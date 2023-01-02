Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Топ новостей недели

Россия рыдает: не стало Николая Баскова
Не сумевшая спасти Юдашкина жена склонилась над потемневшим мертвым телом: Пролежало три часа
Резали хирурги и схватил паралич: как ушедший Басков провел последние дни
Огромная скидка: Шаляпин экстренно избавляется от недвижимости
партнеры
Понедельник
2 января
Лента новостей
04:03
Диетолог назвала повышающие выносливость продукты
02:36
Актриса, у которой нет "Оскара": хитрая лисица притворилась дружелюбным песиком
00:32
Игнатов день: народные приметы и запреты в праздник 2 января
23:14
Красиво и без ремонта! Простые советы по преображению старой квартиры
22:06
Уход за губами в зимний период: универсальные советы
21:07
Анна Калашникова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
20:11
Для любителей сладенького: рецепт простого лимонного тарта с меренгой от Виктории Дайнеко
19:02
Салфетки-елочки для новогоднего стола своими руками – видео
18:19
Эвелина Бледанс поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
17:05
Контакт с духами, гадания и розыгрыши: четыре развлечения в новогодние каникулы
16:03
Чем заняться на новогодних праздниках: пять дельных советов
15:06
Поздравление с Новым годом – 2023: душевно и в рифму
14:10
Газманов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
13:08
Пугачева, Долина, Леонтьев: новогодние тосты от звезд
12:03
В Новый год с хорошим настроением: свежие анекдоты
11:25
Праздник во фронтовом блиндаже: в "огоньках" нашли замену Пугачевой и Ротару, поглумились над Фриске и пошутили про патриотизм
11:04
Бузова в помощь: как избавиться от надоедливых гостей в Новый год – 2023
10:21
Мужчины в "деле": 5 самых удачных операций голливудских звезд
09:16
Анастасия Волочкова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2023
08:12
Почему супруги скандалят в новогоднюю ночь: безумные истории от врача и полицейского
06:20
Почему мужчина не дарит подарки?
04:15
Как избавиться от похмелья: рецепт Елены Малышевой
02:44
К чему снится сон в Новый год
00:53
Новый год и День Илии Муромского: приметы 1 января
23:04
Что посмотреть в новогодние праздники: пять лучших фильмов для детей и родителей
22:26
Полезный и вкусный: как приготовить майонез в домашних условиях
21:37
Осторожно, праздники: как правильно пить алкоголь без риска отравления
20:02
Фальшивая насквозь: как мнимая Пугачева за бугром в сериале снималась
19:08
Тест: знаете ли вы новогодние традиции разных стран
18:18
Трагические итоги года: Россия похоронила известных артистов
17:31
Умер папа римский на покое Бенедикт XVI
17:11
Обращение Путина 2023: президент поздравил россиян с Новым годом
17:05
Тест: сможете ли вы написать поздравление с Новым годом правильно
16:01
Чумаков и Ковальчук поздравили читателей "Дни.ру" с Новым годом
15:35
Побитую Бородину пришлось спасать из разъяренной толпы: Это жесть
14:18
Александр Панайотов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
14:18
"Результат тревог и стрессов": прогнозист №1 в России назвал самые страшные болезни 2023 года
12:51
Лазарев отреагировал на заявление Кудрявцевой о тюремном сроке
11:00
Умерла любимая женщина: Цискаридзе подавлен из-за трагедии
10:14
Николай Басков поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
08:08
Готовим любимое блюдо Эммы Стоун: рецепт вегетарианского салата
06:14
"Если это не любовь, то что?": Ласки бородатого мужика с попугаем попали на видео
04:13
Гороскоп путешествий на 2023 год: для всех знаков зодиака
02:05
"Мне этот мир уже понятен": облепленный снегом пес высунул морду в окно (видео)
01:26
Алена Кравец поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
00:01
День святого Модеста и канун Нового года: приметы и традиции 31 декабря
22:00
"Принц Модильяни" и "Венский гений Эгон Шиле": серия биографических романов о знаменитых художниках
21:40
Беременная Орлова угодила на больничную койку
21:20
Аренда "однушек" в Москве подешевела на 12%
21:00
"Бизнес на табуретке": оказавшаяся на грани бедности Седокова пошла работать на рынок
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лазарев отреагировал на заявление Кудрявцевой о тюремном сроке
Праздник во фронтовом блиндаже: в "огоньках" нашли замену Пугачевой и Ротару, поглумились над Фриске и пошутили про патриотизм
Умерла любимая женщина: Цискаридзе подавлен из-за трагедии
Побитую Бородину пришлось спасать из разъяренной толпы: Это жесть
Обращение Путина 2023: президент поздравил россиян с Новым годом
Александр Панайотов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Lifestyle
Диетолог назвала повышающие выносливость продукты

Диетолог назвала повышающие выносливость продукты

Выносливость важна не только спортсменам. Она нужна каждому человеку.
прочитано 107 раз

Выносливость помогает организму переносить физические нагрузки, подключая при этом весь мышечный аппарат, напомнила диетолог, специалист направления фитнес-тестирования XFIT в России Ума Раджабова. По ее словам, чтобы повысить физическую выносливость, необходимо отдавать предпочтение определенной группе продуктов.

ПО ТЕМЕ

Врач назвал простые способы снижения аппетита

Какие продукты стоит употреблять меньше после 40 лет

Многие знают, что организм получает энергию благодаря жирам. Поэтому для повышения выносливости нужно употреблять продукты, в которых содержится много жиров. На помощь спортсмену (как любителю, так и профессионалу) могут прийти жирная рыба, масло гхи, оливковое масло, авокадо и орехи.

Также очень важны углеводы, которые отвечают за краткосрочную энергию. Раджабова советует употреблять такие крупы, как киноа, рис, булгур, овес, гречку. Не стоит забывать о фруктах, ягодах и овощах, отметила специалист фитнес-тестирования. Она также напомнила: восстановить мышцы после хорошей тренировки помогают протеин и аминокислоты.

Ранее психолог Алтынай Капалбаева рассказала, как вернуть себе силы и энергию. Специалист не говорила о выносливости и физических нагрузках. Она обратила внимание в основном на душевное состояние человека. Слова эксперта приводили "Дни.ру".

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress.com
Автор: 2 января 2023, 04:03 Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Большие проблемы": Бурный роман Лепса и Барановской оказался заранее обречен

Конец отношениям
Шоу-бизнес

С морщинами и без зубов: Сообщивший о раке Малахов показал лицо без грима и парика

Рассказал о состоянии
Общество

Полезный и вкусный: как приготовить майонез в домашних условиях

Совет диетолога

Шоу-бизнес

Лазарев отреагировал на заявление Кудрявцевой о тюремном сроке

Все может поменяться

Гороскоп

Гороскоп путешествий на 2023 год: для всех знаков зодиака
Гороскоп на январь 2023 для всех знаков зодиака от Тамары Глоба
Гороскоп: любовь в 2023 году пророчат трем знакам зодиака
Гороскоп на неделю с 26 декабря по 1 января

Здоровье

Врач объяснил опасность подгузников для мальчиков
Развитие онкологии связано с состоянием психики – мнение врача
"Климакс наступает гораздо раньше": когда беременность для женщин особенно опасна
Врач раскрыл неочевидный симптом свиного гриппа

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+