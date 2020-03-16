Пять признаков кризиса в отношениях

В любых отношениях случаются конфликты и недопонимания. Но как отличить рядовую ссору от настоящего кризиса, который может стать началом конца?

Ссоры – это мелкие конфликты, недоразумения, которые появляются по ходу притирки друг к другу. Они нужны, чтобы оба партнера очертили свои личные границы и поняли, где пролегают границы другого человека. Такие конфликты быстро проходят и легко стираются из памяти. Кризисы – совсем другое дело, и они говорят о наличии глубокой проблемы.



Семейный психолог Александр Шахов выделил пять маркеров, по которым можно заподозрить угрозу кризиса.



Отчуждение

Партнер отгораживается, становится холодным, раздражается из-за мелочей. Он не проявляет сочувствие, в лучшем случае остается равнодушным, в худшем – демонстрирует агрессию (психологическую или даже физическую). Но больнее всего воспринимается именно безразличие, а не агрессия. Из-за этого женщины порой специально устраивают скандалы, лишь бы партнер адресовал в их адрес хоть какие-то эмоции. Так они вживаются в роль жертвы.

Крик

Люди повышают голос, когда чувствуют, что они друг от друга слишком далеко. Не только физически, но и психологически. Через крик партнеры стремятся донести друг до друга свое отчаяние: "Я говорю, но ты ничего не слышишь! Совсем не пытаешься меня понять!". Когда на повышенных тонах говорят оба партнера, они оба хотят быть понятыми, а не понимать другого сами.

Ощущение тупика

Партнеры сами поместили себя в какую-то сложную ситуацию. Оба понимают, что из нее нужно выходить, но не представляют, как это сделать. Начинаются выяснения отношений в духе:

– Вот если бы ты не поступила так-то, все было нормально!

– Что? Да это ты во всем виноват, и вообще ты тоже поступаешь неправильно!

Сомнение

Когда в отношениях назревает кризис, в голове начинают крутиться мысли: "А мой ли это человек? Правильный ли я сделала выбор? Может, поспешила? Мне казалось, что он совсем другой!". Сомнения повторяются снова и снова, мысли затягивают в них, как в омут, на это тратится много энергии и сил. Это ментальный капкан.

Избегание

Оба партнера начинают прятаться от проблемы, не говорят о ней, всячески стараются "сглаживать острые углы". Но важно понимать: если вы закопаете мину, она не станет обезвреженной. Вы лишь перестанете ее замечать, но когда настанет нужный час – она взорвется.

Кризис – это стена. Чтобы преодолеть ее, нужно подняться на принципиально новый уровень общения. И это практически невозможно сделать без сторонней помощи: тренинга, семейной психотерапии, или хотя бы мудрой книги.