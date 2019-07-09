3 шага для выхода из депрессии

Наверняка хоть раз с вами случалась ситуация, когда вы попадали в состояние апатии: ничего не хотелось делать, не было настроения и вам хотелось побыть одному. Чтобы не запустить процесс депрессии, нужно срочно выходить из этого состояния.

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