Рецепт блинов с кремом из маскарпоне и свежей клубникой
Вам понадобится: 680 мл молока, 260 граммов пшеничной муки, 10 граммов соли, 55 граммов сахара, 2 куриных яйца, 70 мл растительного масла.
Для начинки: 120 граммов сыра маскарпоне, 80 мл сливок 33%, 25 граммов свежей клубники, 20 граммов гранолы. Свежая малина и грецкие орехи – для украшения.
Способ приготовления
Яйца взбиваем в миске до однородности, добавляем молоко. Постепенно взбивая содержимое миски венчиком, всыпаем муку и размешиваем тесто, чтобы не оставалось комочков. Добавляем растительное масло, соль, сахар. Вымешиваем, отставляем тесто на 10 минут. На предварительно разогретой сковороде на небольшом количестве масла жарим тонкие блины.
Сливки взбиваем до густоты, добавляем маскарпоне и перемешиваем. Добавляем мелко нарезанную свежую клубнику и гранолу. Все еще раз тщательно смешиваем.
На блины выкладываем получившуюся начинку и сворачиваем их трубочкой. Выкладываем блины на тарелку, оформляем их грецким орехом, свежей малиной, поливаем медом.
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