Главные события Москвы с 23 по 29 августа 2019 года

Куда сходить и что посмотреть в столице – не вопрос, когда есть еженедельная афиша от "Дни.ру". Москвичей, как обычно, ждут мероприятия на любой вкус.

23 августа, пятница

С 23 августа по 1 сентября на Красной площади пройдет фестиваль "Спасская башня". Это захватывающее музыкально-театрализованное представление, своего рода "сражение" оркестров армий разных стран. Публику ждет сочетание военной, классической, народной и эстрадной музыки, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты. Все вечерние представления завершает грандиозный салют.

С 23 по 25 августа в "Крокус Expo" пройдет Международный Фестиваль Фитнеса Russian Fitness Fair 2.0. Мероприятие ориентировано не только на профессионалов, но и на рядовых любителей спорта и танцев. На фестивале пройдут мастер-классы от известных международных и российских фитнес-презентеров и хореографов, в частности Тони Стоун – звездный хореограф, который сотрудничал с Бритни Спирс, Джастином Тимберлейком, Бейонсе и множеством других артистов и многие другие именитые персоны. Russian Fitness Fair 2.0 завершится концертом звезд и праздничным фейерверком.

В усадьбе Кусково продолжается Международный фестиваль классической музыки "Шереметевские сезоны" фонда "Бельканто". На этой неделе зрителей ждет один из самых необычных концертов фестиваля "Времена года: Вивальди и Пьяццола". В программе прозвучат "Времена года" Антонио Вивальди и цикл из четырех композиций "Времен года" аргентинского композитора Астора Пьяццолы. В концерте примут участие известный российский пианист, лауреат международных конкурсов Алексей Холодов, Николай Кожин (фортепиано), Денис Гасанов (скрипка), оркестр Antonio orchestra.

В "Аптекарском огороде" выступит Линда с новой программой "Антиквартирник". В оформлении концерта будет использована живопись, скульптуры и флористика от команды артистки. Зрителей ждет уникальный перформанс, любимые хиты и премьеры песен под открытом небом.

24 августа, суббота

В Саду им. Баумана стартует второй Фестиваль Чехии. Гости фестиваля смогут познакомиться с танцевальным и музыкальным искусством Чехии, ее кулинарными традициями, побывать на театральных представлениях, приобрести товары из Чехии, а также принять участие в разнообразной развлекательной программе. На Главной сцене фестиваля выступят танцевальные и музыкальные коллективы: фольклорный ансамбль ROSENKA, моравская группа FLERET, играющая в мультижанровом стиле на гране фолка и рока, харизматичный поп-певец Тимми Уайт и другие популярные чешские исполнители. Также посетители смогут не только попробовать рульки на вертеле, суп в хлебе, клецки, кнедлики и многое другое, но и принять участие в мастер-классах по их приготовлению от шеф-повара. Вход на фестиваль свободный.

В ИЦ "Сколково" пройдет ежегодный фестиваль Skolkovo Jazz Science. Это мероприятие объединяет музыку и науку. В этом году на сцене open-air выступят яркие джазовые коллективы со всего мира: Bravis Brass Band, Sasha Magerova Band, Highlands Project, China Moses, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. В перерыве между выступлениями пройдет пресс-конференция, принять участие в которой приглашены: Игорь Бутман, China Moses, Саша Магерова, Елена Зеленцова (вице-президент Фонда Сколково) и другие.

Торговый комплекс Outlet Village Белая Дача проведет фестиваль "Back to school" и превратится в образовательно-развлекательную площадку. В программе: мастер-класс по созданию слаймов для детей; "реактивный" мастер-класс; тату-бар; пленер на главной площади, а также станция интерактивных экспериментов. Вход на мероприятие свободный.

В Московском дворце молодежи в рамках фестиваля классического балета "Планета Балета" покажут спектакль "Щелкунчик". Организаторы фестиваля рассказывают, что балет "Щелкунчик" в постановке театра "Русский балет" – это удивительная, таинственнаяи добрая сказка. Настоящий семейный спектакль с волшебным сюжетом и ярким калейдоскопом сцен.

25 августа, воскресенье

"Летние балетные сезоны" в РАМТ продолжаются. Зрителей ждет спектакль "Баядерка". Его создал знаменитый французский хореограф Мариус Петипа в конце XIX века. В нем рассказывалась трагическая история любви танцовщицы и воина, основанная на древней индийской легенде. Музыку к балету написал чешский композитор Людвиг Минкус. После премьеры спектакль выдержал много постановок, как в России, так и за рубежом, и стал одним из наиболее популярных балетов.

26 августа, понедельник

Австрийская Высшая Школа Этикета проведет интенсив по психологии "Мужчина: Новые правила". В него входят два мастер-класса: "Мужские психотипы" и "Новые правила отношений". Психолог Ирина Богачек расскажет, какие психотипы существуют, какие стратегии поведения они вызывают, какие сильные и слабые стороны им присущи и какие темы не стоит акцентировать и обострять в отношениях.

27 августа, вторник

В Дворце спорта "Мегаспорт" выступит Билли Айлиш (Billie Eilish). Юная девушка, внезапно взлетела на вершину популярности, получив всемирную известность. Ее выделяет самобытный стиль и харизма. Первый сингл Ocean Eyes вышел за месяц до ее пятнадцатилетия и набрал в интернете сотни миллионов прослушиваний. За ним появились и другие хиты. Сейчас звезде из Лос-Анджелеса 17 лет, и она посетит Москву в рамках своего мирового тура.

28 августа, среда

Москвичи и гости столицы бесплатно смогут увидеть сразу несколько театральных премьер в рамках всероссийской акции "Ночь искусств – 2019". Арт-платформа Московского продюсерского центра под руководством режиссера Дмитрия Бикбаева заканчивает подготовку спектаклей в рамках программы по поддержке театральных инициатив "ТеатрONstage". "Участниками второго потока стали молодые режиссеры, среди них есть номинанты и лауреаты театральной премии "Золотая маска", выпускники ведущих театральных ВУЗов России, режиссер из Великобритании и из Донецка", – рассказывает Бикбаев. Первый показ состоится 28 августа в Культурном Центре им. И.М Астахова.

29 августа, четверг

В Зеленом театре ВДНХ выступит петербургская певица и автор песен Женя Любич. Артистка подготовила программу из песен о городской романтике, лете, прогулках и о любви. Будут исполнены главные хиты исполнительницы, такие как "Russian Girl", "Колыбельная Тишины", "Галактика" и "Футболка". Женя Любич порадует как преданных поклонников, так и тех, кто услышит ее творчество впервые. Вход свободный.

В Adrenaline Stadium даст концерт британская инди-рок группа Foals. Коллектив проделал творческий путь от местечковых домашних вечеринок в родном Оксфорде до оглушительной известности с престижными наградами и номинациями и "золотыми" распроданными тиражами альбомов. Драйвовые шоу стали визитной карточкой группы. Плюс к этому вот-вот готовится к выходу свежий материал, что лишь подогревает интерес к концерту.