Как похудеть и держать себя в форме после 45 лет: назван лучший способ

Российская гимнастка и олимпийская чемпионка Анастасия Татарева рассказала, как похудеть и держать себя в форме после 45 лет. По словам эксперта, очень важно быть подвижным даже в мелочах.

"Поднимайтесь пешком по лестнице, а не на лифте. Меньше пользуйтесь общественным транспортом: всегда можно выйти на полчаса пораньше и дойти до работы самому", — цитирует Татареву интернет-издание "Подмосковье сегодня". По словам спортсменки, ежедневные прогулки по 30-40 минут перед сном помогут выглядеть лучше и чувствовать себя более здоровым.