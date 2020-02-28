В московском ресторане не оставили места для случайности

Гастрономические рестораны при отелях – вещь, вполне привычная для европейских столиц. Но в Москве, в общем-то открытой всяческим веяниям, они приживаются непросто. Жителей и гостей столицы обычно смущает локация таких заведений. Многих останавливает необходимость проходить через ресепшн и мимо консьержа, чтобы добраться до обеденной залы. В этом смысле иностранцы более решительные, тем более, когда речь заходит о вкусной еде в приятном месте. А такие проекты в Москве есть.



Несколько месяцев назад на втором этаже бутик-отеля "СтандАрт", что на Страстном бульваре, открылся ресторан Yura. Он расположен исключительно удачно. Из огромных окон открывается захватывающий вид на Тверскую улицу, Пушкинскую площадь и прилегающие бульвары, вечно переполненные машинами и людьми. Но внутри тихо и уютно, а с улицы не доносится ни малейшего звука. Какое-то время заведение находилось в поисках оптимального формата, менялись повара, менялась кухня, менялся персонал. Однако с тех пор, как здесь начал работать Андрей Коробяк, все более или менее устаканилось.

Коробяк, хорошо известный москвичам по таким проектам как Erwin и Mos, является давним приверженцем нордической кухни в ее прибалтийском, то есть. достаточно деликатном варианте. Yura – не скандинавский ресторан, скорее европейский. Но из-за шеф-повара – с характерными отсылками к традициям Nordic cuisine с ее минимализмом, вниманием к сезонным ингредиентам, чистотой вкуса и изяществом подачи. В меню не встретить случайных или проходных блюд. Все выверено и продумано до мелочей.

На закуску здесь предлагают крудо из морского гребешка с молодым хреном, маринованной свеклой, цитрусовыми и домашним майонезом, икру сига с тако и маринованным луком под снегом из сметаны или сладкую северную креветку с пюре из запеченной тыквы.

Отдельного упоминания заслуживает лосось 42 – филе рыбы долго томится при температуре ровно 42 градуса, затем охлаждается, а перед самой подачей немного коптится в дыму под крышкой. Сервируется с картофельным пюре, своей абсолютно гладкой консистенцией напоминающей, скорее, крем, а также с соусом из простокваши, молодого хрена и икры.

Еще один очевидный реверанс в сторону Скандинавии – это довольно большой раздел сморребродов, с хлебом собственной выпеки и специально подобранными соусами. Есть очень традиционные нордические комбинации – с балтийской сельдью, картофелем и маринованным луком или с лососем и сливочным сыром. А есть более адаптированные твисты – с куриным филе, эстрагоном и фенхелем или с ростбифом и жареным луком.

В основном разделе южной Европы заметно больше. Здесь найдется и орзото с грибами, маринованным луком, выдержанным сыром и сельдереем, и осьминог на гриле, уложенный на густую "подушку" из печеной паприки с луком, и сочнейшая говядина Rossini с кейлом, сельдереем и хлебом на пивных дрожжах. Но деликатные морские гребешки с пюре из лука-порея, бекона и фенхеля, а также жирный палтус со шпинатом, корнем петрушки и эспумой из устриц снова возвращают нас к северным широтам.

На десерт Коробяк предлагает вещи не менее затейливые вроде панна котты с кервелем и граните из щавеля или сливы с песочным скрамблом и замороженным йогуртом. Но даже на их фоне мороженое из имперского стаута, с тапиокой и соленой карамелью стоит особняком. К этому блюду еще отдельно подают взбитую сладкую пивную пену – для полноты гармонии.

Средний счет – 2 500 рублей.