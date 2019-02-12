Секрет интимного восстановления после родов

Беременность и роды – очень важный этап в жизни любой женщины. От того, как пройдет этот процесс, зависит здоровье и красота каждой из нас. И если во время родов происходят осложнения, то у женщины могут возникнуть проблемы, которые скажутся на ее интимной и повседневной жизни. О том, как избавиться от негативных последствий, "Дни.ру" побеседовали с врачом гинекологом-эндокринологом Института пластической хирургии и косметологии Людмилой Угрюмовой.



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