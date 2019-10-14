Стоповер: авиакомпании дарят невероятные подарки путешественникам

Можно ли за одно путешествие посетить сразу несколько стран без дополнительных билетов и других трат? Можно! Ведь именно такую возможность дарят стоповеры — длительные пересадки с возможностью выхода в город и дополнительными услугами от авиакомпаний: бесплатным трансфером, экскурсией или ночью в отеле. Звучит заманчиво, не так ли?

Вместе с экспертами UFS.Travel "Дни.ру" решили разобраться, как и где правильно покупать билет со стоповером, и на что следует обращать внимание при его оформлении.

В первую очередь важно отметить, что стоповер и транзит – это не одно и то же. В отличие от транзита, стоповер – это услуга, которую предоставляет авиакомпания в случае, если стыковка между рейсами длится более 24 часов. Исключением являются лишь пересадки в Северной и Центральной Америке – там достаточно иметь билет с пересадкой дольше 4 и 6 часов соответственно.

Как оформить стоповер

Посмотрите на сайте, выбранной авиакомпании, какие варианты стоповера она предлагает.

Выберите билеты с пересадкой от 24 часов

Свяжитесь с авиаперевозчиком или агентством, чтобы узнать доступность стоповера, какие услуги в него входят (питание, проживание, трансфер, организация экскурсий) и его стоимость. В большинстве случаев, авиакомпании просят оплатить символический взнос в размере 1 евро за предоставление услуги. Но важно помнить, что если вы решили превысить время нахождения в городе, установленное условиями стоповера, то придется доплатить от 50 до 100 долларов в день.

Если вас устраивают все условия, смело покупайте билет.

Не позднее чем за 72 часа до вылета обратитесь в авикомпанию с просьбой оформить стоповер по купленному билету.

На что обратить внимание



Если авиаперевозчик по вашему маршруту предлагает несколько вариантов вылета и прилета (среди них есть вариант с менее продолжительной пересадкой за ту же стоимость), а вы выбрали билет с пересадкой более 24 часов, то перевозчик вправе отказать вам в предоставлении стоповера.

Также пассажир по желанию может заменить транзит на стоповер, доплатив штраф за переоформление. Но только в том случае, когда это разрешено правилами тарифа.

Воспользоваться стоповером можно лишь раз за путешествие. Но не стоит расстраиваться – есть небольшой лайфках для заядлых путешественников. Если вы летите вдвоем, то стоповер туда можно оформить на себя, а обратно на второго пассажира.

Нужна ли виза

Перед поездкой обязательно поинтересуйтесь, нужна ли виза в стране пересадки, так как условия выхода в город везде отличаются. Так, если финальная точка назначения и город для стоповера входят в Европейский Союз, то тут однозначно понадобится действующая Шенгенская виза. А если вы направляетесь в Штаты и хотите совершить остановку в европейском городе, то придется оформить транзитную визу. Обычно она выдается на 72 часа и позволяет беспрепятственно выйти в город. Визу можно оформить в аэропорту по прилете. Для этого нужно при себе иметь загранпаспорт, заполненную анкету, фото, страховку, билет на самолет и, конечно, деньги для оплаты визового сбора.

Что делать с багажом

Чемодан, к счастью или сожалению, скорее всего, придется забрать с собой, так как не все авиакомпании предоставляют услугу хранения багажа. Этот момент нужно отдельно уточнять у каждого авиаперевозчика. Если же такой услуги нет, то вы можете оставить сумки в камере хранения аэропорта за небольшую плату.

Наиболее интересные условия стоповера предлагают следующие авиакомпании: