Как правильно выбрать тур на новогодние праздники

До новогодних каникул времени остается все меньше и меньше. Некоторые туристы озаботились организацией отдыха заранее, но многие ждут до последнего и никак не решатся забронировать подходящий тур. И это неудивительно: путешественники боятся переплатить или не угадать с выбором.

Специалисты сервиса по поиску и бронированию туров Travelata рассказали "Дни.ру" как правильно подобрать тур на Новый год и избежать разочарований.

"Горящие туры"

О "горящих турах" говорят многие, но далеко не все их видели. Зато каждый наверняка знает человека, который, по его рассказам, "дешево улетел, купив тур в последний день". "Горящий тур" – это птица редкая, и на Новый год поймать такое выгодное предложение удается далеко не всем. Да и не всегда оно кажется выгодным. Например, в представлении туриста "горящий тур" в Таиланд должен стоить тысяч 70 рублей на двоих с перелетом и проживанием, как в межсезонье, а вот в представлении туроператора "горящий тур" должен стоить 140 000 рублей вместо 150 000. Чем не скидка?

Кстати, реальные скидки на туры в Таиланд можно получить, если вылетать после 5 января – ценник опускается до 80 000 рублей. "Горящие туры" можно попытаться поймать за неделю до вылета в страны Шенгена, если есть открытая виза. За пару недель консульства перестают принимать документы на визу, и туроператорам приходится снижать цены, чтобы привлечь тех туристов, которым не нужно ее делать. Однако стоит учесть, что под "горящую" распродажу попадают обычно не самые популярные отели. Да и в самолетах остается не так много свободных мест, поэтому велика вероятность, что для большой семьи с несколькими детьми ничего "горящего" не найдется, поэтому большим компаниям не стоит надеяться на новогоднее туристическое чудо накануне праздника, а бронировать отдых заранее.

Куда податься?

Выбирая вариант зимнего отдыха, стоит для начала определиться с форматом: чего вы вообще хотите? Заснеженные горы и лыжи? Жаркий пляж и солнце? Экскурсии по старинным городам и музеям? Или просто отдых в бассейне большой семьей с детьми с безграничным количеством коктейлей? Любой из этих вариантов может оказаться интересным – все зависит от пожеланий.

Нужно понимать, что самый дорогой вариант – это жаркий пляж. Тут уж ничего не поделаешь – все прогретые пляжи находятся очень далеко, поэтому перелет окажется длинным. На выбор Таиланд, Вьетнам, Доминикана, Индия, Шри-Ланка, Ямайка, Куба, Мексика, недавно открылась Танзания с островом Занзибар. Ближе только два относительно теплых направления – это ОАЭ и Иордания. Однако нельзя сказать, что цены там существенно ниже индийских или тайских.

Сэкономить на пляжных, как и любых других турах, можно, если отправиться на отдых либо в 20-х числах декабря, когда все еще работают, или, наоборот, в первых числах января, после Нового года, с возвращением уже после 7 января, то есть тоже в рабочие дни. Например, если вылетать в Индию 2 января, то туры на двоих подешевеют со 130 до 90 000 рублей, а если вообще 8 января, то на Гоа можно улететь на неделю вдвоем и за 56 000. Однако для таких перестановок либо работа должна быть удаленной, либо отношения с начальством – очень хорошими. Зато экономия может достичь 30% от стоимости тура.

Собираясь на жаркий пляж, стоит подумать – нужно ли оно вам? Особенно если с вами едут дети, которым перепады температуры и жаркое солнце могут не принести ожидаемой пользы. Может, стоит рассмотреть вариант с Турцией? Многие россияне, кстати, сделали выбор на новогодние праздники именно в пользу турецких отелей. Да, море холодное, купаться нельзя, зато природа по-осеннему теплая, а цены на отели зимой достаточно низкие, чтобы можно было позволить себе отдохнуть в роскошной "пятерке" с подогреваемыми бассейнами и системой "ультра все включено". С новогодней ночью недельный отдых в турецкой "пятерке" с перелетом, проживанием и неограниченным питанием для двоих начинается от 55 000 рублей. Не исключено, что такой шикарный и беззаботный праздник доставит больше удовольствия, чем море в Юго-Восточной Азии.

Экскурсии по городам

А может, новогодние праздники – это то самое время, когда стоит посмотреть Европу? Почему нет? Летом во многих европейских городах очень жарко, например в том же Риме. И в летний сезон лучше отправиться на море, а не бродить по раскаленным средневековым улицам. Зато зимой, если купание и так не планируется, стоит взглянуть на мосты Праги, фонтаны Рима или бульвары Парижа. Сразу после католического Рождества цены в Европе снижаются, и это сказывается на стоимости туров. Например, встретить вдвоем Новый год в Праге стоит от 60 000 рублей – с перелетом и проживанием. Конечно, никаких удовольствий в стиле "все включено" не будет, да и с детьми в таких путешествиях может оказаться неудобно. Зато для двоих это идеальный вариант.

Покорение вершин

Существует категория туристов, которым важно провести новогодние каникулы в атмосфере настоящей зимы – со снегом, горячим вином и прочими удовольствиями. В этом случае не стоит думать о том, что экономичный отдых будет в Красной Поляне. Как раз нет: на всю зиму цены здесь взлетают, как лыжники на соревнованиях по прыжкам с трамплина. И поэтому стоит рассмотреть альтернативные варианты лыжного отдыха, особенно если есть открытый "шенген": заслуживают внимания Болгария, Андорра и даже Австрия с Италией. Цены могут быть выше российских, а могут оказаться и сопоставимыми, особенно если улетать обратно домой уже в первые рабочие дни.

Сэкономить на лыжном отдыхе в России можно только одним способом – забронировать проживание не в горах, а на побережье, у моря. На склоны, конечно, придется добираться каждый день на электричке, шаттлах или такси, но экономия в итоге окажется очень существенной. Если недельный тур на двоих в Адлер с перелетом и проживанием на побережье и с заездом сразу после Нового года стоит чуть дороже 40 000 рублей, то подобное размещение в Красной Поляне, у подъемников, будет стоить от 65 000 рублей. Для сравнения: аналогичный недельный горнолыжный тур в Болгарию с вылетом в первых числах января обойдется чуть дороже 60 000 рублей, а в Андорру – более 100 тысяч, но если лететь туда 8 января, то есть сразу после праздников, то неделя в Андорре будет стоить те же 65 000 рублей.

Охота на тур

Подбирать тур можно начинать прямо сейчас, но с выбором торопиться не стоит. Это как охота или рыбалка, когда для достижения результата нужно терпение. Для начала необходимо определиться со способом досуга, узнать цены по разным направлениям. Затем стоит прикинуть, можно ли сдвинуть даты поездки так, чтобы они совпали со снижением цены на туры по выбранному направлению. И после этого начинайте просматривать отели. В какой-то момент "тот самый тур" появится в выдаче – совпадут и ожидание, и цена. И тогда нужно немедленно покупать. Недостаточно средств на карте? Кстати, новогоднее путешествие иногда можно взять в рассрочку, а расплатиться уже в следующем году? Ну если, конечно, не боитесь встречать Новый год с долгами.