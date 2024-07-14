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Воскресенье 14 июля

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Куда сходить в Москве: афиша с 15 по 21 июля

Куда сходить в Москве: афиша с 15 по 21 июля
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Середина лета! Это время хорошего настроения и ярких впечатлений. Проведите его интересно!

ТЕАТР

"Спектакля нет"

Это смелая работа актера МХТ им. Чехова Ивана Дергачева, где трогательные воспоминания из жизни сплетаются с импровизациями в масках Дель Арте. Живое общение с залом придает хулиганское настроение, ведь всегда есть место для неожиданных откровений, риска и шуток. Главное – обмен душевным теплом, мотивация к творческому росту, преодолению трудностей художника-одиночки. Только бы не потерять в себе большого ребенка. Иван Дергачев погружает зрителя в личные воспоминания, когда каждый видит, как он в одиночку преодолевает трудности, как он воспринимает ушедшее детство, проживает школьный период, армию и сегодняшний день.

15 июля, ЦДКЖ.

Фото: пресс-служба

Таис Логвиненко

Автор и вокалистка группы tAISh последний раз выступала в Москве ровно два года назад и собрала полный "Пушкарев". Этот концерт станет уникальной возможностью насладиться ее пронзительно нежным тембром и очень личными песнями, которыми она отказалась делиться даже со своим популярным Альтер эго. "Прозвучат многие первые песни, которые являются важным отпечатком разных событий в моем становлении как артиста, так и взрослой девушки. Уже заведомо знаю, что второго такого концерта точно не будет. Возможно, некоторые песни из нашего трек листа буду исполнять в последний раз. Как бы отпуская свое прошлое, прощаясь с детством и юностью", – говорит Таис.

27 июля, Magnus Locus.

Фото: пресс-служба

ВЫСТАВКА

"Технологии и искусство фотографии"

В экспозиции представлены экспонаты из коллекции Политехнического музея, а также из частного собрания семьи знаменитого советского фотографа Александра Родченко – русского и советского живописца, графика, плакатиста, скульптора, фотографа, художника театра и кино, корреспондента, одного из основоположников конструктивизма, родоначальника дизайна и рекламы в СССР. Экспонаты освещают важные этапы в развитии технологий и искусства фотографии, демонстрируют широкий спектр способов печати, которые использовали изобретатели и художники, рассказывают о формировании визуального языка фотографии.

Открытая коллекция Политехнического музея в Технополисе, до 19 января 2025 года.

БАЛЕТ

"Летние балетные сезоны"

На сцене Российского академического Молодежного театра стартует ежегодный летний марафон классического балета. Пять трупп представят жемчужины мирового балетного искусства от Чайковского и Адана до Минкуса и Прокофьева в сопровождении оркестра. За два месяца будет сыграно 75 спектаклей. Спектакли "Сезонов" начинаются не только в привычное вечернее время – в 19.00, но и днем, в 12.00 В это время маленьких зрителей приглашают на добрые сказки о дружбе, любви и мечте: "Чиполлино", "Щелкунчик", "Золушка", "Спящая красавица".

До 23 августа, РАМТ.

Фото: пресс-служба

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14 июля 2024, 12:14
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Куда сходить в Москве: афиша с 10 по 17 июля

Куда сходить в Москве: афиша с 10 по 17 июля
Лето в разгаре! Проведите его с пользой! Ведь вокруг так много интересного! Афиша поможет вам сделать правильный выбор. РЕЛИЗ"Поднимаем флаг"Российский дзюдоист, обладатель Кубка мира, вице-чемпион Европы, чемпион России по дзюдо, чемпион мира и Европы по самбо Алексей Леденев и певец Прохор Шаляпин сделали подарок российским спортсменам.

Пора в "Путь": в ресторане Bjorn три миллиона лет гастроэволюции собрали в один сет

Пора в "Путь": в ресторане Bjorn три миллиона лет гастроэволюции собрали в один сет
Новый сет в гастрономическом ресторане может быть спорным, противоречивым, сногсшибательным или совсем наоборот, но в любом случае он обязан быть концептуальным. Иначе это будет простой набор блюд, которые принципиально ничего не добавят к основному меню, а значит и к гастрономическому опыту гостей. Поэтому новый сет в гастрономическом ресторане это всегда сознательное, выверенное и глубоко продуманное решение, заявка шеф-повара на то, чтобы сформулировать какой-то иной, оригинальный взгляд на еду. В ресторане Bjorn, что на Пятницкой улице, этому принципу следуют в полной мере. Новое творение бренд-шефа Андрея Федосеева и шеф-повара Владимира Молчанованазывается SÄTT, что в переводе со шведского означает «Путь».

Manul: гастрономическое наследие народов Сибири пересобрали на одной кухне

Manul: гастрономическое наследие народов Сибири пересобрали на одной кухне
Москва медленно, но верно продолжает разворачиваться в сторону гастрономических традиций российских регионов. В городе появляется все больше заведений национальной кухни в строгом смысле слова, но осваиваются и другие форматы. Так в ресторане Manul решили не выбирать что-то одно, а представить собирательный образ кулинарного наследия обширного сибирского региона. Речь идет о новом проекте, который на днях открылся на Охотном ряду.

Куда сходить в Москве и России: афиша с 12 по 19 июня

Куда сходить в Москве и России: афиша с 12 по 19 июня
Июнь подарит вам не только тепло, но и массу позитивных эмоций. Выбирайте лучшие концерты, выставки. фильмы и спектакли из подборки "Дни.ру". ШОУ"Любите женщину"Это музыкально-смысловая эмоциональная терапия от Леонида Овруцкого и Лилии Дасаевой бережно и мягко погружает зрителя в разные этапы взросления женщины, показывает причинно-следственные связи жизни и помогает каждому найти свои личные ответы на давно волнующие вопросы.

Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 11 июня

Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 11 июня
Лето вступило в свои права. Оно будет еще интереснее, если проводить его не дома, а в театрах, на концертах и на выставках. Выбирайте на любой вкус! ТЕАТР"Невольницы" Необычная сценография, масштаб постановки, дуальность персонажей, где отрицательные герои становятся героями положительными (и наоборот), блестящий актерский состав и актуальный сюжет – настоящая психологическая драма по одноименной пьесе Островского.

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