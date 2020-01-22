5 ошибок мужчин в отношениях

Есть ошибки, которые мужчины то и дело совершают в отношениях, а потом удивляются, почему женщина рядом с нами беспокоится, злится или, как говорят некоторые, выносит мозг. Психолог и популярный блогер Александр Шахов утверждает, что из-за этих ошибок женщина рядом с мужчиной не чувствует себя в безопасности.

прочитано 149 раз