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ТОП-5 необычных способов встретить Новый год

ТОП-5 необычных способов встретить Новый год
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В разных странах мира существуют непривычные для россиян способы провода старого и встречи нового года. Рассказываем о самых интересных

В России принято встречать наступление Нового года в семейном кругу. Чаще всего в полночь люди собираются за большим столом, желают друг другу счастья, много танцуют и обнимаются. В других странах существуют традиции, которые нашим согражданам кажутся необычными. WomanHit перечисляет самые интересные.

Испания

Жители этой страны до полуночного боя часов набирают 12 виноградин. Поедая каждую ягодку, испанцы загадывают желание. Ритуал также направлен на отпугивание злых духов и привлечение удачи.

Индия

В канун праздника из подручных средств строится фигура старика. Он символизирует уходящий год, проблемы и трудности. В полночь чучело поджигают, отправляя в небо все самое плохое. После этого много танцуют и поют.

Дания

Новогодняя традиция этой страны заключается в избавлении от старой посуды. Чашки, кружки и блюдца выставляют за дверь. Считается, что чем больше получится выбросить, тем лучше.

Греция

После завершения новогодней церковной службы на дверь квартир принято вывешивать лук. считается, что таким образом не только прогоняется злой дух, но и привлекается удача.

Ирландия

В семьях все еще существует древняя традиция. Для привлечения удачи в наступающем году люди стучат батоном хлеба по стенам.

20 декабря 2023, 03:24
Новогоднее дерево. Фото: © Petrov Sergey\news.ru/www.globallookpress.com
WomanHit✓ Надежный источник

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