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Суббота 10 февраля

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Как "Ботокс" оказывает положительное влияние на наше психическое здоровье

Как "Ботокс" оказывает положительное влияние на наше психическое здоровье
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В последнее время, в связи с длительным периодом самоизоляции и стремительно меняющемся миром, как никогда встал вопрос о способах лечения депрессии. И не всегда это истинная депрессия, чаще это унылое состояние, грусть, гнев… Это стало нашей привычкой. Врач дерматовенеролог косметолог Евгения Бакуменко рассказала о влиянии косметологии на наше состояние.

Обратите внимание на окружающих, все это отпечатывается на нашем лице в виде межбровных заломах, поперечных складках лба. А давайте подумаем, если ботокс разглаживает эти "отпечатки" нашей грусти, сможет ли он справиться с депрессией. Рассмотрим вопрос лечения данного недуга ботулотоксином и разберем этот вопрос более подробно, чтобы понять механизм влияния ботулотоксина на настроение человека.

"Ботоксом" называют препараты ботулотоксина. Это вещество блокирует передачу импульса от нервных клеток к мышцам, вследствие чего мышцы расслабляются. Визуальный эффект – разглаживание морщин.

Стоит заметить , что несмотря на очевидное клинически эстетическое изменение со стороны мышц лица, недостаточное внимание уделяется опосредованному положительному влиянию на центральную нервную систему, что выражается в улучшение психоэмоционального состояния. Пациенты прошедшие эту процедуру отмечают снижение тревожности, ощущают позитивный настрой и легче переносят кризисные ситуации.

Фото: Евгения Бакуменко

Этой статьей хочу подчеркнуть, что у ботулотоксина есть параллельное влияние на психоэмоциональное состояние человека. И связано это с тем, что механическое разглаживание морщин лба/межбровья и невозможность изобразить гнев и скорбь, приводит к тому, что наш мозг не получает обратную негативную реакцию. И... вуаля, мы отвыкаем гневаться на физическом уровне и не посылаем мозгу сигналы "фас".

При этом не стоит уповать на данную процедуру при глубоких проблемах психологического характера. Эти проблемы стоит доверить специалистом профильной специальности.

Подытожим. Влияние ботулотоксина направлено на коррекцию мимических морщин, и только во вторую очередь, оказывает положительное влияние на психическое здоровье пациента.

Будьте здоровы, красивы и любимы.

10 февраля 2024, 06:12
Фото: lucas_pego/Pixabay
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