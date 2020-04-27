"Это немыслимо!": гигантский осьминог устроил переполох в Венеции

Во время эпидемии коронавируса пустынные города во всем мире захватили дикие животные. Утки, кабаны, волки, горные козлы и пингвины теперь резвятся на автострадах и хозяйничают в парках. Удивительное событие на днях потрясло Венецию. В Большом канале был замечен огромный осьминог, появление которого морские биологи уже назвали "беспрецедентным".

Гигантский головоногий моллюск, называемый рыбаками осьминог Тодаро, появился в канале в самом центре туристического города. Местные жители, которым удалось заснять его на видео, уже отправили "улики" ученым биологам. По их словам, увидеть осьминога этого вида в водах Венеции просто немыслимо! За 30 лет погружений огромные спруты не были замечены даже там, где, согласно документам, они могут водиться.

Пока что об этом осьминоге ничего не известно. Ученые лишь сообщили, что данный вид настолько развит, что его глаза видят мир в цветном изображении. И пока венецианцы шутят, сбежал ли этот моллюск с рыбного рынка Каннареджо, или это чей-то розыгрыш, биологи предпочитают думать, что Тодаро решил прокатиться по Венеции, пока в городе так спокойно без туристов, моторных лодок и гондол.

