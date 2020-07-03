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Lifestyle
Самые захватывающие литературные сериалы этого лета

Самые захватывающие литературные сериалы этого лета

Фото: Christian Vorhofer/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Литературные сериалы становятся очень популярны. Ощущение того, что автор создает историю "в прямом эфире", подогревает читательский интерес. Порой, под влиянием публики, сама история, отклоняется от задуманного автором сюжета, а иногда именно читатели формируют развитие событий.
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Совместно с крупнейшим сервисом электронных и аудиокниг ЛитРес "Дни.ру" сделали подборку самых увлекательных книжных сериалов этого лета. Подписывайтесь, читайте, и будем вместе ждать новой серии.

"Черная полоса. Наша жизнь изнутри" Джейк и Элис Бьёрн

Джейк и Элис влюблены и мечтают начать жизнь в новой стране. У них большие планы, но все идет совсем не так, как было задумано. С работой не клеится, долги растут, а силы искать решение все новых и новых проблем тают с каждым днем. Но если сами они не возьмутся за дело, то окажутся на самом дне. Авторы честно и без прикрас рассказывают о происходящем в их жизни прямо сейчас, летом 2020 года. Книга больше похожа на беседу по душам со старым другом: откровенно, увлекательно и очень жизненно.

"Будем как боги" Олег Рой

Литературный сериал "Будем как боги", который выходит в сервисах ЛитРес и MyBook, – апокалиптический роман-катастрофа. В основе сюжета лежат современные, реально существующие технологии и человеческие амбиции, способные привести к непоправимым последствиям для всего человечества. Сериал рассказывает о том, как ложные ценности, богатства и блага этого мира в один момент могут стать ничем, уступив только одному желанию – желанию выжить. Роман является сиквелом известной дилогии Олега Роя "Страх" и будет состоять из трех частей: "Алхимик", "Некромант" и "Американские боги".

"Трое в карантине" Антон Чиж и Команда

Авторы описывают проект как "незатейливое чтение для всех желающих отвлечься от суровой действительности". Детективный сериал о приключениях трех подруг будет состоять из нескольких частей: "Пульчелла", "Не совершай ошибку" и главы "Маленькая трагедия". Первая история повествует о Варваре, оказавшейся в период вспышки пандемии в Венеции и несколько дней наблюдающей за убийствами в доме напротив. Девушке никто не верит, полиция отказывается реагировать на вызовы, а перебои со связью и ситуация с вирусом только увеличивают стресс. Сможет ли героиня разобраться в происходящем и остаться живой и невредимой?

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"К'ахана. Племя изгоев" Ню Бейли

Отец Кириака суровый и жестокий вождь племени. Юноша всегда считал, что следующим вожаком будет его брат, унаследовавший характер и хватку властного родителя. Но случилось непредвиденное: на их племя напали хищники, и правление перешло к Кириаку. Молодой человек пытается собраться с духом и понять, как действовать, чтобы родные и соплеменники выжили, но времени для раздумий очень мало. Получится ли у него стать вождем или стоит уступить эту роль более сильному кандидату?

"Питеру: "Я без нее"" Янина Таждынова

Костя и Нора живут в Санкт-Петербурге. Она – дизайнер украшений, он – менеджер в ивент-агентстве. Их дни наполнены любовью друг к другу и городу, благодаря которому они встретились. Кажется, счастью не будет конца. Но однажды Костя случайно сталкивается с бывшей возлюбленной Ритой, расставание с которой очень болезненно переживал. Он знает, что лучше с ней не общаться, иначе обязательно впутается в неприятности, но ничего не может с собой поделать. Как эта неожиданная встреча изменит привычную и понятную жизнь главных героев?

"Куриный бульон для души. 101 лучшая история" Джек Кэнфилд, Марк Виктор Хансен, Эми Ньюмарк

Порой у каждого из нас случаются дни, когда все из рук вон, настроение на нуле и единственное чего хочется, так это чтобы кто-то понимающий побыл рядом, обнял и просто сказал "Все будет хорошо!". Вот именно для таких дней и создана эта аудиокнига. Одна из лучших студий озвучивания фильмов LostFilm и издательство Бомбора выпустили сборник по-настоящему душецелительных историй. Трогательные, добрые, романтичные рассказы вдохновят, успокоят и подарят надежду, что все обязательно наладится.

"Источник неприятностей – 2" Кристина Воронова

Продолжение истории про двух девушек, которые познакомились на стажировке в магической фирме. Сначала Алла и Ника думают, что это сон, но вскоре выясняют, что все происходит по правде, и втягиваются в происходящее. Во второй части романа героини продолжают ловко решать волшебные рабочие вопросы, параллельно устраивая свою личную жизнь. Особенно понравится любителям магических историй.

3 июля 2020, 11:32

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