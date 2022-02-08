Пластическая операция к окончанию школы: на что идут подростки в погоне за "милашностью"

11 февраля в 19.30 на телеканале "ТВ-3" состоится российская премьера драмы "Бессмертный. Романтическое заклятие". Он вошла в топ самых популярных проектов в истории кабельного телевидения Южной Кореи, удостоилась более двух десятков профессиональных наград и премий, став мировым культурным феноменом. Накануне выхода фильма "Дни.ру" выяснили, чем приходится расплачиваться юным корейским звездам – "айдолам".



В Корее испокон веков существуют довольно жесткие каноны красоты, к которым жители стараются приблизиться всеми возможными способами. Они убеждены, что успех в работе, благополучие брака напрямую зависит от внешней привлекательности.



У красоты в Корее существуют четкие – высокий рост и стройное телосложение. Чтобы оставаться худыми, айдолам (корейским артистам) приходится жертвовать многим.

Поклонникам группы Twice хорошо известна печальная история певицы Момо: ее агентство потребовало, чтобы девушка сбросила перед выступлением в шоу 7 кг – ей было запрещено выступать, в случае если девушка не успеет похудеть к сроку. В итоге Момо решил совсем отказаться от еды и питаться одним кубиком льда в день. Все время, что ей позволял организм, она проводила в спортивном зале, а каждую ночь она плакала и боялась не проснуться на следующую день.

Похожая история была и у Ынджи из Apink. Пытаясь похудеть в кратчайшие сроки после своего дебюта, она настолько истощила свой организм, что у нее пропал голос – целый месяц Ынджи не могла петь.

Музыкальные компании в Корее имеют право выбирать, какой образ лучше подойдет айдолу, а артисты обязаны ему соответствовать. Иногда музыкальный бренд рекомендует ту или иную пластическую операцию артисту и частично покрывает ее стоимость (но далеко не всегда, и тогда артисты делают все за свой счет).

Интересно, что в жизни и на экране айдолы смотрятся по-разному. Даже худое лицо смотрится намного толще на экране, так что у артистов просто нет выбора – ведь в Корее они обязаны хорошо выглядеть.

Именно поэтому в Корее отличным подарком со стороны родителей на совершеннолетие ребёнка считается поход к косметологу или пластическому хирургу. Родители не хотят, чтобы их дети выглядели не так хорошо, как другие.

Каким должно быть лицо корейской красавицы? Обязательно небольшим, овальным, с маленьким изящным подбородком формой V. Хотя от природы корейцы чаще всего рождаются с широкой скуловой костью, эта проблема также решается хирургическим вмешательством.

Самая популярная пластическая операция в Корее делается на глаза, а именно на двойное веко. Большие выразительные глаза миндалевидной формы – еще один важный параметр красоты по-корейски. А нос, по корейским стандартам, должен быть маленьким и аккуратным.

Для людей, не готовых на пластику, корейцы придумали специальный скотч, который подтягивает лицо нужным образом.

По канону корейской красоты, очень важно быть милым. "Милашность" корейцы встречают с восторгом и стараются ее подчеркнуть – для этого в дело идут подкрашенные розовые щечки, короткие школьные юбочки и другие признаки инфантильного поведения.