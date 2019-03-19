Дорогой столичный ресторан нарушил все правила

Казалось бы, этот ресторан должен был быть обречен с самого начала. Ибо его создатели вольно или невольно нарушили все негласные табу, утвердившиеся на ресторанном рынке столицы в последние несколько лет, и сделали все с точностью до наоборот.



Во-первых, гостям здесь вместо выверенной гастрономической концепции предлагают одновременно и суси с сасими, и стейки, и пасту, и фуа-гра. Во-вторых, за довольно скромный ужин, состоящий из пары блюд и чашки кофе, здесь можно легко оставить 4-5 тысяч рублей, что прямо противоречит тренду на общее понижение среднего чека в заведениях столичного общепита. Наконец, этот ресторан затерялся где-то в бесконечной паутине арбатских переулков, так что его поиски запросто могут превратиться в увлекательный квест. Вдобавок расположен он на первом этаже вполне себе ординарного отеля. И, тем не менее, по прошествии полугода можно констатировать, что ресторан не только выжил, но стабильно набирает обороты и обретает все больше почитателей.

Речь идет о RegentbyRico, что в Плотниковом переулке, аккурат во дворе гостиницы "Арбат". Создатели проекта Аруся Гукасян и Алексей Пинский отнюдь не новички в бизнесе. Оба хорошо известны своими рыбными ресторанами Rico в Москве и Подмосковье. Поэтому все, что сделано в их новом заведении, сделано абсолютно сознательно. Сегодня в Москве совсем немного заведений с высоким чеком. Конкуренция здесь не очень высока, а спрос, как выясняется, есть. Так что RegentbyRico появился очень вовремя.





Меню здесь небольшое – всего на три десятка позиций, которые легко умещаются на одной странице. Две трети занимают рыбные и мясные блюда, которые между собой распределяются примерно поровну. Остальное приходится на овощи и так называемые специалитеты в виде пасты с черным перцем или воздушного пюре с костным мозгом и шиитаки. Десертов всего два, причем один меняется ежедневно. Неизменным остается лишь деликатное мороженое грильяж.

Собственно мясной раздел – это почти исключительно стейки, классические и альтернативные. Здесь найдется и филе миньон, и рибай, и мачете, и кот дю беф. Вся говядина – российская, из-под Воронежа. За исключением одной позиции – вагю категории А5, которую завозят из одной и северных префектур Страны восходящего солнца.





Рыба и морепродукты, напротив, почти полностью импортные, зато исключительно высокого качества. Как и мясо.

Кухня RegentbyRico исполнена довольно аскетично. Здесь нет ни сложных соусов, ни затейливой игры с разными текстурами. Здесь сознательно избегают излишне трудоемких технологий, зато делают ставку на гриль. На нем готовят и мясо, и рыбу, и овощи. Дело не в отсутствии искусных поваров – с ними-то как раз все в порядке. Такова общая концепция – сохранять, насколько это возможно при термической обработке, оригинальный вкус очень качественных продуктов, конструировать блюдо с учетом богатой и разнообразной вкусовой палитры исходных ингредиентов.

Что пробовать? На закуску непременно стоит отведать карпаччо из артишока с пармезаном, которое при подаче слегка заправляют ароматным оливковым маслом. А еще спаржу с грюером. Молодые побеги немного обжаривают в оливковом масле, потом укрывают сырным "одеялом" и доготавливаются совсем немного – ровно для того, чтобы сыр подплавился, но спаржа при этом не перестала хрустеть.

Далее – по настроению – рыба или мясо. В последнем случае по поводу степени прожарки стоит прислушаться к рекомендациям официантов. А на гарнир можно взять овощи на гриле или, например, картофельное пюре. Его трижды пробивают до совершенно однородной массы и щедро приправляют сливочным маслом. Чисто французская классика, одним словом. Но только в этом.

В заведении очень основательная, в хорошем смысле слова олдскульная винная карта с большим количеством редких и дорогих позиций от именитых производителей-традиционалистов. Однако в ней нашлось место и для нескольких десятков вин от очень ярких, авангардных, экспериментальных хозяйств. По словам Алексея Пинского, это своеобразная дань уважения памяти места – двадцать лет назад в стенах нынешнего ресторана располагался самый первый в Москве французский винный бар, куда частенько заглядывали дипломатические работники из близлежащих посольств.

Средний счет без вина – от 5 тысяч рублей.