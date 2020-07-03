Самые захватывающие литературные сериалы этого лета

Литературные сериалы становятся очень популярны. Ощущение того, что автор создает историю "в прямом эфире", подогревает читательский интерес. Порой, под влиянием публики, сама история, отклоняется от задуманного автором сюжета, а иногда именно читатели формируют развитие событий.



Совместно с крупнейшим сервисом электронных и аудиокниг ЛитРес "Дни.ру" сделали подборку самых увлекательных книжных сериалов этого лета. Подписывайтесь, читайте, и будем вместе ждать новой серии.

"Черная полоса. Наша жизнь изнутри" Джейк и Элис Бьёрн

Джейк и Элис влюблены и мечтают начать жизнь в новой стране. У них большие планы, но все идет совсем не так, как было задумано. С работой не клеится, долги растут, а силы искать решение все новых и новых проблем тают с каждым днем. Но если сами они не возьмутся за дело, то окажутся на самом дне. Авторы честно и без прикрас рассказывают о происходящем в их жизни прямо сейчас, летом 2020 года. Книга больше похожа на беседу по душам со старым другом: откровенно, увлекательно и очень жизненно.

"Будем как боги" Олег Рой

Литературный сериал "Будем как боги", который выходит в сервисах ЛитРес и MyBook, – апокалиптический роман-катастрофа. В основе сюжета лежат современные, реально существующие технологии и человеческие амбиции, способные привести к непоправимым последствиям для всего человечества. Сериал рассказывает о том, как ложные ценности, богатства и блага этого мира в один момент могут стать ничем, уступив только одному желанию – желанию выжить. Роман является сиквелом известной дилогии Олега Роя "Страх" и будет состоять из трех частей: "Алхимик", "Некромант" и "Американские боги".

"Трое в карантине" Антон Чиж и Команда

Авторы описывают проект как "незатейливое чтение для всех желающих отвлечься от суровой действительности". Детективный сериал о приключениях трех подруг будет состоять из нескольких частей: "Пульчелла", "Не совершай ошибку" и главы "Маленькая трагедия". Первая история повествует о Варваре, оказавшейся в период вспышки пандемии в Венеции и несколько дней наблюдающей за убийствами в доме напротив. Девушке никто не верит, полиция отказывается реагировать на вызовы, а перебои со связью и ситуация с вирусом только увеличивают стресс. Сможет ли героиня разобраться в происходящем и остаться живой и невредимой?

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"К'ахана. Племя изгоев" Ню Бейли

Отец Кириака суровый и жестокий вождь племени. Юноша всегда считал, что следующим вожаком будет его брат, унаследовавший характер и хватку властного родителя. Но случилось непредвиденное: на их племя напали хищники, и правление перешло к Кириаку. Молодой человек пытается собраться с духом и понять, как действовать, чтобы родные и соплеменники выжили, но времени для раздумий очень мало. Получится ли у него стать вождем или стоит уступить эту роль более сильному кандидату?

"Питеру: "Я без нее"" Янина Таждынова

Костя и Нора живут в Санкт-Петербурге. Она – дизайнер украшений, он – менеджер в ивент-агентстве. Их дни наполнены любовью друг к другу и городу, благодаря которому они встретились. Кажется, счастью не будет конца. Но однажды Костя случайно сталкивается с бывшей возлюбленной Ритой, расставание с которой очень болезненно переживал. Он знает, что лучше с ней не общаться, иначе обязательно впутается в неприятности, но ничего не может с собой поделать. Как эта неожиданная встреча изменит привычную и понятную жизнь главных героев?

"Куриный бульон для души. 101 лучшая история" Джек Кэнфилд, Марк Виктор Хансен, Эми Ньюмарк

Порой у каждого из нас случаются дни, когда все из рук вон, настроение на нуле и единственное чего хочется, так это чтобы кто-то понимающий побыл рядом, обнял и просто сказал "Все будет хорошо!". Вот именно для таких дней и создана эта аудиокнига. Одна из лучших студий озвучивания фильмов LostFilm и издательство Бомбора выпустили сборник по-настоящему душецелительных историй. Трогательные, добрые, романтичные рассказы вдохновят, успокоят и подарят надежду, что все обязательно наладится.

"Источник неприятностей – 2" Кристина Воронова

Продолжение истории про двух девушек, которые познакомились на стажировке в магической фирме. Сначала Алла и Ника думают, что это сон, но вскоре выясняют, что все происходит по правде, и втягиваются в происходящее. Во второй части романа героини продолжают ловко решать волшебные рабочие вопросы, параллельно устраивая свою личную жизнь. Особенно понравится любителям магических историй.