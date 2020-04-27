"Это немыслимо!": гигантский осьминог устроил переполох в Венеции

Гигантский головоногий моллюск, называемый рыбаками осьминог Тодаро, появился в канале в самом центре туристического города. Местные жители, которым удалось заснять его на видео, уже отправили "улики" ученым биологам. По их словам, увидеть осьминога этого вида в водах Венеции просто немыслимо! За 30 лет погружений огромные спруты не были замечены даже там, где, согласно документам, они могут водиться.
Пока что об этом осьминоге ничего не известно. Ученые лишь сообщили, что данный вид настолько развит, что его глаза видят мир в цветном изображении. И пока венецианцы шутят, сбежал ли этот моллюск с рыбного рынка Каннареджо, или это чей-то розыгрыш, биологи предпочитают думать, что Тодаро решил прокатиться по Венеции, пока в городе так спокойно без туристов, моторных лодок и гондол.
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