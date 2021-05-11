Куда сходить в Москве: афиша на неделю

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11 мая
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"Сработал закон подлости": Волочковой не понравилось в постели с таинственным возлюбленным
15:06
Слезы и грязь: звезд сериалов "Кухня" и "Девушки с Макаровым" требуют наказать за критику парада Победы
15:02
Политолог Класковский о подписании Лукашенко декрета о передаче власти: Режим держится на дубинках и штыках
14:57
СМИ: мотивом стрелявшего в казанской школе могла стать месть
14:49
Мэр Казани назвал стрельбу в школе терактом
14:47
Гарик Харламов потерял дар речи из-за страшного горя
14:36
"Советую извиниться": Собчак взбесилась из-за лжи
14:35
Определен размер выплат для семей погибших после стрельбы в Казани
14:24
СМИ: В Казани стреляли из того же оружия, что и в Керчи
14:19
Бледанс примерила усы: А с чем вы вышли после праздников?
14:15
"Страшная трагедия": новость о смерти повергла Галкина в ужас
14:06
Затравленная Манижа переписала текст песни для "Евровидения"
14:04
Связавшегося с известной телеведущей принца Гарри предупредили о возможном нападении
14:03
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13:47
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13:38
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13:35
Считал себя равным богу: что известно об устроившем стрельбу в казанской школе
13:33
Во всех школах Казани отменили занятия после стрельбы
13:28
СМИ: Число погибших из-за стрельбы в казанской школе выросло до десяти
13:21
Водонаева защитила женщин в возрасте: Где сестринство?
13:19
"Беннифер возвращаются!" Лопес утерла нос изменщику Родригесу
13:18
Почерневшая Литвинова превратилась в старушку
13:10
"Морщины убрал, живот втянул": раскрыт секрет молодости Кудрявцевой
13:09
Заговорившая о финансовых проблемах Порошина показала редкие кадры с детьми
13:02
В Татарстане объявили траур после стрельбы в казанской школе
12:55
"Здравствуй, обновленная": Подольская лишилась волос после родов
12:32
Никого не стесняются: Карпович отправилась за Прилучным в Казань
12:29
Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в казанской школе
12:16
"Директор начал орать "Закрываем двери!": Ученик откровенно о стрельбе в казанской школе
12:10
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СМИ: Пособника казанских стрелков задержали
11:21
Проматывает наворованное: как живет бросивший беременную Мерьем Узерли жених
11:08
В России за сутки выявили более 8 тысяч случаев заражения COVID-19
11:05
Дым и бегущие дети: жуткие кадры стрельбы в школе в Казани
11:03
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года
11:01
Второго стрелявшего в казанской школе ликвидировали
10:50
Стрелявший в казанской школе сообщил о бомбе
10:42
Превратилась в старушку: в трясущейся горбунье не сразу узнали 64-летнюю красавицу Казарновскую
10:28
Взрыв и стрельба в школе в Казани: детей срочно эвакуируют
10:25
"Юмор слабенький": Урганту пригрозили закрытием шоу
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МЮЗИКЛ

"Анна Каренина"

"Какой парад сиятельных гостей! Какой накал восторгов и страстей!" — вот уже пятый сезон звучат слова с легендарной сцены на Большой Дмитровке, а в зрительном зале неизменные аншлаги, сопровождающие постановку "Анна Каренина". Мировой шедевр, рассказанный на языке мюзикла, увидели сотни тысяч восторженных зрителей. Мюзикл "Анна Каренина" — это захватывающая история любви, великолепный вокал, эффектная хореография, пронзительная музыка в живом исполнении оркестра и, конечно, непревзойденные артисты, благодаря искренним и неподдельным эмоциям которых каждый спектакль уникален. В ролях признанные звёзды российского мюзикла: Екатерина Гусева, Валерия Ланская, Дмитрий Ермак, Наталия Быстрова, Сергей Ли, Андрей Бирин, Игорь Балалаев, Лика Рулла и другие.

Очередной блок с 14 мая, Театр Оперетты.

Фото: Пресс-служба

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

Юбилей Юрия Ряшенцева

Кто в нашей стране не знает песен "Пора-пора-порадуемся на своем веку…" и "Есть в графском парке черный пруд…" из "Д`Артаньяна и трех мушкетеров" или "Ланфрен-ланфра" из "Гардемаринов"? Автору стихов к этим песням, известному поэту, прозаику и сценаристу Юрию Ряшенцеву через месяц исполнится девяносто лет. В преддверии такого солидного юбилея Культурный фонд Николая Караченцова организует юбилейный творческий вечер поэта. В уютной атмосфере литературного кафе соберутся близкие, друзья, а так же поклонники Юрия Евгеньевича, чтобы поздравить юбиляра. Среди почетных гостей вечера ожидаются Михаил Боярский, Вениамин Смехов, Валентин Смирнитский, Людмила Поргина, Антон и Виктория Макарские, Рада Рай, Светлана Фед, знаменитый мультипликатор Гарри Бардин. Режиссером-постановщиком вечера выступает композитор и поэтесса Елена Суржикова.

12 мая, Московский Дом Книги на Новом Арбате.

Фото: Пресс-служба

ПРЕМЬЕРА

"Двенадцатая ночь"

Впервые студенты выпускного курса Школы-студии МХАТ ,сыграют на основной сцене Театра имени Пушкина спектакль "Двенадцатая ночь" Уильяма Шекспира в постановке артиста театра, режиссера и педагога, Андрея Кузичева. Несмотря на то, что в спектакле 4-го курса актерского факультета много шуток и озорной комической путаницы, остается ощущение, что "Двенадцатая ночь" скорее печальная комедия. Слишком много в этой истории обиженных и покинутых. Слишком фантастичны и непостоянны чувства у большинства персонажей. Ты будто остаешься с вопросом, как же они будут жить после окончания спектакля?

23 мая, театр имени Пушкина.

Фото: Пресс-служба

КЛАССИКА

Приглашает "Зарядье"

Московский государственный симфонический оркестр – коллектив, который после назначения в 2017 году на пост художественного руководителя Ивана Рудина, стремительно развивается и покоряет новые творческие вершины. МГСО с первого сезона выступает в Зале Зарядье с разнообразными программами, формируя и представляя их как для молодого поколения с целью привить потребность к посещению концертных залов, так и для искушенной, требовательной публики. В этот вечер будет сыграна яркая программа из сочинений двух венгерских композиторов. В первом отделении прозвучит "Пляска смерти" и Второй фортепианный концерт Листа в исполнении художественного руководителя коллектива, блистательного пианиста-виртуоза Ивана Рудина. Во втором отделении зрители услышат концерт для оркестра Бартока. За дирижерским пультом – Валентин Урюпин.

16 мая, зал "Зарядье".

ПРЕМЬЕРА

"В окопах Сталинграда"

Виктору Некрасову было немногим более тридцати, когда он стал участником битвы за Сталинград. Рядом были его сверстники, обычные молодые ребята, но именно им предстояло определить ход войны, ее перелом. В 1946 году Некрасов пишет свою первую книгу о войне "В окопах Сталинграда" — впоследствии из нее, "как из "Шинели" Гоголя, вышла вся наша честная военная проза" (слова филолога Владимира Лакшина). А теперь режиссер Сергей Головач поставил спектакль. Но не про войну, а про людей на войне.

22 мая, 4 июня, МХТ имени Чехова.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

"Мир! Дружба! Жвачка!"

Сериал "Мир! Дружба! Жвачка!" и его герои повзрослеют на один год. Вместе с премьерой драмы телеканала ТНТ сюжет шагнет в лето 1994-го, когда по всей стране возникали финансовые пирамиды, в городах орудовали банды, заводы отходили в частные руки, а четверо подростков – Санька, Женька, Вовка и Илюша – столкнулись с чувством первой любви и взрослыми проблемами. В сюжете стало меньше ностальгии – ей на смену пришли трудности сразу нескольких поколений. Одной из главных тем нового сезона стал переход из детства во взрослую жизнь, и для режиссера сериала Антона Фёдорова было важно показать становление четверки подростков на фоне окружающих их людей и событий. Во втором сезоне сыграли Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов, Фёдор Рощин, Юра Борисов, Никита Павленко, Лариса Удовиченко, Александр Половцев, Анатолий Журавлев, Дмитрий Куличков и другие.

С 24 мая на ТНТ.

Фото: Пресс-служба

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Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 11 мая 2021, 14:03

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