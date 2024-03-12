Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 21 марта

В Москве каждый день все теплее. Поэтому и на душе все радостнее. Театры, концерты и фильмы, которые мы собрали для вас в этой подборке, точно добавят положительных эмоций этой весной. Не пропустите!

ТЕАТР

"Безумные влюбленные"

От чего только нельзя потерять голову, но страшнее и, вместе с тем, прекраснее всего — потерять ее от любви. Перед вами комедия самого влюбчивого испанского поэта и драматурга XVII века Лопе де Вега. Все ее герои сошли с ума от любви и ревности! Юная красавица влюблена в своего соседа. В нее влюблен его отец, а в отца влюблена ее мать, в то время, как сам сосед влюблен в куртизанку, которая сама запуталась кого же она любит. Любовные треугольники превращаются в любовные квадраты, и разобраться кому с кем быть становится почти невозможно, но как известно, браки осуществляются на небесах. Режиссеры: Максим Иванов и Марина Ведяскина. В ролях: Анастасия Акатова, Сухраб Хайлобеков, Александр Мохов, Елена Анисимова, Татьяна Циренина, Евгений Козлов, Александр Панов, Денис Рекало.

14, 15 и 16 марта, Театр на Трубной.

"Полная иллюминация"



Постановка Галины Зальцман по одноименному роману известного писателя Джонатана Сафрана Фоера. Молодой американец Джонатан – еврей, родившийся в Америке. Однажды, найдя фотографию своей семьи с таинственной подписью, он отправляется в путешествие на свою историческую Родину, чтобы разыскать информацию о своем дедушке и его прошлой жизни. В чужой стране его встречает парень Алекс, который почти не говорит по-английски, его полу-слепой дед-водитель и сумасшедшая собака поводырь. Все вместе они отправляются на поиски города, которого уже нет на картах, потому что нацисты сожгли его во время войны.

13 марта, Театр "Шалом".

"Моцарт и Сальери. Версия"

Режиссер Тереза Дурова, опираясь на литературное наследие и исторические факты о легендарных композиторах, исследует вопрос: о ком же мы в действительности говорим, когда произносим имя Антонио Сальери, – о реальном человеке или вымышленном персонаже? В постановке, основанной на пьесе Пушкина и фактах Миланского процесса, признавшего Сальери невиновным, Тереза Дурова осмысляет последствия слухов, загубивших репутацию Антонио Сальери. Этот спектакль – ода великим музыкантам и одновременно психологический анализ самого феномена зависти и ревности. Оркестр, в состав которого входят исторические инструменты – клавесин, виола да гамба, виоль д'амур, барочная гитара, – станет проводником сквозь столетия.

21 марта, Театр Терезы Дуровой.

МЮЗИКЛ

"Кабаре"

"Кабаре" – это история Салли Боулз, молодой английской певицы, живущей в Берлине 30-х годов, и ее бурных любовных отношениях на фоне набирающего политическую силу фашизма. Роль Салли играет Анастасия Стоцкая, которая обладает роскошными вокальными данными и несомненным актерским талантом. История в "Кабаре" — яркий пример того, как жить и как выживать. Сохранить достоинство и потерять все? Или прогнуться и быть обладателем лучшего? Выбор за вами.



16 марта, "Конгресс-холл".

КИНО

"Любовь со второго взгляда"

Данила и Олеся — пара в кризисе, которая не знает, что делать со своим браком. Супруги заводят вымышленные аккаунты в приложении для знакомств и начинают общаться с другими людьми, даже не подозревая, что ведут диалог друг с другом. Получится ли у них спасти брак и снова полюбить друг друга? Режиссеры: Олжас Нурбай и Василий Куценко. В ролях: Александр Соколовский, Ксения Теплова, Милош Бикович и Регина Тодоренко и другие.

Уже в прокате.

КОНЦЕРТ

"Реквием" Дж. Верди

В концерте примут участие: солистка Государственной академической симфонической капеллы России Юлия Томина (сопрано), солистка театра "Геликон-опера" Александра Ковалевич (меццо-сопрано), солист театра "Геликон-опера" Виталий Серебряков (тенор), лауреат международных конкурсов Денис Седов (бас), Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова, Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова, Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского, дирижер Олег Романенко.

14 марта, Кафедральный собор святых Петра и Павла.

"Весна в Москве"



В рамках акции "Ночь театров" Маяковка приглашает зрителей совершить путешествие во времени и вместе с артистами попробовать воскресить из прошлого один из знаковых спектаклей Театра – постановку "Весна в Москве". Пьеса в стихах Виктора Гусева пропитана нежностью к своему городу, к наивному идеалу советского человека. Спектакль шел в Маяковке с начала 1940-х до середины 1950-х годов. 23 сентября 1941 года перед началом последней картины была объявлена воздушная тревога, и все зрители спустились в бомбоубежище. Под залпы зениток в маленьком подвале артисты доиграли легкий, жизнеутверждающий спектакль. Теперь молодые артисты восстановят образ спектакля по эскизам костюмов и отзывам прессы. Зрители попадут на выставку исторических документов о спектакле, услышат голоса рецензентов, окунутся в поэтический мир спектакля. Режиссер читки – Олег Сапиро.

27 марта, кафе "Маяк" в театре им. Вл. Маяковского.

"Симфония Аниме"

Зрителей ждет легендарная музыка из аниме и грандиозное звучание симфонического оркестра "Русская филармония» под руководством дирижера из Японии Кеничи Симура. Вокальные партии в концерте исполнит Сумика Канадзава – титулованная японская певица, дебютировавшая в роли Мюзетты в опере Дж. Пуччини "Богема" в 2010 году. Любителей аниме ждет насыщенная программа: Neon Genesi, Evangelion, Sword Art Online, Fate/zero, Fullmetal Alchemist, Black Butler, Attack on Titan, JoJo's Bizarre Adventure, Tokyo Ghoul, Tokyo Revengers, Princess Mononoke, Howl's Moving Castle, My Neighbour Totoro.

7 апреля, Государственный Кремлевский Дворец.

"Магия иллюзий"

Неподражаемый маэстро магии и волшебства Гаэтано Триджиано возвращается в Россию. Его "Магия Иллюзий" – шоу с захватывающим сюжетом, в котором в равных долях есть волшебство, танцы и музыка. Гаэтано Триджиано не случайно зовут европейским Копперфильдом: каждая деталь и элемент его программы создают завораживающее сюрреалистическое пространство, в котором возможно абсолютно все. Зрители отправятся в фантастическое путешествие, полное удивительных загадок и тайн, прочувствуют самую суть магии и ее невероятную атмосферу. Главные номера шоу – исчезновение иллюзиониста в большом часовом механизме, номер с девушкой, парящей над фонтаном, захватывающее пиротехническое шоу, невероятные превращения, левитация, перемещения во времени и пространстве – не оставляет в зале равнодушных.

16 апреля, МТС Live Холл.