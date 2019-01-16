6 вариантов побега из России зимой

Новогодние каникулы закончились, а с ними завершился и период высоких "праздничных" цен на билеты и отели. Январь и февраль считаются низким сезоном, когда авиакомпании устраивают распродажи билетов, а отели делают специальные предложения на проживание. Так что, если у вас есть возможность взять небольшой отпуск прямо сейчас, есть отличный шанс отдохнуть, заплатив не слишком много.

По просьбе "Дни.ру" эксперты сервиса путешествий OneTwoTrip выбрали шесть направлений, которые традиционно относятся к недешевым, но именно зимой слетать туда можно сравнительно недорого. В подборку были включены только те страны и города, где зимой есть, чем заняться. Так что выбирайте, бронируйте и пакуйте чемоданы!

Покататься на лыжах

Франция

Когда разговор заходит о французских горнолыжных курортах, россияне сразу вспоминают Куршевель, Шамони и Мерибель. Но покататься на лыжах или сноуборде во Франции можно и более бюджетно, особенно сейчас, когда билеты до Лиона можно найти за 13 тысяч рублей. И, конечно, курорт тоже стоит выбирать более скромный – бывалые любители активного отдыха советуют присмотреться к Южным Альпам, например, выбрать Вальбер или Морзин. Склоны и трассы там не хуже, а цены на проживание, ски-пассы и еду ниже.

Чтобы найти наиболее выгодную цену на билет, попробуйте сдвинуть даты вылета и прилета с выходных на будни: вылет в понедельник или среду сэкономит несколько тысяч рублей. Не забывайте также пользоваться календарем цен, который есть во всех крупных сервисах. В OneTwoTrip удобная строка сравнения появляется после того, как вы выполните первый поиск.

Билеты Москва – Лион: от 13 229 рублей.

Австрия

Катание в Австрии – это лучшее соотношение цены и качества даже в высокий горнолыжный сезон. Обычно перелет туда стоит порядка 25 тысяч рублей, но есть варианты и за 13 500 – столько стоит перелет до Инсбрука, откуда удобно добираться до популярного Майрхофена.

Еще больше сэкономить получится, если вы планируете брать снаряжение на месте. Тогда можно долететь до Зальцбурга лоукостером за 6700 рублей (билет без багажа). Учитывайте, что лоукостеры летают по определенным дням недели. Например, "Победа" летает в Зальцбург по субботам.

Билеты Москва – Инсбрук: от 13 649 рублей.

Билеты Москва – Зальцбург: от 6755 рублей.

Погреться на солнце

ОАЭ

Зима в Арабских Эмиратах – самое время для пляжного отдыха. Море достаточно теплое, а солнце не такое безжалостное, как в другие месяцы. И цены тоже радуют: улететь в Дубай или Абу-Даби можно за 17 000 рублей при средней цене в другие месяцы в районе 20 тысяч.

А если хочется сэкономить еще больше, поищите пакетный вариант "Перелет + отель": отдых на одного человека на неделю в гостинице не ниже трех звезд обойдется в 37 тысяч рублей, при этом полетите "Аэрофлотом" с включенным багажом.

Билеты Москва – Дубай: от 17 607 рублей.

Пакет "Перелет + отель" в Дубай на 7 дней: от 36 877 рублей.

Марокко

Сразу скажем, искупаться в океане в январе или феврале в Марокко не удастся. Но днем здесь тепло и солнечно, а у каждого хорошего отеля есть подогреваемый бассейн, так что передышка от московской зимы получится отличной. Тем более что цены на билеты действительно радуют: можно найти удобный перелет за 16 тысяч рублей, тогда как в более высокий сезон отдадите около 20 тысяч.

Кстати, на примере Марокко можно посмотреть на один из способов сэкономить: если нет разницы, в какой город лететь, проверьте цены на билеты по всем направлениям. Так, в Касабланку билеты в среднем на 8000 рублей дешевле, чем в Марракеш.

Билеты Москва – Касабланка: от 15 669 рублей.

Погулять по городу

Испания, Барселона

Барселона считается одним из самых популярных туристических направлений – и не самым дешевым. В среднем билет на одного человека в этот каталонский город обходится в 15-20 тысяч рублей на человека, но можно поймать и более выгодные предложения – и в январе и феврале их немало. Причем, даже необязательно подгадывать даты: предложений за 12 тысяч рублей предостаточно. И главное – это будет перелет с включенным багажом и удобной пересадкой.

Билеты Москва – Барселона: от 12 647 рублей.

Италия, Венеция

В высокий сезон в этом красивом итальянском городе творится туристический ад: толпы людей гуляют по не очень широким улочкам и мостикам и заполняют площади. Если хотите попасть в собор святого Марка без очередей и суеты, летите в Венецию сейчас. Тем более что в январе самый недорогой билет туда стоит чуть больше 6000 рублей (лоукостер, без багажа). Уже в феврале цены вырастают до 7700, а дальше – сами знаете.

Билеты Москва – Венеция: от 6389 рублей.