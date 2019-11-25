На Красной площади открыли гастробар

Центральные московские универмаги твердо приучили москвичей и гостей столицы не только к широкому богатству выбора всего, что к настоящему моменту сумели создать для пользы души и тела ведущие мировые бренды, но также и к серьезным ценникам на самую скромную продукцию. До недавнего времени это касалось и гастрономических заведений. Но сегодня тренды явно меняются, ибо посетители предпочитают разумно тратить деньги.



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