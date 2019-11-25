На Красной площади открыли гастробар

Создатели BoscoMishkabar на первом этаже ГУМа четко осознали эти актуальные тенденции и постарались их максимально учесть. Совместный проект Михаила Куснировича и Арама Мнацаканова представляет собой небольшой уютный гастробар с роскошным видом на Красную площадь и Спасскую башню.
Заведение задумывалось как винный бар с относительно небольшой, но модной картой, где нашлось место и оранжевому вину из Каталонии, и замысловатому розовому петнату, и балканской органике, и бургундской классике. Но к еде здесь также отнеслись со всей серьезностью. Меню, разработанное Антонио Фреза, получилось компактным, но при этом универсальным.
В гастробар можно заглянуть на бокал вина с легкими закусками в виде крудо из мурманского гребешка с маринованной вишней, жареных артишоков с пармезаном или тарелки с прошутто, сыром и оливками. В качестве альтернативы предлагают небольшую пиццетту, например, с мортаделлой и фисташками или анчоусами и страчателлой. Тесто готовят из смеси рисовой, соевой и пшеничной муки, поэтому оно получается пористым и упругим, но с пикантной хрустящей корочкой.
Отдельного упоминания заслуживают оладьи из цукини со страчателлой и щедрой порцией красной икры – легкое, изящное и стильное блюдо, уже широко разлетевшееся по соцсетям. Но здесь можно и поужинать.
Для более основательной трапезы стоит обратить внимание на запеченного осьминога в густой и пряной подливе с томатами, оливками и каперсами (ее очень вкусно собирать ломтиком хлеба), на деликатную утиную ножку конфи в соусе из красного вина или на сочный антрекот, сервируемый с нежным картофельным пюре и перечным соусом.
На десерт – кокосовая паннакотта. Но и фирменные сырники со сметаной и вареньем пракическ сразу перекочевали из завтраков в основное меню. Так что полакомиться ими можно в любое время суток.
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