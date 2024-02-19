Териберка: место силы и любви

На Земле есть места силы, куда хочется возвращаться снова и снова. Здесь происходит единение с природой, меркнет столичная суета, забываются проблемы. Одно из них – Терибирка, которая находится на самом краю земли, в Заполярье.



В 2014 году безмолвные пейзажи этого села в Мурманской области появились в фильме "Левиафан" Андрея Звягинцева, после чего сюда потянулись туристы. А вскоре журнал National Geographic включит ее в топ-20 лучших мест для путешествий.



Три часа самолетом, еще два машиной, и вот перед глазами предстает совсем другой вид. Тундра, сопки, Баренцево море. Край суровой природы и теплых людей.

Именно их любовь всего за несколько лет превратила бывший рыбацкий поселок в модное место отдыха. Увидеть местные красоты едет столько желающих, что места в отеле надо бронировать за несколько месяцев вперед.

И хотя Баренцево море – одно из самых холодных морей мира (даже летом его воды не прогреваются выше +12 °C), тут есть чем заняться в любую погоду. Например, там, где встречаются льды и ветры бескрайних просторов Северного Ледовитого океана, можно насладиться видами огромных косаток и китов. Когда ты видишь этих обитателей морских глубин вблизи, то понимаешь величие природы. Дух захватывает!

А на берегу вас ждет каменный пляж драконов, где огромные валуны напоминают окаменевшие яйца каких-то титанических существ.

Рядом – самый северный ресторан страны "Полярный кит". Сюда едут специально, чтобы попробовать свежие морские деликатесы. Крабы, морские ежи, гребешки, креветки – от изобилия разбегаются глаза.

Обязательно отведайте местную мойву – родственницу питерской корюшки, но куда более полезную, нежную и сочную. Это та самая рыбка, которую обожал легендарный Распутин – именно из Териберки ее царскому фавориту и возили. В конце апреля киты загоняют ее в местный залив и это настоящая радость для местных рыбаков. Хотя голыми руками бери!

В панорамные окна ресторана открывается невероятный вид на море. Кстати, именно из-за этого вида многие сюда и едут.

Наверху – отель Cedar Grass Териберка, который обожают звезды. Аутентичные северные интерьеры со шкурами, лыжами и лодками, старинные фотографии Териберки, приборы исследователей океана и их находки – это своего рода музей арктической культуры.

Плюс высочайший уровень сервиса для гостей. Многие удивляются, что за Полярным кругом есть отели такого уровня, сравнимые с лучшими московскими, где продумана каждая деталь и любовь видна во всем.

В двадцати минутах от отеля находится знаменитое кладбище кораблей. Оно началось еще в 1960-х с огромной баржи, которая села на мель. А вокруг нее жители стали оставлять ставшие ненужными лодки и траулеры, которые постепенно становились похожими на скелеты экзотических животных. Сегодня скованные льдами обветшавшие деревянно-металлические остовы парусно-моторных лодок производят сильное впечатление.

За впечатлениями едут сюда и любители дайвинга. Ведь даже в летние месяцы вода здесь хотя и холодная, но зато прозрачная, что позволяет разглядеть обитателей прибрежных вод во всех деталях. А, если повезет, и достать со дна огромного краба.

Словом, Териберка – это то место, куда хочется возвращаться снова и снова. Заново открывать его.

И всякий раз оставлять тут частицу своего сердца.