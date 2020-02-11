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Lifestyle

7 направлений для романтического путешествия

Фото: Chris Robbins/moodboard/www.globallookpress.com
Вы уже приготовили подарок или сюрприз ко дню всех влюбленных? Нам кажется, что впечатления и эмоции – лучший вариант, а если получить их в совместной поездке в другую страну, воспоминания останутся на всю жизнь. 
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Короткие выходные в Париже, Будапешт весной или летняя неделя на Санторини? Вместе с сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip "Дни.ру" выбрали семь вариантов, которые точно порадуют вашу вторую половинку.

Март: Нью-Йорк, США

Если хотите незабываемо начать весну, отправляйтесь в Нью-Йорк. Лучше всего ехать в конце марта, когда деревья в парках уже зеленеют и в город приходит настоящая весна. Днем на солнышке уже тепло, но к вечеру холодает, так что стоит захватить пальто.

Романтика тут на каждом шагу: покатайтесь в повозке, запряженной лошадьми, по Центральному парку; сходите в один из модных ресторанов; посидите в уютной кофейне или баре, как герои любимых сериалов. Еще обязательно купите билет на один из бродвейских мюзиклов: в марте 2020 года можно посмотреть "Короля Льва", "Мулен Руж" или "Призрака оперы".

Билеты на прямой рейс из Москвы до Нью-Йорка и обратно обойдутся на двоих минимум в 59 000 рублей, в пути проведете около десяти часов. Отели в центре города тоже стоят недешево: за ночь в хорошей гостинице с оценками 8 баллов из 10 и выше придется заплатить от 9 500 рублей.

Апрель: Будапешт, Венгрия

Вот где в апреле уже настоящая весна и самая подходящая погода для долгих прогулок, благо город к ним располагает. Здесь хочется постоянно ходить, взявшись за руки, любоваться красивыми зданиями, Дунаем и делать тысячи селфи на фоне Парламента и Будайского замка. Проведите время в парке на острове Маргит и обязательно запланируйте день в одной из купален. Там можно расслабиться в спа, погреться в сауне и поплавать в горячем термальном бассейне на открытом воздухе. А в один из вечеров отправляйтесь в Еврейский квартал по знаменитым руин-барам.

Плюс такой поездки – ее невысокая стоимость. Билеты на двоих из Москвы в Будапешт и обратно можно найти всего за 16 800 рублей, а номер в романтическом отеле в центре города легко забронировать за 6 000 рублей. Обратите внимание и на апартаменты – в Будапеште много отличных вариантов, а цены ниже гостиниц (от 5 000 рублей за ночь). 

Фото: pixabay.com

Май: Брюгге, Бельгия

Уютный небольшой город, в который легко влюбиться с первого взгляда. Брюгге идеально подходит для романтического уикенда. Лучше всего приехать сюда поздней весной, когда днем уже достаточно тепло (в районе +15°C), а туристов меньше, чем летом. Обязательно посмотрите на город с воды – по многочисленным каналам можно проплыть на небольшом катере. Чтобы добавить романтики, прокатитесь по центру на настоящей карете – их всегда можно найти на главной площади Гроте-Маркт.

Из Москвы до Брюгге удобнее всего добираться через Брюссель. Билеты на прямой рейс туда-обратно на двоих обойдутся минимум в 34 000 рублей, время в пути 3 часа 40 минут. Из аэропорта Брюсселя нужно будет на поезде доехать до городского вокзала, а там пересесть на поезд в Брюгге – и примерно через час вы окажетесь на месте. Номер в романтическом отеле для двоих в мае будет стоить от 5 800 рублей за ночь. 

Июнь: Верона + Венеция, Италия

Это будет ваше идеальное романтическое путешествие: два города, полные любви и красоты. Прилетать советуем в Верону (билеты на прямой рейс из Москвы туда-обратно обойдутся на двоих минимум в 32 000 рублей, в пути 3 часа 30 минут). Проведите в городе Джульетты пару дней, гуляя по узким улочкам центра и ужиная в симпатичных ресторанчиках. И обязательно сходите вместе на оперу или концерт в Арене ди Верона – благодаря удивительной акустике и необычной атмосфере античного амфитеатра это событие оставит незабываемое впечатление. Кстати, в июне 2020 года там будет идти спектакли "Аиду" и "Турандот".

Номер на двоих в романтическом отеле недалеко от центра Вероны обойдется минимум в 5 800 рублей за ночь. 

А после нескольких волшебных дней в Вероне садитесь на поезд, который за два часа домчит вас до вокзала Санта Лючия в Венеции. В июне здесь еще не слишком жарко, правда, туристов уже достаточно – поэтому советуем избегать крупных достопримечательностей и вместо площади Сан Марко гулять по небольшим улочкам, заходя в лавки и маленькие кафе. Если же хочется посмотреть собор, лучше приходить совсем рано, не позже девяти утра. Ну и конечно, покатайтесь вдвоем на гондоле – как бы банально это ни звучало, но такая прогулка запомнится надолго.

Номер на двоих обойдется минимум в 6 000 рублей за ночь. 

Фото: pixabay.com

Июль: Лиссабон + Синтра, Португалия

Лиссабон очень фотогеничный город. Попасть туда —  мечта многих путешественников, и он идеально подходит для романтической поездки. Гулять по набережной, взявшись за руки, любоваться черепичными крышами и видом на Тежу со стен крепости, кататься на фуникулере и желтом трамвайчике, а вечером – слушать фаду в один из баров. А еще тут чудесный океанариум и множество интересных музеев.

Здесь советуем арендовать машину и покататься по окрестностям. Два обязательных к посещению места – это средневековый городок Синтра с его потрясающей красоты замками и отличными кафе и ресторанчиками и мыс Рока – самая западная точка Европы. На мыс лучше всего приезжать либо совсем рано утром, когда еще нет толп туристов (автобусы прибывают примерно с девяти часов утра) или вечером, чтобы полюбоваться закатом.

Июль – высокий туристический сезон, поэтому билеты из Москвы на прямой рейс стоят порядка 51 000 рублей на двоих. Можно сэкономить, полетев через Хельсинки (от 40 000 рублей) или Ригу (от 42 000 рублей).

Лиссабон – город на холмах, поэтому если вы планируете много гулять (а вы наверняка будете это делать), выбирайте отель недалеко от центра. Романтический номер для двоих стоит от 6 900 рублей за ночь. 

Сентябрь: Санторини, Греция

Планируете бархатный сезон на море? Если хотите организовать путешествие, которое ваша вторая половинка запомнит навсегда, не нужно турецких отелей все включено: отвезите ее на Санторини. Это один из самых красивых греческих островов, попасть на который мечтают, кажется, все романтичные особы. Белоснежные домики и лазурное море – лучшие декорации для романтических фото. Отель лучше выбирать на западной стороне, например, в Ие или Имеровигли, чтобы за ужином каждый день любоваться потрясающими закатами.

В Тиру (это официальное название острова) лететь придется через Афины. Билеты на двоих из Москвы обойдутся минимум в 43 000 рублей. Сэкономить можно, дождавшись сезона, когда откроют чартерные рейсы. Номер на двоих в романтическом отеле на западном побережье острова обойдется минимум в 5 000 рублей за ночь. 

Фото: pixabay.com

Ноябрь: Киото, Япония

С середины ноября и до начала декабря в Киото наступает один из самых красивых сезонов, который даже называется романтично – момидзи. В это время листва на кленах, которых тут множество, становится ярко-красного цвета. Глядя на фотографии, сложно поверить, что это не фотошоп. Кстати, рекомендуем запланировать фотосессию – с развитием интернета сегодня несложно найти фотографа в любой точке земного шара, в том числе в Киото. Делать снимки лучше всего в районе горы Арасияма, там в сезон момидзи красивее всего. Еще стоит уделить время на несколько экскурсий, осмотр замков и достопримечательностей.

Добираться в Киото из Москвы дешевле и удобнее всего через Токио. Билеты на двоих туда-обратно обойдутся минимум в 63 000 рублей, а если хотите лететь прямым рейсом, то на 7 000 рублей дороже. После до Киото нужно будет ехать два часа на скоростном поезде.

Номер на двоих в отеле в городе с хорошими оценками стоит от 8 500 рублей за ночь. Стоит снять номер в рекане, или гостинице в традиционном японском стиле – это еще одна возможность сделать поездку необычной и запоминающейся.

11 февраля 2020, 15:17

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