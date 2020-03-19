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Lifestyle

Пластический хирург: как вычислить переделанную девушку

Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
В современном мире большинство людей мечтают об идеальной внешности. Развитие социальных сетей, огромное количество глянцевых журналов – девушки по всему миру ориентируются на внешность моделей. Поэтому к пластическим хирургам обращается множество людей. Причем у каждого – своя проблема: кто-то хочет сделать губы как у Анжелины Джоли, а кто-то мечтает об идеальном, ровном носе.  
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О том, как понять была ли у девушки пластическая операция, рассказывает пластический хирург Леонард Вирабян.

В современном мире многие девушки стремятся стать похожими на Инстаграм-блогеров и популярных селебрити. Они делают практически одинаковые пластические операции: вздернутый идеальный носик и лисьи глазки. Несмотря на это, все равно бывает тяжело догадаться, природная ли красота у девушки, или она обращалась за помощью к пластическому хирургу. Тем более, что мастерство пластических хирургов растет.

Ринопластика

Идеальный ровный, чуть вздернутый носик достается от природы малому количеству людей. Поэтому заподозрить результат работы пластического хирурга можно по следующим признакам: аккуратные ноздри, идеально тонкая и ровная спинка носа. В настоящее время ринопластика практически не оставляет после себя никаких следов, поэтому уверенно сказать делала девушка пластическую операцию или нет, к сожалению, нельзя. В основном, различия можно увидеть только на фотографиях "до-после".

Блефаропластика

Еще одна популярная операция – блефаропластика. С помощью нее можно не только избавиться от возрастных изменений, но и изменить разрез глаз. Блефаропластика является одной из самых популярных операций: в России с помощью нее избавляются от нависшего века или делают блефаропластику для красоты, чтобы получить эффект лисьих глазок. Сразу после операции в переходной складке можно разглядеть рубчик, но со временем и он становится незаметным. Была ли у девушки блефаропластика или нет можно понять за счет неестественного эффекта лисьих глазок или приподнятых кончиков бровей.

Фото: Vikki Grant/moodboard/www.globallookpress.com

Губы

"Сделанные" губы легко отличить от натуральных – на них не бывает складок, они ровные, выпуклые и выглядят весьма соблазнительно. Обычно ненатуральные губы значительно доминируют в лице: в основном у человека все черты лица довольно гармоничны, поэтому если у девушки небольшой нос и маленькие глаза, то и губы, скорее всего, будут невыразительными. Также инъекции обычно делают контур губ довольно расплывчатым.

Есть еще один небольшой лайфхак: попросите девушку послать воздушный поцелуй. Если губы настоящие, то они сложатся в мини-гармошку, а если в них есть гель – будут похожи на сердечко. Те девушки, которые "делают" себе губы часто, предпочитают нестандартные размеры. Поэтому если вы видите эффект надутых губ, то существует вероятность, что они ненатуральные. Однако некоторые девушки очень осторожно подходят к инъекциям, поэтому определить это можно только при прикосновении к губам.

Силиконовая грудь

Маммопластику отличить не так просто, как кажется на первый взгляд. Если у девушки старше 30 лет упругая, пышная грудь больше третьего размера – повод задуматься о ее натуральности. Ведь с возрастом любая, даже самая упругая грудь подвергается птозу. Несмотря на то, что специалисты стараются скрыть все последствия операции, после маммопластики остаются рубцы. Они не видны посторонним людям, однако найти их несложно.

Еще натуральная грудь на ощупь более податливая и мягкая. В одежде отличить силиконовую грудь от настоящей практически невозможно, но если увидеть девушку в купальнике или с глубоким декольте, то можно определить контуры импланта, особенно если они слишком крупные. Чересчур заполненный верхний полюс молочной железы тоже может говорить о том, что грудь ненатуральная.

Фото: Oliver Gutfleisch/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com

Коррекция подбородка

Коррекцию формы подбородка невозможно заметить, если вы не видели человека до операции. Поэтому здесь могут прийти на помощь только старые фотографии.

Липосакция 

С первого взгляда невозможно угадать была ли у девушки липосакция или абдоминопластика. Если вы не видели человека до операции, то определить это невозможно. Хорошо выполненная абдоминопластика и липосакция не оставляет никаких выраженных следов.

"В любом случае любая женщина имеет право на свои маленькие секреты, поэтому уличать ее в сделанной пластической операции не имеет смысла. Ведь на самом деле не так важно, достались ли ей ровный нос или пухлые губы от природы, или над внешностью поработал квалифицированный специалист. Если сделанная пластическая операция подняла самооценку девушки, значит она прошла не зря", – уверен пластический хирург.

19 марта 2020, 19:45

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