Секрет интимного восстановления после родов

0
Еда Путешествия Культура Мода и красота Здоровье Афиша HI-TECH

Самое читаемое

К "покосившемуся" Крымскому мосту срочно направили спасателей
Перестала жить: сердечный приступ добил измученную Кожевникову
Зачали под наркотиками: Самбурская заткнула рот бывшей любовнице Головина
"Превращается в порнозвезду": россияне раскрыли неожиданные факты о Лорак
Вернувшийся к Барановской Аршавин вызвал фурор
партнеры
Среда 13 февраля
Лента новостей
23:10
Кейт Миддлтон и принц Уильям оконфузились на глазах у всего мира
22:03
"Я не девочка": обескураживающее признание Кеосаяна
21:01
В Калуге под тяжестью снега обрушился завод
20:41
В Удмуртии слепая женщина устроили смертельный пожар
20:31
"Молодая гвардия" поможет обновлению "Единой России"
20:29
В Казани водитель сбил автоинспектора и скрылся
20:25
Втянутый в постыдную историю Друзь заговорил о смерти
20:20
Пугачеву допросят из-за подравшихся Петросяна и Степаненко
20:06
В Тагиле жестоко избили двух школьниц
19:31
Тюменец познакомился с девушкой и угнал ее машину
19:02
В Омске у на заборе у многоэтажки нашли труп
19:01
Звезд Первого канала предлагают лишить званий из-за грязного скандала
18:48
"Налетайте!": раскрасневшаяся Малышева предложила девушкам своего красавца-сына
18:47
Прищученная известным актером Собчак в отместку заговорила о геях
18:38
Их уже двое: Порошенко вслед за Януковичем признан лохом
18:21
Женатый Прилучный раскрыл свою новую пассию
18:06
В Воронеже в снегу застрял самолет
17:51
На Западе передумали возвращать Крым Украине
17:42
Скандалист Лукашенко задобрил Путина водкой
17:35
"Копия папы": огромные уши сына Рудковской всполошили народ
17:19
Абдразаков и Гарифуллина выступят на одной сцене
17:12
Лобода довела до слез пронзительным рассказом о драме
17:03
Устроивший беспредел в чужих угодьях Малахов надругался над памятью умершей звезды
16:59
Катя Лель подробно описала ночной контакт с сексуальным гуманоидом
16:56
Под Уфой произошло жуткое смертоносное ДТП
16:52
Слабаку Зеленскому предрекли скорый конец
16:46
Меркель нанесла сокрушительный удар беспокойному Порошенко
16:29
Постельное фото Алибасова и Федосеевой-Шукшиной произвело фурор
16:09
Бывшая жена цинично вонзила нож в спину престарелого Краско
16:07
Обколотая Барановская оправдалась за свой вид
16:04
Губы уточкой: Малахов с любовью прижался к пожилой актрисе
15:51
Порошенко попался на торговле людьми
15:35
"Меня долго откачивали": Сотникова откровенно высказалась о своем здоровье
15:18
В лечившей Кобзона клинике из-за халатности врачей умер пациент
15:11
Торжественная церемония BR AWARDS 2019 объявит победителей
14:53
Лавров сделал грозное предупреждение наглым американцам
14:50
Маршал погнал несогласного с Путиным Дудя за границу
14:48
Жуткое происшествие вывело из себя экс-участника "Уральских пельменей"
14:23
Эрнст поставил точку в подлых махинациях на Первом канале
14:21
"ЕР" объявила о втором наборе в проект "ПолитСтартап"
14:20
Министр посоветовал бедным россиянам заработать
14:17
Угрожавший жене Аршавин сбежал от неудобного вопроса
14:17
Автохам в Сочи жестоко избил безногого инвалида
14:04
"Он нас мучил": Певцов о засыпающем везде Караченцове
13:50
Под Архангельском рецидивистка зарезала возлюбленного и вызвала скорую
13:48
Володин выступил за налог для Google и Facebook
13:44
"Уничтожу эту тварь!": Солнцеву пригрозили тюрьмой за грязное оскорбление
13:37
Богомолов побил Виторгана с помощью Собчак
13:34
Малышева раскрыла самый легкий метод похудения
13:22
Житель Карелии убил мать стулом
13:05
Галкин влез в разборки Друзя с шоу "Кто хочет стать миллионером?"
12:54
Водонаева плюнула в лицо "дефективной" Клюкиной из шоу "Холостяк"
12:32
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 февраля 2019 года
12:27
Подробности жестокого убийства режиссера на глазах у детей
12:24
Звезда сериала "Мажор" бросила жену с ребенком ради любовницы
12:20
На Ямале сняли на видео три солнца в небе
12:17
Богачка Пугачева снизошла до нищебродов в честь великого юбилея
12:02
Любовь Успенская о лысой дочери: Ее тяжело обдурить
11:49
Опубликованы ужасные детали поисков на перевале Дятлова
11:30
Яна Троянова покинула Россию с мужем и собачкой
11:29
В Башкирии грузовик два километра тащил минивэн с шестью пассажирами
11:20
Заключенные "Владимирского централа" объявили голодовку
11:19
Зеленский щелкнул по носу зарвавшегося Порошенко
11:10
"Абсолютно ненормально!": невоспитанный Губерниев вывел из себя биатлонистов
11:05
Киркоров на собственном концерте довел народ до бешенства
11:00
В Ханты-Мансийске ребенок выжил после падения с 11-го этажа
10:52
"Верить могут лишь слабоумные": раскрыта подноготная грязного скандала на Первом канале
10:45
Илон Маск заговорил по-русски
10:32
Соловьев разнес обнаглевшую Украину
10:28
Джоли шокировала новость о воссоединении Питта и Энистон
10:24
В Москве на глазах у детей зарезали режиссера
10:16
В аварии с грузовиком на Каширском шоссе погибли два человека
10:11
Турчак: Чиновники и депутаты должны отвечать за свои слова
10:08
В Подмосковье перестали ходить электрички
09:59
Звезда "Холостяка" пропала без вести
09:53
"Шизофрения": найдены виновные во вспышке кори в США
09:51
Бессовестную Маркл уличили во лжи
09:48
Первый канал обвинили в расизме за неудачную шутку
09:38
Придавленная Степаненко дерзко ответила бывшему мужу
09:29
Названы лучшие таксисты Москвы
09:23
На юге Москвы дотла сгорел автобус (видео)
09:18
На Камчатку надвигаются 12-метровые волны
09:10
Друзь оправдался за мерзкий скандал с Первым каналом
09:06
"Врачи не дают мне возможности": тяжелобольная Бузова выступила с важным заявлением
08:52
В Якутии перевернулся микроавтобус с людьми
08:49
Госдолг США поставил новый рекорд
08:27
Путин дважды за день отчитал главу Татарстана
08:26
Обнародовано горячее фото целующегося Петросяна с известной артисткой
08:22
На востоке Москвы машина упала в реку
08:16
Погибли люди: на челябинском комбинате лопнул ковш с горячим металлом
07:56
Участницу группы Pussy Riot сняли с рейса в Милан за пьянку
07:15
Порошенко нанес подлый удар выскочке Зеленскому
06:13
Реальные истории: вышла замуж за бисексуала
03:04
Проглотившему язык Аршавину дали шанс
00:06
Автоматические союзники: Путин переиграл всех с С-300
23:09
Сбежавший муж бросил Рапунцель из "Дома-2" с помощью СМС-сообщения
22:20
Единороссы исключают из партии астраханского депутата-дебошира
21:57
Сделано важное заявление по делу пропавших Скрипалей
21:54
Одолели приступы обжорства: Рудова срочно легла в клинику
21:49
Жительница Поморья убила мужа за пощечину
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Прохор, прощай: Цымбалюк-Романовскую отправляют в колонию за мошенничество
"Баба-яга": народ крестится от ужасающего вида 69-летней Пугачевой без грима
Почему новый президент Украины приползет к России на коленях
От любимых шоу Первого канала отвернулись из-за скандала с Друзем
Порошенко нанес подлый удар выскочке Зеленскому
Богачка Пугачева снизошла до нищебродов в честь великого юбилея
Lifestyle

Секрет интимного восстановления после родов

Фото: www.globallookpress.com
Беременность и роды – очень важный этап в жизни любой женщины. От того, как пройдет этот процесс, зависит здоровье и красота каждой из нас. И если во время родов происходят осложнения, то у женщины могут возникнуть проблемы, которые скажутся на ее интимной и повседневной жизни. О том, как избавиться от негативных последствий, "Дни.ру" побеседовали с врачом гинекологом-эндокринологом Института пластической хирургии и косметологии Людмилой Угрюмовой.

Продолжение: Вскрылся чудовищный обман Елены Подкаминской

прочитано 2029 раз

"Влагалище может потерять свою естественную емкость, перерастянуться и деформироваться, если во время родов возникают осложнения, происходит разрыв промежности или проводится ее хирургическое рассечение", – рассказала "Дни.ру" врач гинеколог-эндокринолог Института пластической хирургии и косметологии на Ольховской улице, кандидат медицинских наук Людмила Угрюмова. Однако если так произошло, отчаиваться не стоит.

ПО ТЕМЕ

Вся правда о женской интимной пластике

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

"Современная медицина может предложить множество способов решения этих деликатных проблем, однако самым эффективным методом является интимная пластика. Это собирательное название для нескольких видов операций, направленных не только на восстановление функции влагалища и промежности, но и на устранение косметических дефектов", – заметила специалист.

Фото: www.globallookpress.com

В каких случаях прибегают к подобным вмешательствам?

"Первое и самое часто встречающееся показание – опущение влагалища. Оно сопровождается увеличением его объема, потерей эластичности стенок, появлением вагинальных звуков. Во время полового акта отсутствует плотный охват полового члена, ощущения обоих партнеров снижаются", – подчеркнула эксперт.

"Оперативная коррекция может дать наиболее яркий и выраженный результат, который останется с вами надолго. Благодаря хирургическому устранению опущения объем влагалища существенно уменьшается, а также устраняются наружные дефекты в виде дряблых пигментированных складок. В результате вы получите подтянутую юную промежность без косметических изьянов и узкое влагалище", – добавила она.

Фото: www.globallookpress.com

"Еще одна проблема – недержание мочи после родов. Такая проблема встречается довольно часто, она связана с наличием травмы соединительной ткани из-за выраженного растяжения. Это осложнение не зависит от возраста. Есть женщины, которые и в 25 лет не удерживают мочу после травматичных родов. При этом происходит подтекание при физических нагрузках, прыжках, танцах, кашле, смехе и чихании. Золотым стандартом лечения является хирургическая коррекция, когда под уретру устанавливается специальная петля, которая будет поддерживать ее в нужном положении. Эффект от лечения остается на всю жизнь", – заключила Людмила Угрюмова.

Автор: Геннадий Куприянов12 февраля 2019, 01:40

комментарии

Политика

На Западе передумали возвращать Крым Украине
Скандалист Лукашенко задобрил Путина водкой
Слабаку Зеленскому предрекли скорый конец
Порошенко попался на торговле людьми

Шоу-бизнес

"Придержи язык, а то прикончим!": подонки сделали последнее предупреждение Кравец
Утяшева показала сексуальное тело после слухов о беременности
Играющие на чувствах Собчак и Богомолов использовали несчастного Виторгана
Пугачеву допросят из-за подравшихся Петросяна и Степаненко

Проишествия

В лечившей Кобзона клинике из-за халатности врачей умер пациент
Подробности жестокого убийства режиссера на глазах у детей
В Турции произошла авиакатастрофа (видео)
Нагло стырил и ушел: в центре Москвы снова похитили дорогую картину

Lifestyle

Трейлер фильма "Аладдин" вызвал оторопь у зрителей
Никита Михалков: между трусами и крестиком
Объявлено о возвращении легендарного мультсериала "Симпсоны" (видео)
Зрителей театра на Таганке подвергли массовому гипнозу
Шоу-бизнес

Джоли шокировала новость о воссоединении Питта и Энистон

Анджелина не знала, что они так близки
Шоу-бизнес

"Верить могут лишь слабоумные": раскрыта подноготная грязного скандала на Первом канале

Стало известно, почему "первой кнопке" на пользу шумиха
Шоу-бизнес

Богачка Пугачева снизошла до нищебродов в честь великого юбилея

Простому народу позволили коснуться Примадонны
Шоу-бизнес

Богомолов побил Виторгана с помощью Собчак

Режиссер дал сдачи обманутому мужу телеведущей

Гороскоп

Стремительно разрушающейся Бузовой нужна помощь
5 ритуалов для привлечения любви
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Родившая жена известного футболиста показала аппетитную фигуру
Убитый горем Эрнст появился на прощании с Юрским
Миддлтон затмила голливудских звезд на церемонии BAFTA
Красотка врезала Ван Дамму прямо на сцене

Спорт

"Абсолютно ненормально!": невоспитанный Губерниев вывел из себя биатлонистов
"Это космос": Загитова шокировала известного тренера своими способностями
Авербух рассекретил грандиозные планы Медведевой
Работающая на износ дочь Тутберидзе решилась на откровение

Регионы

Названа дата обрушения Крымского моста
Учитель насиловал школьниц на турнирах "Что? Где? Когда?"
Жуткие подробности убийства чемпиона-боксера в Белгороде
Женщина с ребенком упала с 9-го этажа и выжила
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru