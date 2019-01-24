Hotel de Russie: остров русской безмятежности в сердце Рима

"Русский отель" считается одним из самых красивых, престижных и дорогих в Риме. Созвучие с нашей страной в названии неслучайно – в XIX веке русские действительно были его основной организующей силой.

В 1816 году архитектор Джузеппе Валадье спроектировал отель с "секретным садом" под названием "Отель России и Британских островов". Британские острова впоследствии исчезли из названия, а вот de Russie так и осталось символом укромного русского острова гармонии и спокойствия в бушующем море Вечного города.

Впервые двери отеля распахнулись в 1837 году, а в 2000 году уже нашего века архитектор Джулио Ла Фуэнте вместе с управляющим Рокко Форте (Rocco Forte Hotels) обновили его, переоборудовав на месте старых сооружений современный отель по принципу "простая роскошь".

Над дизайном работали архитектор Томассо Циффер и дизайнер Ольга Полицци. В этом эпохальном месте они совместили все самое удобное, современное, стильное, но вместе с тем классическое и основательное, без лишней помпезности, золота, бархата и кича, сохранив все детали, характерные для классической римской архитектуры. Рубеж истории и времени ныне сочетается в Hotel De Russie, а знаменитый "секретный сад" и внутренний дворик сохранились в первозданном виде.

Когда-то Hotel De Russie радушно принимал в своих стенах русских аристократов, князей, дворян и даже членов царской семьи Романовых. Сергей Дягилев всякий раз останавливался здесь с труппой русского балета во время гастролей.

Отель вдохновлял именитого российского танцовщика и хореографа Вацлава Нижинского, был излюбленным местом выдающегося композитора Игоря Стравинского, принимал окутанного тайнами Николо Паганини, а великий Пикассо срывал апельсины с деревьев приотельного сада прямо из окна своего номера, называя это место раем, в котором солнце ласкает мебель, обитую голубым атласом.

С течением времени мало что изменилось. Неповторимая атмосфера тихого уютного оазиса посреди неумолкающего городского гула до сих пор привлекает творческие натуры. Нередко знаменитости устраивают в отеле фотоколлы во время премьер фильмов или собственных путешествий, поэтому сегодня на узких лестницах "секретного сада" можно запросто столкнуться нос к носу, например, с Джениффер Энистон или Джерардом Батлером, поужинать в одном ресторане с Викторией Бекхем и Бредли Купером. Среди бесконечных пергол и цветов заметить читающего Колина Ферта или беседующего по телефону Джуда Лоу. Сами римляне обожают проводить здесь досуг за чашкой ароматного кофе.

Даже если вы не гость отеля, прикоснуться к богатой истории этого места все равно стоит. Тем более, отель находится в самом сердце Рима, неподалеку от "народной" площади Рима Пьяцца дель Пополо и Испанской лестницы.





В мае 2019 года в Риме открывается еще один отель группы Rocco Forte Hotels – Hotel de la Ville. Это событие обещает стать одним из самых значимых в итальянской столице. В Hotel de la Ville к услугам постояльцев будет 109 номеров и люксов, три уникальных ресторана и,. конечно же, потрясающие виды на Вечный город.