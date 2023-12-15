Пять правил безопасного использования праздничной пиротехники

Для того, чтобы семейные посиделки не окончились в больнице, необходимо соблюдать элементарные правила безопасности. Рассказываем о самых важных.

Фейерверки способны превратить даже самый веселый и теплый праздник в рейд по окрестным больницам. Gazetametro.ru делится секретами, которые помогут не испортить мероприятие и насладиться красотой пиротехники.

Место покупки

Самое главное правило использования фейерверков – их покупка в сертифицированных торговых точках. Качество продукции в таких местах проходит строгую проверку. Это, в числе прочего, увеличивает процент безопасности при запуске. На каждое изделие у продавца должен быть сертификат.

Срок годности

Обязательно обращайте внимание на срок изготовления и годности пиротехники. Также рекомендуется оценивать правила логистики и транспортировки товара. Отсыревшая, поврежденная упаковка должна обеспокоить. Лучше отказаться от такой покупки.

Запуск уличной пиротехники

Лучше отказаться от развлечения, если ответственное лицо находится в состоянии алкогольного опьянения. Помните о безопасной дистанции и необходимости запуска салютов только на специализированных площадках, находящихся в удалении от жилых построек.

Погода при запуске

Лучше отложить салют, если на улице ветер, ненастная погода. Запрещен запуск фейерверков, если есть риск сноса зажженных залпов в стороны, где находятся люди.

Использование домашней домашней пиротехники

Даже настольный фонтан может стать причиной ожогов. по этой причине важно строго контролировать процесс его работы. Не оставляйте бенгальские огни и другие домашние виды пиротехники в местах, доступных для детей.