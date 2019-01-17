В России из кранов полился "ликер" (видео)
Татьяна Кононова рассказала, что воду в доме отключили на время. Когда она случайно открыла кран, то увидела, что из него течет голубая вода. "Вчера пришла с работы, а дома нет воды. Позже воду включили, и мы случайно открыли кран. Из крана потекла голубая вода", – отметила женщина.
Она не знает, произошло ли нечто подобное с другими жильцами дома. Управляющая компания, которая обслуживает здание, заявила, что будет выяснять причину произошедшего.
Пользователи Сети уже успели оценить ролик. Они сравнили воду с ликером "Блю Кюрасао", коктейлем "Голубая лагуна" и даже незамерзайкой, передает канал "360". Некоторые комментаторы порекомендовали Татьяне отнести пробы воды в лабораторию и подать на управляющую компанию в суд.
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