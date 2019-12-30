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Lifestyle
Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

Green Flow: отдых с акцентом на здоровье

Фото: пресс-служба
Современный ритм жизни в крупных городах зачастую не оставляет человеку времени на размеренный неспешный отдых. Выдалась свободная неделя – уже прекрасно, а обычно и того меньше – выходные да еще пара дней. И тут начинается головоломка: как эти дни потратить с максимальной пользой. Хочется и выспаться, и на природе побывать, и новые места посмотреть, и спортом заняться. Оказывается, решение есть – отдых по концепции healing и well-being.
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Олимпийское наследие

В настоящее время в России есть только один отель, входящий в международную ассоциацию оздоровительных отелей Healing Hotels of the World, хотя в мире они давно стали популярны. Это Green Flow, расположенный в Сочи, на курорте Роза Хутор.

Его владелец, российский предприниматель Александр Тертычный, был одним из тех, кто решил поддержать наследие Олимпиады-2014 и участвовать в развитии горного кластера Сочи. Здание, в котором во время Зимних Игр жила сборная России, оказалось прекрасным стартом для воплощения давней идеи Тертычного – создания отеля, где человек сможет почувствовать гармонию жизни, "перезагрузиться" и преобразиться за считанные дни.

Фото: пресс-служба

Главной задачей было устроить такое место, где отдыхающий получит весь комплекс услуг при абсолютном единении с природой. Роза Хутор в этом отношении подходит идеально: курорт расположен достаточно уединенно, но до аэропорта добираться всего 45 минут, вокруг Кавказские горы.

Номера в Green Flow есть на любой вкус и кошелек, и все – с прекрасным видом. До подъемника на гору "Заповедный лес" - пять минут пешком, причем от отеля до канатки постоянно курсирует бесплатный трансфер, чтобы гостям не нести на себе объемное горнолыжное оборудование. Желающим приобщиться к цивилизации, пройтись по магазинам, окунуться в ночное веселье отель предоставляет Ski-Pass – бесплатный проездной на канатную дорогу в Розу-Долину. Летом, кстати, оттуда ходят бесплатные электрички на побережье, то есть гости отеля могут купаться, загорать, а потом возвращаться в тишину и прохладу гор.

Фото: пресс-служба

Подвижный отдых и пассивное оздоровление круглый год

Любителям горных лыж и сноубординга курорт Роза Хутор предоставляет на выбор несколько трасс разной сложности и крутизны. Высота Розы Пик – 2320 м. Снег там лежит вплоть до мая. Есть склон еще выше – 2495 м. Есть станция пониже – на высоте 1600 м. Еще ниже – для детей и новичков. Если горные лыжи – это не ваше, то недалеко от Green Flow устраивают зимой горку для катания на тюбингах. А если зимние виды спорта совсем вас не привлекают, можно насладиться свежим горным воздухом, не выходя из отеля. На территории Green Flow работает уникальный подогреваемый бассейн под открытым небом. В нем можно плавать в любую погоду, днем - любоваться видами гор с заснеженными вершинами, вечером наслаждаться красивой подсветкой.

Из бассейна можно пройти в термальную зону с финской сауной, хаммамом и "мягкой" биосауной, с контрастным душем, горячей и холодной купелями. Для постояльцев отеля это входит в стоимость проживания. Для туристов, которые просто хотят сделать классные фотографии для Instаgram или попариться в баньке, предусмотрены гостевые визиты. Там же устроена и SPA-зона, где предлагаются различные ритуалы для тела и души: флоатинг, массажи, сеансы медитации, арт-терапия.

Фото: пресс-служба

Интуитивный сервис и импульс к преображению

Вообще, в Green Flow устроено все очень хитро. Гостей никто не агитирует за здоровый образ жизни, правильное питание, активный отдых, но все сделано для того, чтобы люди сами поняли прелесть и – важно! - доступность этого. Например, в отеле работают группы йоги с тренером. Бесплатные. Расписание висит в лифте и у ресепшен. В хорошую погоду занятия проходят на улице. Увидел, присоединился, понравилось, продолжил практиковать уже дома – вот цель по концепции healing. Или скандинавская ходьба – все видели, но мало кто пробовал, так как "не понимал смысла", "стеснялся", "не хотел зря покупать палки"… В Green Flow вам выдадут оборудование, и вместе с тренером вы совершите свой первый поход. Поверьте, за полтора часа прогулки вы хорошенько потрудитесь, а о себе напомнят те мышцы, о существовании которых вы и не догадывались. Причем группа может быть разного возраста. Главное – правильно подобрать инвентарь. Эти тренировки для постояльцев отеля также бесплатны.

Еще работают секции фитнеса, растяжки, в спортзале все предусмотрено для силовых тренировок. Захотите – воспользуетесь предложением, нет – значит нет, никто навязывать услуги не будет.

"Наша задача – дать толчок к трансформации, открыть возможность для истинного отдыха с заботой о здоровье", – поясняет Александр Тертычный.

Фото: пресс-служба

Правильное питание – залог хорошего самочувствия

Худеть можно и нужно без диет, все дело в формировании правильных пищевых привычек. Эту истину до вас столь же ненавязчиво донесут в Green Flow. Меню ресторана отеля очень разнообразно, но все ингредиенты подобраны оптимально. Скажем, жареной курочки с картошкой фри вы там не найдете, а вот утку с грушей – пожалуйста. Или треску с пастой. Или суп из брокколи с грибами. Все свежее, без консервантов, от местных производителей. За пару дней такого питания вы почувствуете себя лучше, а простые и неожиданные решения, например, настаивание воды на свежем огурце или апельсине, легко перенесете на домашнюю кухню.

Фото: пресс-служба

Ничего лишнего – краеугольный камень концепции well-being

Вообще, в отеле Green Flow гостям постоянно предоставляют выбор. Например, вы не удивите выставленных напоказ бутылок. Но если спросите алкогольную карту, она окажется весьма обширной. Или телевизоры - они есть в каждом номере, но нигде в зонах общего пользования, чтобы не мешать отдыхающим.

В целом, по концепции healing и well-being человека ничто не должно отвлекать от релаксации. Поэтому интерьер гостиницы выдержан в спокойных тонах, никаких золотых канделябров в холле, рекламы и веселой попсы у бассейна. Поначалу это встречало непонимание у гостей, вспоминает управляющий директор Саид Боходирхонов. Но постепенно у отеля появилась своя репутация, и вот уже второй год там останавливаются гости, приехавшие не только на курорт Роза Хутор, но и в этот конкретный отель.

Фото: пресс-служба

Сеть healing-отелей под брендом Green Flow

Успех в Сочи бизнесмен Александр Тертычный решил развивать и в других регионах страны и даже за рубежом. Главная сложность – выбрать место с хорошей энергетикой, так сказать, "центры силы", довольно отдаленные от цивилизации с нетронутой природой, но удобной инфраструктурой. Несколько площадок уже подобрано. В 2021 году гостиничный оператор "Антерра" откроет в Бурятии Green Flow Байкал. Большой гостинично-оздоровительный комплекс с видом на остров Ольхон будет построен с нуля, поэтому тут есть возможность использовать исключительно экологичные материалы, устроить функционирование, не требующее утилизации мусора.

Аналогичные комплексы планируется создать в 100 км от Москвы, в Карелии, на Алтае, в Восточной Европе. Эксперты полагают, что все эти проекты будут востребованы: популярность отдыха в стиле healing только растет.

30 декабря 2019, 12:17

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