Новый курорт Reethi Faru Resort: эксклюзивный отдых на Мальдивах
Он находится на атолле Раа размером всего 600 на 350 метров, к северо-западу от Мале, на крошечном острове Филайдо с красивым рифом в 80 метрах от берега. Добраться до отеля из аэропорта можно на гидросамолете за сорок пять минут. Во время перелета гостям открывается незабываемый живописный вид. Еще вариант, как попасть в отель – двадцатиминутный полет на самолете внутренних авиалиний до аэропорта Дхараванду, затем 40-минутная поездка на скоростном катере – и вы на месте.
За настоящим релаксом и полным расслаблением – в любую из ста пятидесяти традиционных мальдивских вилл с гидромассажными ванными джакузи в тропических садах, на пляжах или на сваях над бирюзовой водой. Рестораны и бары курорта, в том числе, гриль-бар под открытым небом, работают по системе "все включено" и предлагают блюда международной кухни с аппетитными коктейлями, свежими фруктами и фруктовыми смузи, самыми изысканными винами. Насладиться всем этим гастрономическим великолепием можно в райской атмосфере отпускной неги.
Для гостей, любящих активный и даже экстремальный отдых, русскоговорящий персонал отеля готов провести экскурсии в лагуну черепах и лагуну Мант, в "коралловые сады", показав тайны подводного мира Индийского океана и живого рифа. Дайвинг-центр с командой профессиональных инструкторов, прошедших международную сертификацию по водным видам спорта, организует для гостей настоящие подводные приключения с незабываемыми впечатлениями.
В числе подобных развлечений предлагается паддлбординг – катание на доске с веслом, парасейлинг – полет на парашюте за катером, сафари на гидроциклах и сибоб – катание на подводном скутере в стиле Джеймса Бонда. Высококвалифицированные специалисты обеспечивают туристам полную безопасность и беззаботное веселье как над водой, так и на глубине. Адреналина и воспоминаний хватит надолго.
Тем, кто приехал за релаксацией и умиротворением, отель предлагает SPA-салоны и массажные хижины прямо под тенью кокосовых пальм. Балийские профи владеют огромным спектром традиционных и современных навыков массажа и всевозможных омолаживающих процедур. Ванны, паровая баня и джакузи позволят гостям провести время в расслабленном уединении. Ухоженный пляж с белым песком дополнит идиллию.
Любителям природы и защитникам экологии в Reethi Faru Resort будет по-настоящему комфортно, ведь при строительстве отеля вся экосистема, богатая флора и фауна были сохранены. Для того, чтобы уникальный коралловый риф оставался красивым и здоровым, а экосистема атолла процветала, на острове работает команда морских биологов – они обеспечивают безопасность экосистемы, заботясь о ее будущем с помощью специальных технологий щадящего вмешательства. Оживленный риф, изобилующий морской жизнью, находится всего в нескольких шагах от берега, а удивительный природный ландшафт сохранен практически в первозданном виде, что позволяет назвать этот курорт биологически и экологически чистым и полезным для здоровья отдыхающих.
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