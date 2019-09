Куда сходить в Москве: афиша на неделю с 27 сентября по 3 октября 2019 года

Куда сходить, что посмотреть в Москве в ближайшие дни? Чтобы ответить на этот вопрос – читайте свежий обзор культурных событий Москвы от "Дни.ру".

5 сентября, среда

В Галерее Классической Фотографии откроется мультимедийная выставка "Уникальность" фотохудожника Анны Матвеевой. Главная тема экспозиции: женская гармония и естественная красота. Всегои будет представлено 54 фотографические работы и арт-видео. Это серия фотографий обнаженных женщин, где через объектив фотоаппарата и пленку Анна Матвеева выражает свой собственный взгляд на преодоление естественных женских комплексов и страхов. В своих работах Анна отражает женственность и сексуальность наравне с материнством и внешней покорностью, а также подчеркивает любовь и уважение к самим себе, в любом возрасте, вне зависимости от внешности, благосостояния и правил, диктуемых модой, социальными сетями и обществом.

В Лектории Музеев Московского Кремля начался новый сезон встреч, лекций и экскурсий. Гостей ждут лекции, культурно-образовательные программы, занятия и экскурсии по территории Кремля, Оружейной палате и музеям-соборам. Темы лекций разнообразны: история формирования первых музеев в Московском Кремле, ритуалы власти, живопись кремлевских соборов, коллекции известнейших музеев мира, дворянские усадьбы и многое другое. Два новых цикла в сезоне 2019-2020 посвящены Оружейной палате. Они позволяют глубже познакомиться с историей музея и его уникальной коллекцией. Несколько циклов приурочены к важным датам этого года: учреждению Ордена святого Георгия и Году театра в России.

В концертном зале "Зарядье" выступит сопрано из Румынии Адела Захария в сопровождении оркестра "Камерата Зальцбург". Адела Захария – обладательница удивительного вокала. В 2017 году она стала настоящей сенсацией одного из самых престижных мировых оперных конкурсов – "Опералия Пласидо Доминго", завоевав Гран-при конкурса и специальный приз–премию "Сарсуэла", учрежденную в честь матери Пласидо Доминго, доньи Пепиты Эмбиль. Сегодня она уже является звездой мировой оперы, исполняет Виолетту в спектакле "Травиата" Лос-Анджелесской оперы, Джильду и Марию Стюарт в постановках "Риголетто" и "Мария Стюарт" немецкого театра Deutsche Oper am Rhein. Также Адела в 2018 году участвовала в мировой премьере оперы "Аврора" современного английского композитора Иэна Белла. Ее репертуар очень широк, но все же центральное место в нем занимает музыка Моцарта. Среди моцартовских партий Аделы – Донна Анна в "Дон Жуане", Памина в "Волшебной флейте", Констанца в "Похищении из Сераля".

Автомузей "Моторы октября" открыл для посетителей два новых зала с уникальными экспонатами, а также дополнил новинками основную экспозицию. Теперь гости могут увидеть более 150 редких ретроавтомобилей, а также познакомиться с историями их создания. Один из новых залов посвящен американской и зарубежной классике: представлены машины Oldsmobile, Chevrolet Impala, Cadillac De ville и др. В другой площадке – советский автопром: Ваз, ЗИЛ, ЗИС, Зим, "Победа", "Волга", "Москвич", "Запорожец", "Жигули" и другие.

В Соборной палате состоится концерт "Шедевры итальянских композиторов. Вивальди. Россини". На сцену выйдет Московский камерный оркестр Musica Viva. В программе: А. Вивальди – Концерт соль-минор RV 156, для струнных и basso continuo, Концерт для 3-х скрипок, струнных и basso continuo; Ф. Джеминиани – Вариации на тему Фолии и Концерт для скрипки с оркестром ре-мажор; Дж. Россини – Дуэт для виолончели и контрабаса, Соната для струнного оркестра Соль-мажор.

26 сентября, четверг

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Баба Шанель". Ансамбль из семи вокалисток, исполняющий русские народные песни, празднует десятилетний юбилей. Делают они это под эгидой Всероссийского общества глухих. Но все может разрушиться. Баба Шанель, неожиданно появившаяся в их коллективе, хочет стать единственной солисткой. Руководитель поставлен перед выбором: остаться со своими старухами или бросить их, устремившись к новым горизонтам. Это фантасмагория В. Беляковича о стремлении к красоте, желании быть нужным и любви.

В "Школе современной пьесы" покажут спектакль "Ночь с незнакомцем". Главная героиня прекрасна, нежна и добродетельна, но в ее жизни есть тайна, которую она не раскрывает никому. Когда-то в прошлом она провела ночь с незнакомцем, оставившую в ее жизни неизгладимое воспоминание и еще кое-что. И так получилось, что любовь догоняет ее спустя годы.

В Концертном зале имени П. И. Чайковского выступит Российский национальный молодежный симфонический оркестр, дирижер – Антонелло Манакорда, и Елена Башкирова (фортепиано). В программе: Мендельсон "Сказка о прекрасной Мелузине" – концертная увертюра; Моцарт - Концерт № 21 для фортепиано с оркестром; Брамс – Симфония № 4.

27 сентября, пятница

В Театре Наталии Сац покажут спектакль "Лисичка. Любовь" по опере Леоша Яначека "Похождения Лисички-плутовки". "Лисичка.Любовь" – это притча о цикличности жизни, о том, что зима переходит в весну, весна – в лето, лето – в осень, и так – из года в год, всегда. В этом нет никакого пафоса, но только в этом и есть смысл. Спектакль адресован как взрослым, так и подросткам, тинейджерам, молодым людям, только вступающим во взрослую жизнь и задумывающимся о ее смысле, о любви, о потерях и о своем месте в этом огромном, сложном и прекрасном мире. Данный показ будет посвящен 165-летию со дня рождения Леоша Яначека.

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT выступит лондонская группа White Lies. Десять лет назад их первый альбом "To Lose My Life..." стремительно возглавил национальный хит-парад, принес престижные награды и обеспечил место на крупнейших фестивалей планеты. Выбившись в суперзвезды постпанк-ривайвла, White Lies не сбавляли оборотов, работая по накатанной, но их новый альбом "Five" выбивается из общего ряда. "Для нас это веха, – объясняют сами музыканты. – Он подводит итоги нашей первой декады – но и осваивает новые для нас территории. Это начало следующей захватывающей главы истории White Lies". Музыканты выступят в столице в рамках масштабного мирового турне в поддержку альбома.

28 сентября, суббота

С 28 по 30 сентября в концертном зале "Измайлово" покажут знаменитый спектакль "Иисус Христос – суперзвезда". Постановку легендарного петербургского театра "Рок-опера" покажут в столице впервые за 13 лет. Продюсеры московских показов Ксения Тимашкова и Ольга Шпакович рассказывают: "В Москву мы везем технически усовершенствованную и обновленную версию рок-оперы. Один из важных моментов спектакля – небо, которое падает на сцену в финале. В изначальной версии постановки эту роль выполняла статичная декорация – зеркальный потолок. В нашем варианте обрушение небес будет воссоздано с помощью света, над которым работает один из лучших профессионалов в стране, художник по свету группы "АлисА" Андрей Лукашов". На сцену выйдет заслуженный артист Богдан Вивчаровский, работающий в театре со дня основания, ему в этом году исполнится 80 лет. Вячеслав Штыпс исполнит роль Пилата. На роль Иуды приглашен Александр Казьмин, звезда мюзиклов "Преступление и наказание" и "Бал Вампиров".

Детский музыкальный театр имени Наталии Сац покажет знаменитый балет "Спящая красавица" П. И. Чайковского. Этот показ будет приурочен к 130-летию со дня написания балета. ставшего легендой балета Петипа. "Это история о том, как создается спектакль, как двигаются на театральном небе колосников нарисованные на картоне облака, как грохочет за кулисами гром-машина, и как во всем этом придуманном, ненастоящем, но упоительно прекрасном закулисном мире, мире живописных декораций и старинной театральной машинерии, рождается на сцене самая настоящая волшебная сказка, в которую верят и взрослые, и дети", – рассказывает художественный руководитель и хореограф спектакля Кирилл Симонов.

В Крокус Сити Холле в очередной раз выступят Дэва Премал и Митен (Deva Premal & Miten), известные исполнители мантр. Концерт в Москве обещает стать особенным, исполнители называют его высшей точкой их мирового тура и готовят потрясающую программу из своих лучших композиций. "Если музыка возникает из пространства любви, преданности и самоотдачи, тогда эта музыка непременно вас туда и перенесет. Она затронет сердца людей. Она идёт от сердца к сердцу…", ― говорит Дэва Премал.

29 сентября, воскресенье

В Доме кино на Маяковской состоится увлекательная интерактивная лекция для детей и взрослых "Жив ли мегалодон?". Речь пойдет о гигантской древней акуле, питавшейся китами и считающейся вымершей. Зрители узнают ответ на очень интересный вопрос: а есть ли вероятность в наши дни встретить мегалодона, узнать, где он обитал, какой образ жизни, на кого и как охотился и почему вымер. Об этом расскажет популяризатор науки, радиоведущий, автор детских книг и основатель детского лектория "Динозавр" Александр Толмачев. Также к интерактивной лекции о мегалодоне композитор и пианист Павел Андреев написал специальную музыку, которая, по словам организаторов, "понравилась бы мегалодону".

30 сентября, понедельник

В Московском международном Доме музыки выступит Александр Малинин с программой "Любимые романсы", которая придется по вкусу всем ценителям русского романса. Концерт пройдет при участии Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" под руководством Сергея Тарарина. В программе прозвучат как старинные русские романсы, так и любимые аудиторией Александра современные композиции, составляющие основу репертуара артиста: "Гори, гори, моя звезда", "Утро туманное", "Только раз", "Калитка", "Напрасные слова", "Мольба", "Поручик Голицын", "Берега" и многие другие.

1 октября, вторник

На сцене Большого зала "Зарядье" Камерный оркестр "Виртуозы Москвы" отметит со слушателями Международный день музыки. Причем в этом году коллектив отмечает 40-летний юбилей с того дня, когда выдающийся скрипач-виртуоз Владимир Спиваков объединил вокруг себя лучших музыкантов российской столицы. 1 октября за пульт "Виртуозов Москвы" встанет прославленный дирижер и виолончелист Александр Рудин. Программа концерта: Интродукция и Аллегро для струнных (квартета и оркестра) Элгара, Музыка для струнных Головина, Tabula Rasa, двойной концерт для двух скрипок, струнного оркестра и подготовленного фортепиано Пярта. Солисты: Алексей Лундин (скрипка), Петр Никифоров (скрипка), Алексей Курбатов (фортепиано).