Великий пост: рецепт салата из свеклы с ананасом и черносливом
Продолжается пятая седмица Великого православного поста. На протяжении всей недели мирянам запрещено употреблять пищу животного происхождения. К ней традиционно относят мясо, молочные продукты и яйца. Небольшие послабления для верующих наступают в выходные. Православные могут готовить блюда с добавлением растительного масла на основе постных рецептов.
В это воскресенье, 14 апреля, верующие вспоминают о подвиге преподобной Марии Египетской. В юном возрасте она покинула дом и стала вести блудную жизнь. Спустя несколько лет, в день Воздвижения Креста Господня, Мария захотела вместе с паломниками зайти в иерусалимский храм, но не смогла переступить порог.
Женщина осознала свое грехопадание и обратилась с молитвой к иконе Божьей Матери в притворе церкви. После этого она смогла зайти в храм. Мария приняла причастие и, распрощавшись с мирскими заботами, отправилась в пустыню, где провела 47 лет в молитве и посте. В среду пятой седмицы Великого православного поста миряне идут в церковь на утреннюю службу "Мариино стояние", на которой прочитываются житие Марии Египетской и Великий покаянный канон.
Рецепт салата из свеклы с ананасом и черносливом
от бренд-шефа ресторана "Русский Паб" Алексей Семенов
Вам понадобится: 200 граммов отварной свеклы, 100 граммов ананаса, 100 граммов чернослива, 20 граммов грецкого ореха (ядро), 30 граммов микст-салата, 4 грамма семян кунжута,
Для медово-имбирной заправки: 2 столовые ложки меда, 1 чайная ложка корня имбиря, 1 столовая ложка лимонного сока, 200 мл растительного масла, 5 граммов соли, 2 грамма перца.
Способ приготовления:
На сайте "Дни.ру" вы найдете рецепты блюд, которые идеально пойдут для Великого православного поста. Здесь вы также встретите подробный материал о правилах питания в эти недели.
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