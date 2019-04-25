7 книг для чтения в отпуске

Вдумчивое и осмысленное чтение – это то, чего так не хватает в наше суетное время. Читая пару страниц по дороге на работу и обратно, наверняка мы все мечтаем расслабиться и сесть с увлекательным и расширяющим границы сознания романом на диван. А еще лучше улечься в гамаке на берегу океана и полностью погрузится в мир, описанный на страницах книги, время от времени прерываясь на размышления. Отличная идея для этого – отпуск!

Если вдруг у вас нет собственного списка литературы для такого случая - ЛитРес по просьбе "Дни.ру" собрали подборку увлекательных, полезных и вдохновляющих книг, которые как раз хороши для отпускного сезона.

Эдвард Сент-Обин. Патрик Мелроуз

Хочется чего-то остросюжетного и динамичного? Добро пожаловать в мир Патрика Мэлроуза – плейбоя, аристократа, а заодно алкоголика и наркомана. В детстве Патрик часто сталкивался с жестоким обращением отца, и это отразилось на его взрослой жизни – пробившись в высшее общество, он вдруг обнаружил в себе тягу к саморазрушению. Кстати, книгу не перевели бы на русский язык, если бы одноименный сериал в главной роли Бенедиктом Камбербэтчем не имел оглушительного успеха в России.





Майкл Шейбон. Союз еврейских полисменов

А теперь перенесемся на Аляску, но не современную, а такую, какой она могла быть, если бы ее населяли ... евреи. Американский писатель Майкл Шейбон в своем детективном романе предлагает альтернативный взгляд на историю самого северного штата США. Представьте, что во время Второй мировой решением Конгресса там основали временное – всего на 60 лет – поселение для беженцев из охваченной сражениями Европы. И вот время истекает.





Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Ночь нежна

Ненавязчивый и легкий роман классика американской литературы "потерянного поколения" отлично подойдет для пляжного расслабляющего отдыха. Место действия – Европа после Первой мировой войны. Молодой врач-психиатр Дик Дайвер влюбляется и женится на своей пациентке из очень богатой семьи, которая впоследствии помогает ему открыть психиатрическую больницу. Пара ведет уединенный образ жизни в особняке на берегу Ривьеры. Но вскоре томное их течение жизни нарушает 18-летняя американская актриса Розмэри …





Джек Керуак. В дороге

Автобиографический роман американского писателя Джека Керуака расскажет о его поездке вместе с другом по США и Мексике и, если не вдохновит читателя все бросить и отправиться в путь, то точно погрузит в атмосферу жизни на колесах. Расставание с рутинной жизнью, познание себя и поиск настоящей любви – этот роман когда-то стал библией для битников и одной из самых знаковых книг литературы бит-поколения 50-х годов.









Джером К. Джером. Трое в лодке, не считая собаки

Еще один вдохновляющий роман о путешествии, только на этот раз речь о дауншифтинге. Английский писатель-юморист Джером К. Джером рассказывает историю лодочной поездки трех друзей и собаки Монморанси по Темзе между Кингстоном и Оксфордом. Герои решаются отправиться в путь после разговора о болезнях, от которых они страдают. В пути они рассуждают о ненадежности прогноза погоды и других трудностях доверчивых путешественников. Кстати, если вдруг вы планируете отправиться на отдых в Британию, то книга станет отличным путеводителем – автор подробно описывает путь героев.

Кен Уилбер. Краткая история всего



У вас всего две недели и нужен экспресс-курс всей истории Земли? Не вопрос. Книга популярного американского философа и писателя Кена Уилбера расскажет о событиях, которые происходили в пространстве и времени от Большого взрыва до наших постмодернистских (а некоторые считают, что уже метамодернистских) дней. Но книга не только о космосе. Здесь вы найдете еще и рассуждения о роли мужчин и женщин в мире, мильтикультурализме, защите окружающей среды.





Лиана Мориарти. Верные, безумные, виновные

И напоследок женский роман, но с элементами лайф-коучинга от автстралийской писательницы Лианы Мориарти. Солнечный выходной день, две семьи и их дети встречаются на барбекю, шутят, флиртуют. Но неожиданно случается непредвиденная ситуация, которая кардинально меняет жизни, на первый взгляд, счастливых семей. Недоверие, чувство вины, угроза развода начинают поглощать героев. Смогут ли они справиться?