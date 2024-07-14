Куда сходить в Москве: афиша с 15 по 21 июля

Середина лета! Это время хорошего настроения и ярких впечатлений. Проведите его интересно!

ТЕАТР

"Спектакля нет"



Это смелая работа актера МХТ им. Чехова Ивана Дергачева, где трогательные воспоминания из жизни сплетаются с импровизациями в масках Дель Арте. Живое общение с залом придает хулиганское настроение, ведь всегда есть место для неожиданных откровений, риска и шуток. Главное – обмен душевным теплом, мотивация к творческому росту, преодолению трудностей художника-одиночки. Только бы не потерять в себе большого ребенка. Иван Дергачев погружает зрителя в личные воспоминания, когда каждый видит, как он в одиночку преодолевает трудности, как он воспринимает ушедшее детство, проживает школьный период, армию и сегодняшний день.

15 июля, ЦДКЖ.

Таис Логвиненко

Автор и вокалистка группы tAISh последний раз выступала в Москве ровно два года назад и собрала полный "Пушкарев". Этот концерт станет уникальной возможностью насладиться ее пронзительно нежным тембром и очень личными песнями, которыми она отказалась делиться даже со своим популярным Альтер эго. "Прозвучат многие первые песни, которые являются важным отпечатком разных событий в моем становлении как артиста, так и взрослой девушки. Уже заведомо знаю, что второго такого концерта точно не будет. Возможно, некоторые песни из нашего трек листа буду исполнять в последний раз. Как бы отпуская свое прошлое, прощаясь с детством и юностью", – говорит Таис.

27 июля, Magnus Locus.

ВЫСТАВКА

"Технологии и искусство фотографии"

В экспозиции представлены экспонаты из коллекции Политехнического музея, а также из частного собрания семьи знаменитого советского фотографа Александра Родченко – русского и советского живописца, графика, плакатиста, скульптора, фотографа, художника театра и кино, корреспондента, одного из основоположников конструктивизма, родоначальника дизайна и рекламы в СССР. Экспонаты освещают важные этапы в развитии технологий и искусства фотографии, демонстрируют широкий спектр способов печати, которые использовали изобретатели и художники, рассказывают о формировании визуального языка фотографии.

Открытая коллекция Политехнического музея в Технополисе, до 19 января 2025 года.

БАЛЕТ

"Летние балетные сезоны"

На сцене Российского академического Молодежного театра стартует ежегодный летний марафон классического балета. Пять трупп представят жемчужины мирового балетного искусства от Чайковского и Адана до Минкуса и Прокофьева в сопровождении оркестра. За два месяца будет сыграно 75 спектаклей. Спектакли "Сезонов" начинаются не только в привычное вечернее время – в 19.00, но и днем, в 12.00 В это время маленьких зрителей приглашают на добрые сказки о дружбе, любви и мечте: "Чиполлино", "Щелкунчик", "Золушка", "Спящая красавица".

До 23 августа, РАМТ.