Волосы и татуировки: какие детали внешности выдают мужчину-изменщика

Эксперты одного из популярных интернет-сервисов для знакомств провели исследование, чтобы определить, чем склонные к измене мужчины отличаются от верных. Выяснилось, что порой их можно выявить по внешним признакам, сообщает РИА "ФАН".
В опросе приняли участие более тысячи представителей сильного пола. Среди изменщиков оказалось распространено наличие бороды: в неверности признались более половины посетителей специализированных парикмахерских и людей с щетиной на лице. Другим отличительным признаком стали татуировки на руках и пирсинг. Наиболее верными же стали любители бриться: лишь 29% из них изменяли своим спутницам.
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