Чего хотят женщины: главные качества идеального мужчины

Этот материал написан для мужчин голосом тысяч российских женщин. Мы спросили психолога с многолетним практическим опытом, каков портрет идеального партнера для представительниц прекрасной половины человечества.



Эксперт Александр Шахов не стал описывать абстрактные качества, а дал семь советов, как приблизиться к идеалу женских грез.

Будьте надежным и ответственным

Умейте держать слово и отвечать за свои поступки. Даже в тех случаях, когда это требует усилий воли.

Проявляйте щедрость

Здесь речь не столько о величине дохода, сколько об отношении к деньгам. Сильный духом, уверенный в себе мужчина способен поделиться с теми, кто ищет его защиты. Скупы те, кто нищ духом, сколько бы миллионов он не имел.

Будьте верным

Перед родными и близкими вы дали обещание, что будете любить и уважать свою женщину. Будьте честны и не изменяйте. Не предавайте тех, кто доверился вам. Если не готовы держать обещание – не женитесь.

Будьте решительным

Настоящий мужчина не тянет с решением проблем, и тем более не перекладывает их на плечи женщины. Он ставит цель, выбирает самый эффективный способ ее достижения и действует. В Кодексе офицера российской армии есть пункт: "Нет ничего хуже нерешительности". Ничего. Нет. Хуже.

Учитесь

Речь не только о достижении профессионализма в определенной сфере, но и о способности учиться и развиваться в целом. Учитесь зарабатывать деньги, чтобы быть лучшим охотником и добытчиком. Учитесь психологии потому, что придется договариваться с людьми.

Следите за собой

Требовать от женщины идеальной фигуры, а самому "щеголять" с необъятным пивным животом – как минимум лицемерно. Настоящий мужчина не поленится ходить спортзал. Ухоженность и аккуратность в одежде также не помешает.

Умейте любить

Через слова и поступки, женщина оценивает, любит ли ее мужчина или нет. Подарить цветы без повода или устроить романтический ужин не так уж и сложно.

Конечно, при отсутствии перечисленных выше качеств, вряд ли женщина будет радоваться вашим романтическим поступкам.