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Lifestyle

Как летний лагерь меняет детей

Фото: mos.ru
Ребенок вернулся из лагеря. Казалось бы, вот она – долгожданная встреча: теперь все снова будет, как прежде. Спешим обрадовать: как прежде не будет никогда.
прочитано 148 раз

Специально для "Дни.ру" психолог, эксперт детского и семейного лагеря Just Dilijan It! Артем Митряхин рассказал о том, как на ребенка влияет летний лагерь и как вести себя с ним по возвращению, чтобы не допустить ошибок.

Заботьтесь

Вернувшись из лагеря, ребенок скорее всего будет уставший: куча впечатлений, которые еще нужно переварить, перемена климатического пояса, дорога. Что нам больше всего хочется, когда мы устали? ­Правильно, удовлетворить первичные потребности. Отведите ребенка в его любимое кафе, постелите ему новую постель, выдайте любимую пижаму, сходите погулять или в кино, если ребенок это любит. Одним словом, делайте то, что наверняка принесет ему удовольствие. Но без принуждения. Если ему захочется вместо этого позалипать в телефон – пусть так и будет.

Дайте привыкнуть

Вам кажется, что ребенок вернулся в привычную обстановку, однако на деле все ровно наоборот. За две интенсивных недели, проведенных в лагере, где день проживается как три, дети перестроились, и теперь именно дом для них – новая и непривычная среда, к которой снова нужно адаптироваться. Еще большей ошибкой будет немедленно увезти его в новое место, будь то новая поездка или бабушкина дача.

Фото: mos.ru

Кроме того, поездку в лагерь нельзя планировать перед экзаменами или поступлением в новую секцию/школу/курсы. Это для родителей ребенок отдохнул и вернулся более взрослым и целеустремленным, а на деле он пережил колоссальный опыт общения, обучения и развлечения. Его жизнь в какой-то степени перевернулась. Ему нужно время, чтобы "вернуться" и выдохнуть: так что не теребите и не выдергивайте его.

Не обесценивайте

Дети могут вернуться домой в сильном эмоциональном возбуждении. Иногда радостными, уверенными в том, что лагерь – это лучшее, что случалось с ними в жизни, а иногда подавленными, грустными. Нет, это не значит, что в лагере было плохо. Грустить – это нормально. "Расставание – маленькая смерть", – помните? Ни в коем случае не пытайтесь "отвлечь" или обесценить эмоции ребенка, какими бы непредсказуемыми, преувеличенными или непонятными для вас они ни были. Дате ему их прожить. Просто будьте рядом. Забудьте про фразы "да ладно, брось, будут у тебя и другие друзья". Обесценивание как ничто другое разрушает контакт между родителем и подростком.

Не докучайте расспросами

Это больная тема детско-родительских отношений. Зная, что в жизни ребенка произошло значимое событие, родители, конечно же, ждут, что он поделится с ними своими переживаниями. Ответ в духе "все было нормально" воспринимается как личная обида или пугает родителей, и может вылиться в ссору. Важно соблюдать границы: если ребенок захочет с вами поделиться – замечательно, проявите интерес и выслушайте его. Если же он окажется не готов посвящать вас в подробности лагерной жизни, – это тоже нормально: дайте ему самому пережить полученный опыт.

Фото: pixabay.com

Смиритесь

Время нелинейно и течет в разном возрасте по-разному. Две недели в лагере не равны вашим двум неделям дома. За то время, что вы спокойно ходили себе на работу, ребенок успел влиться в коллектив, найти новых друзей, поругаться с ними, влюбиться, расстаться, узнать много нового. В некоторых случаях вы заметите, что ребенок как будто отделился от вас. Поздравляем! Не старайтесь сделать их прежними. Порадуйтесь. Ведь одна из задач лагеря – дать им попробовать пожить самостоятельно.

Позвольте экспериментировать

Как обустроиться в комнате, как строить свой день, с кем общаться, на какие занятия ходить – все это ребенок решал в лагере сам. А еще в лагере дети научились по-новому, более свободно общаться со взрослыми. Вернувшись, они захотят опробовать новые модели общения на вас, а также на других взрослых из окружения. Не одергивайте их. Дайте им самим нащупать комфортную обеим сторонам границу допустимого.

Поощряйте свободу поиска и будьте рядом в этом эксперименте, ведь подростковый возраст – это период пробы. Это игра во "взрослость" с той разницей, что в этой игре у ребенка всегда должен быть тыл, где безопасно, где принимают и помогут.

17 июля 2019, 16:56

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