Рожденных в перестройку поразила смертельно опасная болезнь

Поколение Y – творцы своей жизни. Эти амбициозные трудоголики не готовы мириться с правилами "старого" мира, они создают свою реальность. Однако под маской успешных и непотопляемых счастливчиков скрывается страх нищеты и безвестности, невозможности прожить жизнь ярко и оставить в ней пресловутый "след".

В биографическом анамнезе – родители, которые тихо выращивают пионы на дачном участке. В мечтах – богатые и знаменитые, на которых стоит равняться.

Поколение миллениалов, оно же поколение "Y" или Next – это дети, рожденные в период российской перестройки с 1984 по 2003 год (согласно концепции "Теории поколений" Уильяма Штрауса и Нила Хоува).

Карьерный маркетолог Жанна Лурье выделила шесть основных особенностей смертельно опасной болезни поколения Y – перфекционизма.

Креативность

Социализация большей части поколения NEXT выпала на годы постсоветских реформ. Именно тогда появилось много возможностей для самовыражения. Вспомним те же молодежные субкультуры и движения, музыкальные телеканалы и молодежные сериалы. Фантазия, так прекрасно выпестованная веселым советским детством, била ключом. Карьера и бизнес многих представителей поколения напоминает программу "Очумелые ручки": склеили между собой две бутылки из-под колы, приделали колеса из пробок, дополнили мотором из штопора – и классная машина готова. Многие успешные направления деятельности осваивались интуитивно – в советском союзе этих профессий просто не было. Получалось очень по-русски: талантливо, задорно и эксклюзивно.

Зависимость от денег

Лихие 90-е – это время разделения общества на классы, а великого союза республик – на независимые государства. Поколение NEXT, конечно, было еще "маленькое" для участия в установке новых границ, но понимало, что вот именно сейчас у него есть шанс сколотить судьбу и капитал по своему усмотрению. Материальные блага вдруг перестали быть стыдными и стали занимать в мысленной картине собственного будущего центральное место. Самый большой страх "игреков" – бедность. Работа до потери пульса, без праздников и отпусков (родители приучили, что деньги должны доставаться тяжелым трудом), бесконечная гонка от проекта к проекту, тотальная нехватка времени на себя – вот три кита, которые могут серьезно подорвать здоровье современного перфекциониста.

Стремление к идеальной внешности

Согласно исследованиям Американской ассоциации психологов, поколение Y превзошло предшествующее поколение Х постоянным стремлением к идеальному внешнему образу и, пусть мнимому, в соцсетях, но все же социальному успеху. Уровень требовательности к себе повысился на 30 %, а к окружающим – на 40 %. Тут стоит вспомнить и культ худобы, и идеальные лица девушек и юношей с обложек глянцевых журналов, и голливудские фильмы, и маркетинговый манипуляции производителей товаров и услуг, которые убеждают, что счастье – в физическом совершенстве. Отсюда – фитнес до изнеможения и первый всплеск анорекции среди детей 90-х. Бодипозитив, который так и не прижился на российской почве, и тотальная ненависть к "толстому" телу с кучей неврозов, диет и сомнительных таблеток в придачу, которое, на самом деле, прекрасно, просто потому что твое.

Депрессии и зависимости

Жизненное кредо поколения Y: "Моя жизнь – мои правила, успех – это главное, карьера – это гонка, хочу все и сразу". И действительно, почему человеку должно нравиться жить по чужим правилам и "не хотеть ничего и когда-нибудь потом"? Однако, именно поколение next больше, нежели представители других поколений, склонно к депрессиям, самоубийствам и разного рода зависимостям – от игромании до шопоголизма, и это не считая злоупотребления алкоголем.

Невротический перфекционизм

Перфекционизм как "сочетание чрезмерно высоких личностных стандартов и чрезмерной склонности к самокритике" возникает у миллениалов в результате давления (в том числе исходящего от них самих). Оно заставляет их "подгонять" свою жизнь под постоянно растущее число критериев успешности. От него уже никуда не скрыться, он зашит в программу, да и нормальный перфекционизм – это двигатель прогресса. Однако, если планка недостижима, а права на ошибку нет, происходит невротизация стремящегося к успеху человека. Тут недалеко до депрессии и тревожного расстройства. Пациентами психотерапевтов становятся и миллениалы, которые настолько погружены в мир иллюзий и мнимого успеха, что напрочь утратили связь с реальностью.

Удовольствие от результата, а не от процесса

Миллениалы не умеют жить и наслаждаться моментом. Они всегда – где-то в будущем. Открывают бизнес, занимают топовую позицию в Газпроме, издают свою книгу. Дозу эндорфинов "игреки" получают лишь тогда, когда галочка напротив цели поставлена, и, увы, совсем забывают о том, что путь к счастью – это тоже кайф. Самое обидное, что чувство эйфории от результата длится недолго, как от покупки последнего "яблока". День-два – и нужна новая цель. Иначе – хандра и скука.

7 шагов на пути к здоровому перфекционизму