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Lifestyle

Маршруты на февраль: Главные зимние карнавалы в Европе

Фото: Wu Wei/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Зима считается не самым подходящим временем для путешествий по Европе. И зря, именно в это время года в Старом свете проходят самые яркие события – традиционные карнавалы. 
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В эти веселые дни еще много веков назад, прикрываясь масками, на улицах перемешивались все слои общества, а люди получали, помимо разнузданного веселья, ощущение свободы. Специалисты онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata, рассказали "Дни.ру" о самых шумных и популярных праздниках.

Тысячелетний карнавал

Венецианский карнавал, пожалуй, можно назвать самым знаменитым в мире. Декорациями к представлениям здесь служит уникальная городская архитектура с площадями, узкими улочками, мостами и каналами.

История карнавала насчитывает уже почти тысячу лет, а первое упоминание о празднике встречается в 1094 году. Проводить его ежегодно стали только через 70 лет. Маски в городе носили с августа и до Великого поста. Маски помогали уравнять дворян и простолюдинов, чтобы позволить всем без стеснения повеселиться. И сегодня в рамках карнавала проводится специальный конкурс на лучшую маску. 

В конце XVIII века яркое действо вообще запретили, и карнавалы не проводились вплоть до 1979 года. Однако правительство Италии решило возобновить традицию. Теперь карнавал собирает в Венеции до полумиллиона человек. При том, что город на воде и так переполнен туристами, в даты праздника на улицах и вовсе не протолкнуться. В этом году увидеть людей в ярких костюмах и самому спрятаться под маской можно с 8 до 25 февраля. Приезжать на все время праздника не обязательно – трех-четырех дней в гуще событий будет вполне достаточно для ярких впечатлений. Однако если хочется посмотреть на Коломбину, Арлекино, ангела на Сан-Марко или парад гондол, то стоит задержаться в Венеции дольше. 

Недельный тур в Италию для двоих с перелетом и проживанием в феврале обойдется от 30 000 рублей.

Долгое шутовство

Строгие и правильные немцы тоже очень любят карнавалы и умеют веселиться.  Дюссельдорфский карнавал продолжается несколько месяцев – с 11 ноября до начала Великого поста, который в этом году приходится на 26 февраля. Праздник сохранился еще со времен Средневековья. Все начинается с пробуждения шута Хоппедица на рыночной площади в 11 часов 11 числа 11 месяца – он и есть ключевой персонаж всего праздника. На время проведения карнавала выбираются принц и принцесса. Однако самой насыщенной событиями становится неделя в феврале – до начала Великого поста. Именно в эти дни случается Бабий четверг – время женской вседозволенности. В этот день женщины символически берут власть в городе, штурмуя ратушу и захватывая в заложники бургомистра. Они везде хотят с ножницами и отрезают галстуки у всех встречных мужчин. Среди других карнавальных развлечений – забег мужчин на каблуках и бег на скорость с бочками на ручных тачках. 

Однако самым ярким и невероятным зрелищем считается парад в Розенмонтаг, то есть в розовый понедельник. В этот день в городе устанавливаются движущиеся платформы, на которых размещаются гигантские куклы, изображающие немецких и мировых политических лидеров. Их специально изготавливают в наиболее комичной форме, чтобы высмеять власть. Всеобщее карнавальное веселье заканчивается в многочисленных пивных.

В феврале цена недельной поездки в Германию начинается от 52 000 рублей на двоих с перелетом и проживанием.

Барселонский разгул

Испанцы – большие любители повеселиться. Карнавал в Каталонии называется Марди Гра, или Carnestoltes. Это традиционный период веселья перед тяжелыми днями воздержания во время поста. Праздник начнется в этом году в четверг, 20 февраля. В этот день в городе соберутся так называемые семь королей, каждый из которых представит свою деревню. Одновременно по случаю начала праздника устроят всевозможные конкурсы на лучший костюм и поедание тортильи на скорость. Все победители получают сладкие призы. 

Во время карнавала также проходит особый ритуал праздника — похороны сардинки. Маленькую рыбку укладывают в гроб и носят по улицам города в сопровождении плакальщиков под траурную музыку. После похорон жарят много рыбы и угощают всех желающих.

Самыми главными мероприятиями считаются уличные парады. Поскольку районные мероприятия в Барселоне очень популярны, то волшебное время карнавала становится для соседей очередным поводом повеселиться вместе. Одно из самых ярких событий в прямом и переносном смысле – это Таронджада. В переводе слово означает "оранжевая битва". Карнавальные короли вместе со свитой и другими участниками праздника ходят по улицам, забрасывают всех оранжевым конфетти и оставляют всюду воздушные шары. В финале праздника его участники сжигают фигуру карнавального короля – виновника всего плохого и олицетворение грехов власти. 

Кстати, Барселона не всегда имела возможность так буйно развлекаться. Во время правления Франко карнавальный праздник был запрещен. Поэтому каталонцы с удвоенной силой снова начали танцевать с 1980 года, когда режим диктатуры пал. И теперь никто не может остановить торжественные процессии с передвижными платформами, громкой музыкой и танцами. 

Недельный тур в Испанию для двоих в феврале будет стоить от 54 000 рублей с перелетом и проживанием. 

Почти бразильский карнавал

Неделя карнавалов в Португалии начнется 22 февраля. Шествия и праздники проходят по всей стране. Финальное, самое яркое представление устраивают ближе к Жирному вторнику. Особенно жители ждут воскресенье и вторник – в эти дни все вокруг танцуют самбу. Конечно, Португалия не Бразилия, но исполнять па под зажигательную музыку здесь тоже умеют очень неплохо. Например, в небольшом городке Овар, немного южнее Порту, зрелище с танцами считается наиболее впечатляющим и разнообразным. Там собираются различные школы самбы, которые стараются воплотить в миниатюре бразильский карнавал с нарядами из перьев, платформами и сумасшедшими головными уборами. Все как в Рио-де-Жанейро, только лететь через океан не надо. 

Понедельник, как и в Германии, тоже называется розовым, однако шествие здесь не политическое. На улицу выходит огромное число шутов. 

В Лиссабоне, на Мадейре, в Торреш Ведраш, Назаре и Оваре люди особенно шумно отмечают дни перед Великим постом. В небольшом городе Лоуле на юге страны жива любопытная традиция – колдовской шабаш. Все женское население наряжается в костюмы ведьм и отправляется вместе на ужин. Мужчины на такое мероприятие прийти не могут, и им приходится развлекаться по-своему. 

В городке Торреш Ведраш мужчины и женщины меняются ролями. Сильная половина надевает платья и изображает капризы и глупое поведение, а слабая половина отвечает на их шутки в образе подвыпивших мачо. Для шествия строят платформы с фигурами. Здесь можно увидеть карикатурные изображения политиков и сцены из жизни. 

В феврале цена недельной поездки в Португалию начинается от 60 000 рублей на двоих с перелетом и проживанием.

Лимонная феерия 

Карнавалы во Франции можно увидеть в первую очередь в Париже, а также на Лазурном берегу. Красочное шествие с барабанами и быками проходит от площади Гамбетта до площади Республики. Процессия движется по северо-востоку города, люди танцуют и разбрасывают вокруг себя серпантин. Главной героиней мероприятия выступает корова луизианской породы. Она напоминает об истории праздника, который возник по инициативе гильдии мясников, отмечавших веселые дни перед началом Великого поста. 

Впрочем, гораздо интереснее увидеть город из лимонов. Фестиваль цитрусовых в Ментоне будет проходить в этом году в 87-й раз. С 15 февраля по 3 марта здесь соберутся актеры, художники, садовники и ремесленники. Первые праздники начали устраивать в этом прибрежном городе еще в конце XIX века, чтобы развлечь зимующих у моря аристократов. Позже, в 1929 году, пришла идея организовать крупную выставку цветов и лимонов в саду Hôtel Riviera. Праздник собрал так много поклонников, что его стали устраивать с еще большим размахом.

Годом рождения фестиваля считают 1934 год, и с тех пор ежегодное число гостей, желающих увидеть настоящий город, построенный из лимонов, выросло до 200 тысяч человек. Организаторы рассказывают, что каждый год тратят на декорации 140 тонн цитрусовых. Карнавальные шествия продолжаются и днем, и ночью. Поскольку территория Лазурного побережья не такая большая, то можно на денек отвлечься от лимонов и съездить в Ниццу. Там для карнавального шествия создаются платформы высотой с шестиэтажный дом, украшенные цветами, а охапки гладиолусов и мимоз бросают в толпу вместе с горстями конфетти.

Недельный тур во Францию для двоих в феврале будет стоить от 52 000 рублей с перелетом и проживанием. 

7 февраля 2020, 16:29

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