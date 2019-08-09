Главные события Москвы с 9 по 15 августа 2019 года

Кино, театр, музыкальные концерты – жизнь в Москве, как обычно, кипит. "Дни.ру" расскажут о самых интересных событиях ближайших семи дней. Куда пойти – выбор за вами.

9 август, пятница

В столице пройдет крупный городской фестиваль современного искусства EverArt Weekend. Это будет "бродилка", расположенная в более чем двадцати локациях Москвы: в галереях, арт-пространствах, музеях и парках, среди них ГУМ Red Line, "Винзавод" и многие другие. Организаторы фестиваля подготовили бесплатные развлекательные и образовательные мероприятия, в том числе: выставки современного искусства, открытые экскурсии и мастер-классы, визиты в студии к художникам, перформансы и концерты. Кроме того, на центральных улицах города будут установлены 6 арт-объектов, объединенных общей темой – RECYCLE. Городская экспозиция будет состоять из скульптурных коллажей, масштабных инсталляций, а также широкоформатных стрит-арт полотен, призывающих к осознанному потреблению и вторичному использованию отработанных материалов. Больше информации вы можете посмотреть здесь.

В театре "Русская песня" ежедневно до 15 сентября показывают национальное балетное шоу России "Кострома", призванное познакомить зрителей с многонациональной культурой нашей страны. "Кострома" объединяет прошлое, настоящее и будущее, разрушает стереотипы, открывает горизонты новой культуры. Создатели пошли по пути синтеза фольклорного танца, классического балета и театральной драматургии, используя элементы шоу, видео-проекцию и спецэффекты. Публика может насладиться масштабным концертом с участием 50 артистов на сцене, с 600 уникальными костюмами, 300 предметами реквизита, 17 сценическими перевоплощениями и сменами декораций.

В Центре фотографии им. братьев Люмьер работает юбилейная выставка фотографий Александра Устинова, приуроченная к его 110-летию. Он более 50 лет проработал в "Правде" и стал олицетворением фоторепортажа того периода. В основе экспозиции – фотографии, которые не были приняты в свое время по разным причинам. Устинов сумел запечатлеть в фоторепортажах жизнь 30-70-х годов, находясь в непосредственной близости к представителям нескольких поколений власти. Имеется несколько исторических блоков: "Посещение Н.С. Хрущевым выставки авангардистов 1 декабря 1962 года", кадры со встречи Н.С. Хрущева и интеллигенции в 1962 и 1963 году, поездка Н.С Хрущева в США, впервые совершившего официальный визит в 1959 году. Экспозицию дополнит документальный фильм "Как Хрущев сделал Америку" (2014).



В Adrenaline Stadium покажут зонг-оперу TODD. Это новое прочтение старинной и жуткой лондонской легенды XVIII века о безумном парикмахере Суинни Тодде в неожиданном и современном ключе. Зрителей ждет драматическое действо про любовь, ненависть, душевные муки, месть и страдание. Это рок-мюзикл, театрализованное представление, в музыкальной основе которого последний альбом Михаила Горшенева, где композиции исполняются вживую музыкантами группы "Король и Шут". Так что данный концерт в определенном смысле можно назвать и вечером памяти.

Клуб "Китайский Летчик Джао Да" отпразднует свое 20-летие грандиозным опен-эйром "Летчик.Дача.Лето", которое продлится три дня. Мероприятие пройдет на экоферме "Джао Да!Ча" в двух часах езды от столицы в Ярославской области, неподалеку от города Переславль-Залесский. На фестивале выступят знаковые группы и артисты, среди них: SHORTPARIS, ДДТ, Сплин, Noize MC, Дельфин, Пелагея, Антоха MC, Кирпичи, Zdob si Zdub, Tequilajazzz, АлоэВера, Найк Борзов и другие. Также будет оборудован детский рок-лагерь KidsRockfest, а также фотозоны и места для отдыха.

10 августа, суббота



В Зеленом театре на ВДНХ пройдет музыкальный фестиваль Zavtra. Выступят французская певица ZAZ, "Мумий Тролль", Therr Maitz и Zventa Sventana. Миссия мероприятия – показать ценность выбора своего завтра, сформировать бережное и ответственное отношение людей к своей среде обитания и своему будущему. Помимо музыки будет организована зона Urban Village (место для дискуссий, мастер-классов, выставок, интересных некоммерческих проектов и известных спикеров), пространство мультимедийного и интерактивного искусства, а также маркет экологичных товаров и фудкорты.

10 и 11 августа в столичных приютах для бездомных кошек и собак пройдут Дни открытых дверей. Волонтеры будут проводить специальную экскурсионную программу и рассказывать о том, как устроены приюты и как можно помочь животным. Посещение мероприятия, особенно, если вы делаете это впервые, – отличный способ узнать больше про проблему бездомных животных, о том, как они попадают в приют, и как можно помочь найти им дом. В этом году в акции примут участие 12 приютов – муниципальные приюты “Бирюлево”, “Солнцево”, “Красная сосна”, “Супер Собака”, “Искра”, “Кожухово”, “Дубовая роща”, “Щербинка”, “Некрасовка” и частные приюты “Муркоша”, “Бескудниково”, “Русдогхаус”. Расписание вы можете посмотреть здесь. Необходима предварительная регистрация.

11 августа, воскресенье

В Зеленом театре на ВДНХ состоится концерт в рамках "Фестиваля городских романтиков". На этот раз на сцену выйдет группа "Свидание". Публику ждет неспешный сет из романтичных треков, где лиричность сочетается с ностальгией. Песни коллектива — это трогательный рассказ по-русски о любви и грусти, море и моде. Вход свободный.

В музее-усадьбе Коломенское в рамках Международного фестиваля искусств "Мистерия" фонд Бельканто представит музыкально-литературное представление по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц". Произведение прозвучит в прочтении актера театра и кино Сергея Шайдакова. Действо будет сопровождаться картинами песочной анимации и живой музыкой в исполнении квартета саксофонистов Sirenes Saxophone Quartet. Прозвучат произведения Баха, Чайковского, Моцарта и Дебюсси.

В рамках "Летних балетных сезонов" на сцене РАМТа покажут темпераментный, яркий балет на музыку Людвига Минкуса "Дон Кихот", наполненный пламенными испанскими танцами и мало похожий на оригинальный роман Сервантеса. Это единственный из старинных классических балетов, родившихся в Большом театре. Именно здесь 14 декабря 1869 года Мариус Петипа впервые поставил его как бенефис танцовщицы Анны Собещанской. В романе Сервантеса в основу сюжета положена история печального рыцаря Дон Кихота, странствующего по свету, чтобы совершать подвиги и благородные поступки. В балете Дон Кихот становится второстепенным персонажем, а сюжет сосредотачивается на любовной истории дочери трактирщика Китри и цирюльника Базиля. Полное расписание "Летних балетных сезонов" вы можете посмотреть здесь.

12 августа, понедельник

В "Союзе Композиторов" пройдет очередной вечер под звездой фламенко – танцевальный клубный проект Tablao Flamenсo вновь откроет свои двери страждущим. Как отмечают организаторы, формат представляет из себя совершенное новое явление в клубной жизни московского фламенко, так как сочетает все три основные составляющие фламенко в их "живом" исполнении, привлекая при этом сразу несколько профессиональных коллективов России, а также приглашенных к сотрудничеству артистов из Испании, которые наполнят Таблао Москвы аутентичным колоритом.

13 августа, вторник

Фонд Бельканто проведет романтический летний вечер на борту прогулочного судна под звуки культовых баллад английских рок-групп "Queen", "Led Zeppelin" и "Scorpions"– о каждой из них можно говорить бесконечно, так как их вклад в мировую музыкальную культуруогромен. Отправление с пристани "Набережная Тараса Шевченко". Музыку исполняет оркестр "Antonio-orсhestra".

"Летние балетные сезоны" на сцене РАМТа продолжает "Жизель" – балет, который по праву считается вершиной романтической хореографии, классическим образцом единства пантомимы и танца. Либретто основано на старинной славянской легенде о вилисах – девушках, которые погибали до свадьбы и потом мстили путникам, затанцовывая их до смерти. Музыка Адольфа Адана.

Партию Альберта танцует великолепный Михаил Мартынюк – премьер театра "Русский балет", заслуженный артист России, лауреат многочисленных конкурсов артистов балета.



14 августа, среда

В Театре танца Аллы Духовой TODES покажут шоу "Мы". Как говорят сами создатели, "это наша сокровищница", уникальное собрание лучших танцевальных номеров за всю историю существования TODES. Это спектакль о людях, где переплетен непрерывный каскад самых сильных впечатлений и открытий жизни, которые можно передать только танцем. С лучшими артистами балета Аллы Духовой зрители переживут погружения в другие культуры, будут смеяться, восхищаться, узнавать в номерах свои собственные чувства и страсти.

15 августа, четверг

В гастрономическом пространстве Центральный рынок пройдет благотворительная ночь в поддержку фонда "Дом с маяком". В этот вечер 50% от вырученных средств будет направлено на нужды детского хосписа. В программе мероприятия: специальное меню, DJ-сет от Сони Мунтян, концерт с участием инди-квартета "Комсомольск" и Муси Тотибадзе, лотерея с подарками от корнеров рынка, лотами от звезд и партнеров. В этот вечер звездные гости выступят в роли шеф-поваров и приготовят блюда из специального меню. Среди звездных гостей: Актрисы Юлия Снигирь, Таисия Вилкова, Аглая Тарасова, Анна Цуканова-Котт, кинорежиссер Валерий Тодоровский, актер Иван Мулин, актрисы Ингрид Олеринская, Анастасия Денисова, стенд-ап комик Виктория Складчикова, актер Дмитрий Кожома и другие.

На ВДНХ откроется VI Московский международный фестиваль ландшафтного искусства, садоводства и питомниководства "Сады и люди". Жюри во главе с членом общества садовых дизайнеров Великобритании и Федерации ландшафтных дизайнеров Франции Джеймсом Бассоном будут оценивать работы мастеров в пяти номинациях: "Большой сад", "Малый сад", "Учитель и ученик", "Ландшафтный арт-объект", "Сады начинающих". Одной из главных тем фестиваля станет экология. В отдельной зоне посетители смогут ознакомиться с технологией создания ремизы для насекомых и мелких зверей. Ремиза – это пространство, в котором птицы, насекомые, мелкие звери могут чувствовать себя в безопасности. Фестиваль продлится до 25 августа.

В особняке на Пушечной в рамках концертной программы фонда Бельканто прозвучит музыка из культовой серии фильмов "Звездные войны". Музыкальные темы, написанные Джоном Таунером Уильмсом в период с 1978 по 2018 годы для "Звездных войн", принесли американскому композитору многочисленные награды и номинации самых престижных кинематографических и музыкальных премий за вклад в киноискусство. Знаменитый "Имперский" марш стал одним из самых узнаваемых музыкальных произведени. В исполнении известной российской органистки Марии Блажевич прозвучат музыкальные импровизации по мотивам саундтрека саги в сопровождении картин песочной анимации художника Лилии Чистиной.