают сверхурочно
13:52
Илон Маск пожаловался на психическое расстройство
13:49
"Получил осколочное ранение": сыну певицы Алсу чудом удалось спастись во время стрельбы в казанской школе
13:47
Запустил рекламу: выходка Маняукяна после трагедии в Казани ошарашила россиян
13:39
В России вновь выявили более 8 тысяч новых заражений COVID-19
13:35
"Ну и заткнулся бы": известный телеведущий набросился на звезд сериалов Назарова и Майкова
13:35
Дочь Валерии сменила имя и сбежала из страны
13:31
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на спектакль "Дом"
13:29
"Расстрелять его публично": разъяренный Фадеев готов пойти на крайние меры
13:26
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина после слухов о болезни
13:11
В Госдуме поддержали идею поручить охрану школ Росгвардии
13:01
Три человека пострадали из-за сильного ветра в Москве
12:55
"Лучше убиться от тупости и дерьма": облачившегося в платье Милохина безжалостно затравили
12:51
И захочешь – не уснешь: Собчак напугала народ жутким селфи
12:45
Зажавшую в руках крестик больную Макееву освистали: Железка на шее не поможет
12:37
Взбешенная Памела Андерсон рвет на себе волосы из-за всплывающих интимных подробностей
12:19
На какие продукты в России будут сдерживать цены: власти огласили список
12:12
Неужели Валерия? Слова Урганта о трансгендерах в шоу "Маска" шокировали зрителей
12:00
В Москве пятилетний мальчик выпал из окна пятого этажа
11:57
Многодетный Евгений Цыганов изменил отчество одной из дочерей
11:57
В США два самолета столкнулись при посадке
11:36
Россияне назвали лучшие города страны для переезда
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Пусть суд разберется": наглая ложь о Цымбалюк-Романовской и Джигарханяне возмутила известного режиссера
"После меня трудно найти кого-то лучше": Аршавин унизил Барановскую
Лживую Макееву и ее женатого работягу любовника вывели на чистую воду
Поргина раскрыла гонорар Прокловой за откровение о домогательствах
Врачи спасают цинично добитую буйной дочкой Кравец
Собчак цинично унизила пожилого гея-иностранца
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
Возле ММДЦ "Москва-Сити" завершается монтаж самой длинной железнодорожной эстакады города

Возле ММДЦ "Москва-Сити" завершается монтаж самой длинной железнодорожной эстакады города

Скоро эстакаду в Пресненском районе введут в эксплуатацию.
прочитано 134 раза

В Москве активно ведется строительство четвертой линии Московского центрального диаметра (МЦД-4). Этот проект является масштабным и очень сложным. Например, возле делового центра "Москва-Сити" возводится самая длинная железнодорожная эстакада города. Она станет частью соединительной ветки между Киевским и Смоленским направлениями Московской железной дороги (МЖД).

ПО ТЕМЕ

В Москве благоустроят территорию возле станции Мещерская будущего МЦД-4

Новую станцию Аминьевская МЦД-4 откроют в 2021 году

Все опоры эстакады уже готовы, сейчас специалисты занимаются монтажом последнего пролета. Через несколько месяцев они приступят к строительству остановочных пунктов на соединительной ветке. Сооружение обещают ввести в эксплуатацию уже в сентябре этого года.

Согласно проекту, здесь будет четыре остановочных пункта МЦД-4. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что появятся станции Кутузовская, Камушки, Поклонная Гора и Ермакова Роща. Последнюю будут строить после 2024 года.

"Остановка Камушки расположится прямо на строящейся эстакаде и свяжет пассажиропотоки транспортно-пересадочного узла “Деловой центр” и станции Тестовская МЦД-1", – уточнил Бочкарев.

Соединительная ветка наладит связь между Киевским и Белорусским вокзалами, а также снизит нагрузку на метро и разгрузит автомобильные дороги в этом районе.

МЦД-4 запустят в 2023 году. Это событие положительно повлияет на транспортную ситуацию в 23 районах столицы, в которых суммарно проживают 2,5 миллиона человек. Жители Апрелевки, Реутова и других близлежащих населенных пунктов будут быстрее добираться Москвы.

Стоит отметить, что Пресненский район активно развивается. Здесь благоустроены 12 основных улиц, расположенных внутри Садового кольца, и 38 прилегающих дворовых территорий, приведены в порядок пространства возле ТПУ "Шелепиха", открыты две станции Московского центрально кольца (МЦК), два новых детских сада.

В этом же районе проведен ремонт четырех учреждений здравоохранения, реконструирован парк "Пресненский", появился флагманский центр госуслуг "Мои документы", созданы три новых общественных пространства и отремонтирован музей театр "Булгаковский дом".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: mos.ru
Автор: 13 мая 2021, 17:50 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Назначили бездаря": разъяренный Садальский объяснил уход Дроздовой из "Современника"

Все произошло неслучайно
Шоу-бизнес

Не узнать: беременная Арзамасова удивила кардинальным преображением

Актриса резко сменила имидж
Шоу-бизнес

"Не все в порядке с головой": плюнувшей в мужчин Наргиз поставили неутешительный диагноз

Артистку больно укололи

Гороскоп

"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года
Гороскоп на май 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+