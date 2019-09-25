Рецепт: пирог с рыбой "Золото Ямала"

Звездный ведущий телепрограммы "Поедем, поедим!" на НТВ британец Джон Уоррен продолжает делиться с "Дни.ру" рецептами, которые привозит из своих увлекательных путешествий. В этот раз он раскрывает секрет пирога с рыбой под названием "Золото Ямала".

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