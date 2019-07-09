3 шага для выхода из депрессии
Что для этого нужно, "Дни.ру" рассказала психолог Кристина Грибова.
Первый пункт может показаться очевидным, но это действительно так. Даже если вам не хочется заниматься делами, заставьте себя что-нибудь делать: пройдитесь в магазин, начните уборку в квартире, затейте небольшой ремонт. Когда концентрация только на горе, есть опасность больше и глубже уйти в проблему. Не хочется – заставляйте себя через силу, начав с маленького, можно прийти к большому.
Когда вы проявляете активность, у вас появляется энергия. Нужно обязательно себя похвалить и продолжать что-то делать. Да, возможно вы снова захотите лечь и продолжать ругать себя за безделье, но важно сдержать себя. Скажите себе, что вы все сможете, вам это под силу.
Чем больше вы будете себя нагружать негативными мыслями о том, что ничего не хочется и ничего не получится, тем сильнее будете притягивать к себе нежелание что-то делать и развиваться. Старайтесь быть в таком состоянии и условиях, где вас поддерживают, хвалят. Ориентируетесь на здоровую эмоциональную атмосферу. В этот период, как никогда, вам нужны только позитивные эмоции.
Создав себе нужное эмоциональное настроение, важно его закрепить поступками. Напишите себе список больших и маленьких дел, которые нужно выполнить сегодня же. Обязательно отмечайте выполненные дела галочками и заранее придумайте себе поощрения за готовую работу.
Запомните: когда вы попадаете в безэмоциональное состояние, очень важно не тонуть в нем, а плыть еще быстрее. Чтобы выбраться, нужно серьезно подойти к вопросу планирования дел и собственной эмоциональной подготовки.
С любыми проявлениями депрессии нужно бороться с самого начала и не позволять себе уходить в нее с головой, тем самым усугубляя положение. Когда ситуация заходит слишком далеко, "начать с маленького" уже не получится и придется обращаться к специалисту. Не запускайте себя, и держите под контролем свою жизнь и состояние.
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