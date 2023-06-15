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Четверг 15 июня

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Куда сходить в Москве: афиша с 16 по 24 июня

Куда сходить в Москве: афиша с 16 по 24 июня
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Лето в Москве – время радости, праздника и чуда. Концерты, фильмы, выставки – только успевай наслаждаться!

ПРЕМИЯ

"Хрустальная Турандот"

Церемония традиционно пройдет в театрализованной форме с участием лучших музыкантов страны. Ведущими вечера станут: Хрустальная Турандот – актриса Лиза Арзамасова и Очарованный зритель – актер Московского театра Оперетты Александр Бабик. Среди гостей и участников 32-й церемонии награждения лучших московских премьер — режиссеры и художественные руководители театров: А. Бородин, М. Варшавер, С. Женовач, Е. Писарев, Е. Камбурова, Е. Перегудов; актеры: И. Косталевский, В. Баринов, В. Раков, Н. Гришаева. А. Чиповская, О. Прокофьева, О. Яковлева, И. Миркурбанов и др.

18 июня, театр имени Еве. Вахтангова.

Фото: пресс-служба

ШОУ

"Карнавал магии"

Захватывающие номера великой иллюзии, чтение мыслей, исчезновение и множество других высокотехнологичных и опасных трюков, которые авторы держат в строжайшем секрете. Разделение человека и мнемотехника, прокалывание лампами и пикой, авторские номера и загадочные иллюзионы, зажигательные танцы и яркая эффектная музыка — это для всех кто любит чудеса!

24 июня, Московский театр иллюзии.

Фото: пресс-служба / Александр Авилов

МАРАФОН

"Да здравствует Россия!"

Фонд поддержки культуры и искусств Олега Лундстрема при поддержке: Президентского фонда культурных инициатив и Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации представляют общенародный проект, который побуждает участников к творческой деятельности, сплачивает и объединяет людей разных профессий и вероисповеданий. Для того, чтобы стать участником – нужно лишь желание исполнить песню. К участию приглашаются самодеятельные и профессиональные музыкальные коллективы и исполнители как из России, так и соотечественники из стран ближнего и дальнего зарубежья без ограничения возраста. В жюри вошли Игорь Бутман, Александр Маршал, Сергей Волчков и другие. Подведение итогов и объявление количества участников – 24 июня.

Подробности на сайте: вос-марафон.рф

ДУЭТ

"Ледокол"

Дуэт Кости Максимова и Лени Оливанова "Обстоятельства" продолжает марафон синглов. Уже четвертая в 2023 году песня называется "Ледокол" — это отрешенная поп-рок-баллада о поиске своего места в сегодняшнем холодном мире. После падения в альбоме "Утраты" герой встает на новый путь и буквально пробивается сквозь лед навстречу жажде жизни. "Это сублимация наших мыслей и накопленного музыкального опыта", — говорят участники группы. Вместе с синглом выходит и клип, передающий тревогу от нахождения в четырех стенах.

С 16 июня.

Фото: пресс-служба

ФИЛЬМ

"Копенгагена не существует"

Международная премьера фильма состоялась в феврале 2023 года на Роттердамском фестивале. Российская пройдет в летнем кинотеатре на Стрелке. Чувственную мелодраму по сценарию номинанта на Оскар Эскиля Вогта покажут на языке оригинала с русскими субтитрами. Это визуально безупречная и очень трепетная история о том, насколько разрушительной может быть безграничная сила любви. Ида и Сандер – молодая красивая пара из Копенгагена. Растворяясь друг в друге, они изолируются от всего мира. Когда Ида неожиданно пропадает, Сандер оказывается главным подозреваемым. Из его свидетельств, пазл за пазлом, складывается завораживающая и пугающая история их любви. Ему придется заново прожить ее, чтобы приблизиться к тайне исчезновения девушки.

16 июня, Summer Cinema by Kion на Красном Октябре.

Билеты на summercinema.ru/movies/kopengagena-ne-sushchestvuet

Фото: пресс-служба

ВЫСТАВКА

"Чайка"

Экспозиция погружает в атмосферу космических 60-х – одновременно романтичных и технологичных, выверенных и вдохновенных. Основной предмет – защитный костюм Валентины Терешковой, в котором она облетела Землю, из фондов музея АО "НПП "Звезда" имени академика Г.И.Северина". Посетители выставки узнают, как "работает" спасательный скафандр "Сокол" и почему российский "Орлан" так нужен на МКС, как проходит "подгонка" скафандров и ложементов и зачем "Форель" входит в аварийный спасательный комплект космонавта. Смогут увидеть кадры испытаний знаменитого СК-1 и катапультного кресла КП-ВЗА, использовавшегося в космических кораблях типа "Восток". На мультимедийных экранах – биография Валентины Терешковой, кадры ее подготовки и полета, личные фотографии и письма к маме и дочери из фондов Ярославского музея-заповедника, история первого женского космического отряда и подборка фактов из жизни космонавтов.

С 16 июня, Старый Английский двора в парке "Зарядье".

15 июня 2023, 14:20
Фото: Alexander Legky / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Качественный сон и разнообразное питание: как сохранить молодость после 40

Качественный сон и разнообразное питание: как сохранить молодость после 40
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