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Lifestyle

Стоповер: авиакомпании дарят невероятные подарки путешественникам

Фото: www.globallookpress.com
Можно ли за одно путешествие посетить сразу несколько стран без дополнительных билетов и других трат? Можно! Ведь именно такую возможность дарят стоповеры — длительные пересадки с возможностью выхода в город и дополнительными услугами от авиакомпаний: бесплатным трансфером, экскурсией или ночью в отеле. Звучит заманчиво, не так ли? 
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Вместе с экспертами UFS.Travel "Дни.ру" решили разобраться, как и где правильно покупать билет со стоповером, и на что следует обращать внимание при его оформлении.

В первую очередь важно отметить, что стоповер и транзит – это не одно и то же. В отличие от транзита, стоповер – это услуга, которую предоставляет авиакомпания в случае, если стыковка между рейсами длится более 24 часов. Исключением являются лишь пересадки в Северной и Центральной Америке – там достаточно иметь билет с пересадкой дольше 4 и 6 часов соответственно. 

Как оформить стоповер

  • Посмотрите на сайте, выбранной авиакомпании, какие варианты стоповера она предлагает.
  • Выберите билеты с пересадкой от 24 часов
  • Свяжитесь с авиаперевозчиком или агентством, чтобы узнать доступность стоповера, какие услуги в него входят (питание, проживание, трансфер, организация экскурсий) и его стоимость. В большинстве случаев, авиакомпании просят оплатить символический взнос в размере 1 евро за предоставление услуги. Но важно помнить, что если вы решили превысить время нахождения в городе, установленное условиями стоповера, то придется доплатить от 50 до 100 долларов в день.
  • Если вас устраивают все условия, смело покупайте билет.
  • Не позднее чем за 72 часа до вылета обратитесь в авикомпанию с просьбой оформить стоповер по купленному билету.

Фото: www.globallookpress.com

На что обратить внимание

Если авиаперевозчик по вашему маршруту предлагает несколько вариантов вылета и прилета (среди них есть вариант с менее продолжительной пересадкой за ту же стоимость), а вы выбрали билет с пересадкой более 24 часов, то перевозчик вправе отказать вам в предоставлении стоповера.

Также пассажир по желанию может заменить транзит на стоповер, доплатив штраф за переоформление. Но только в том случае, когда это разрешено правилами тарифа.

Воспользоваться стоповером можно лишь раз за путешествие. Но не стоит расстраиваться – есть небольшой лайфках для заядлых путешественников. Если вы летите вдвоем, то стоповер туда можно оформить на себя, а обратно на второго пассажира.

Нужна ли виза

Перед поездкой обязательно поинтересуйтесь, нужна ли виза в стране пересадки, так как условия выхода в город везде отличаются. Так, если финальная точка назначения и город для стоповера входят в Европейский Союз, то тут однозначно понадобится действующая Шенгенская виза. А если вы направляетесь в Штаты и хотите совершить остановку в европейском городе, то придется оформить транзитную визу. Обычно она выдается на 72 часа и позволяет беспрепятственно выйти в город. Визу можно оформить в аэропорту по прилете. Для этого нужно при себе иметь загранпаспорт, заполненную анкету, фото, страховку, билет на самолет и, конечно, деньги для оплаты визового сбора.

Что делать с багажом

Чемодан, к счастью или сожалению, скорее всего, придется забрать с собой, так как не все авиакомпании предоставляют услугу хранения багажа. Этот момент нужно отдельно уточнять у каждого авиаперевозчика. Если же такой услуги нет, то вы можете оставить сумки в камере хранения аэропорта за небольшую плату.

Фото: www.globallookpress.com

Наиболее интересные условия стоповера предлагают следующие авиакомпании:

  • Программа Стоповер Холидейс от Эйр Астана для стыковок более 10 часов в городах Алмааты и Нур Султан. На сайте авиаперевозчика можно ознакомиться с правилами бронирования стоповера, а также выбрать отель.
  • Singapore Airlines предлагает совершить двухдневный стоповер в футуристическом Сингапуре. Перевозчик не только предоставит вам трансфер в отель, но и само проживание. За два дня в гостинице придется сделать небольшую доплату (около 45 долларов).
  • 72 часа можно провести в Дохе с Qatar Airways. В столице Катара есть возможность погулять три дня и осмотреть все главные достопримечательности экзотической страны. Перевозчик, в свою очередь, готов предложить вам удобные варианты размещения и экскурсии.
  • Компания Emirates предлагает, пожалуй, самое щедрое предложение: до 7 дней в Дубаи с бесплатным трансфером до отеля, скидкой на аренду машины и экскурсией в пустыню.
  • Турецкие авиалинии для стыковок в Стамбуле от 20 часов предлагают воспользоваться услугой стоповера, чтобы погрузиться в атмосферу востока. В услугу входит ночь в отеле либо экскурсионная программа.
  • Самый красивый стоповер, пожалуй, можно найти в Исландии. А точнее, в его столице -Рейкьявике. Его предлагает компания Icelandair при покупке билета Москва – Нью-Йорк. Стыковочные рейсы длятся несколько дней, поэтому арендовав машину, можно успеть исследовать не только столицу, но и другие города Исландии.
  • Маленький евротур поможет организовать и авиаперевозчик KLM. Он предлагает совершить остановку в Амстердаме, например, при покупке билета Москва-Берлин. За 24 часа вы точно успеете осмотреть все главные достопримечательности города и поставить галочку о посещении Голландии. 
14 октября 2019, 11:46

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