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Четверг 5 октября

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Как похудеть и держать себя в форме после 45 лет: назван лучший способ

Как похудеть и держать себя в форме после 45 лет: назван лучший способ
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Российская гимнастка и олимпийская чемпионка Анастасия Татарева рассказала, как похудеть и держать себя в форме после 45 лет. По словам эксперта, очень важно быть подвижным даже в мелочах.

"Поднимайтесь пешком по лестнице, а не на лифте. Меньше пользуйтесь общественным транспортом: всегда можно выйти на полчаса пораньше и дойти до работы самому", — цитирует Татареву интернет-издание "Подмосковье сегодня". По словам спортсменки, ежедневные прогулки по 30-40 минут перед сном помогут выглядеть лучше и чувствовать себя более здоровым.

5 октября 2023, 04:27
Фото: Pixabay.com
Интернет-издание "Подмосковье сегодня"✓ Надежный источник

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Как понять и принять свои эмоции при измене или разводе

Как понять и принять свои эмоции при измене или разводе
Развод и измена – это серьезные жизненные испытания, которые могут вызывать сильные эмоции. Понять и принять свои эмоции в этой ситуации является важным шагом на пути к исцелению и восстановлению своего эмоционального благополучия. По мнению, психолога, члена Ассоциации когнетивно-поведенческой терапии, члена российской ассоциации EMDR Гули Галеевой, развод и измена — это серьезные жизненные испытания, которые могут вызывать сильные эмоции.

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