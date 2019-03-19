Что должен знать о сексе каждый мужчина

Дорогой мужчина, закуривающий в этот момент сигарету, или жмущий штангу мозолистыми руками, или наигрывающий Бетховена аристократичными длинными пальцами. Кто бы ты ни был, наливай себе кофе, садись поближе, и слушай рассказ о сексуальном обмане, на который тебе не раскроет глаза никто, кроме меня. Итак, начнем фокусы с разоблачения.

МИФ №1. Мужчины полигамны, а женщины моногамны, и хотят свить гнездо

Это устойчивое оправдание мужского распутства уже набило оскомину. Никто не подвергает сомнению моногамность самок, радостно кивая головой на львов. Мужчинам спокойно, дамам комфортно – расслабленный хищник лежит в трениках у телевизора и мало следит за перемещениями львицы. Между тем, я недавно читала исследование, в котором черном по белому прописано: первыми от семейного секса устают женщины.

Вся проблема в том, что для женщин изначально секс – акт не механический, а в большей степени эмоциональный. Увы и ах, это означает, что когда эмоции притупятся, женщина заскучает. Порядочные жены начнут сказываться больными, непорядочные – смотреть налево. Чтобы этого не произошло, думать о разнообразии и сексуальном накале любовной жизни должен, прежде всего, мужчина. А вы и не знали…

МИФ №2. Если женщина не испытывает со мной оргазма, значит, она фригидна

Не хотелось бы вас огорчать, но фригидных женщин в природе очень и очень мало. Это те, кто не способен испытывать возбуждение, приятные ощущения и разрядку ни при каких обстоятельствах.

Если же женщина холодна только в постели с вами, но легко разряжается в душе, то речь не о фригидности, а о том, что вы – неумелый и плохо представляющий женскую анатомию любовник. Купите себе анатомический атлас и несколько книг по проблеме, и изучайте, прежде чем упрекать любовницу…

МИФ №3. Женщина может быть с мужчиной только по любви

Мне кажется, что это миф, разбивший самое большое количество мужских сердец. Мысли о том, что женщина, которая занимается со мной любовью, считает меня единственным навсегда – по меньшей мере, преждевременная самонадеянность. А, может быть, и психологическая защита перед суровой реальностью.

Действительно, большинство нормальных здоровых женщин не вступают в половые отношения с мужчинами, которые им неинтересны. Но вот этот интерес, искра – это такой же живой организм со своим сроком жизни. Этот интерес – не вечен. Мужчина, который думает, что его ждали 5, 7 или 10 лет выглядит смешно.

Даже самая порядочная женщина в мире через десять лет после знакомства может забыть ваше имя, через пятнадцать – лицо. Не стоит через много лет пытаться войти в одну реку дважды, если поведение вашей бывшей возлюбленной не говорит об обратном. Скорее всего, от прежнего чувства не осталось и следа. А по вашей бывшей половой жизни можно справить веселые поминки.