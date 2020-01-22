5 ошибок мужчин в отношениях

Как не нужно себя вести в отношениях, публикуют "Дни.ру".
Нарушать обещания
В этом случае женщина не может полагаться на мужчину, чувствует, что он может в любой момент ее подвести. Это вызывает тревогу, как будто ждешь удара в спину каждую секунду. Тревога копится, выливается в претензии, скандалы, истерики. Возьмите за правило: сказал – сделал.
Проявлять пренебрежение
Не считаться с мнением женщины, делать все только так, как хочется мужчине, проявлять неуважение в обществе по типу "так это же бабы" – дисквалификация в качестве мужчины. Глумиться над теми, кто тебе доверился – это низко.
Избегать ответственность
Мужчина – это тот, кто берет ответственность: кто решает проблему, а не ищет виноватых, ноет или жалуется. Он берет и разбирается с ситуацией, кто бы ее не создал. Решает молча, точно, четко. Согласитесь, такой человек вызывает уважение.
Не прояснять неясное
Когда мужчина видит, что с его женщиной что-то происходит (она обиделась, злится или игнорирует), часто он предпочитает убежать: засунуть голову в песок и делать вид, что все нормально. "Современное поколение не учили, как решать такие ситуации. Обычно мы игнорируем или нападаем, злимся. Но ни одна из этих стратегий не приводит к решению проблемы, а только ее усугубляет", - предупреждает Александр Шахов.
Оставлять без поддержки
Если женщина попросила помочь ей в сложной ситуации, но мужчина не позаботился о ней и не поддержал, доверие к нему будет стремительно исчезать. Ведь каждой женщине хочется опереться о сильное плечо своего мужчины. Не теряйте доверие любящей вас женщины, вернуть его будет очень сложно.
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