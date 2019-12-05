Россиянин купил Мальдивы за 8,5 млн рублей

Самым дорогим на праздничные даты стал тур на Мальдивы. Россиянин забронировал турпакет на двоих за 8 миллионов 400 тысяч рублей. Эта цена включает двухнедельное проживание в пятизвездочном отеле для двоих взрослых туристов, питание по системе "все включено" и трансфер по маршруту аэропорт-отель-аэропорт. Причем, как говорится в пресс-релизе туркомпании, авиаперелет в эту сумму не вошел.
На втором месте в рейтинге самых дорогих туров оказался Таиланд. Только за проживание в пятизвездочном отеле класса делюкс на острове Пхукет двое российских туристов заплатили 5 миллионов 200 тысяч рублей на 14 дней.
На третьем месте в писке – Эмираты. Путешествие в ОАЭ приобрела семья из двоих взрослых с тремя детьми. В турпакет вошел авиаперелет бизнес-классом по маршруту Москва-Абу-Даби_Москва, проживание в пятизвездочном отеле на две недели, питание по системе "завтраки" и VIP-трансфер из аэропорта до отеля и обратно. Стоимость данного тура составила 3 миллиона 300 тысяч рублей.
На четвертом месте в рейтинге размесился экзотический остров Маврикий. Цена турпоездки для двоих взрослых и двоих детей, включающей в себя проживание в пятизвездочном отеле на 10 ночей, питание по системе HB и праздничные ужины составила 2 миллиона 600 тысяч рублей. При этом, авиаперелет путешественники оплатили отдельно..
Замыкает топ-5 самых дорогих новогодних остров Бали. Тур, в который вошел авиаперелет бизнес-классом из Москвы в аэропорт Денпасар, проживание в пятизвездочном отеле, питанием по системе HB и трансфер по маршруту аэропорт-отель-аэропорт, обошелся в 2 миллиона 100 тысяч рублей.
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