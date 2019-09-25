Рецепт: пирог с рыбой "Золото Ямала"

Вам понадобится: 2 стакана муки, 2 яйца 300 мл воды, 1 муксун (целиком), 3 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 3 ст.л. кетчупа, 3 ст.л. майонеза, укроп, соль и перец – по вкусу
Способ приготовления
Для теста: в муку добавляем яйца, воду, немного соли и замешиваем тесто. Оставляем тесто "отдохнуть".
Нарезаем морковь и картофель кружочками, измельчаем лук. Раскатываем тесто и застилаем им форму для выпекания. Сверху кладем рыбу целиком. Вокруг чередуя выкладываем морковь и картофель. Посыпаем сверху луком, солим и перчим. Смешиваем майонез и кетчуп. Покрываем рыбу этим соусом. Посыпаем зеленью и отправляем в духовку на 50 минут.
Время приготовления – 1,5 часа.
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